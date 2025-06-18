КЧМ для «Ман Сити» — как тренировка. Команда Гвардиолы толком не напрягалась

На клубном ЧМ уже случались осечки фаворитов: «Боруссия» с «Интером» соврать не дадут. «Манчестер Сити» ряды европейских неудачников не пополнил. Да и наивно было на это надеяться, когда в соперники английскому гранду выпал марокканский «Видад», который и в родной-то стране лучшим становился последний раз три года назад.

Весь состав африканцев дешевле одного даже не Холанда или Родри, а Ковачича — € 18 млн против € 20 млн. Из знаменитых фамилий у них только Амрабат. И то речь о 38-летнем Нордине, а не о его брате Софьяне.

За команду Гвардиолы с первых же минут вышли новички — Рейндерс с Шерки. Обозначить преимущество получилось и без них, причём уже на второй минуте. Савио прострелил, марокканский вратарь Бенабид ошибся и в прыжке отразил мяч прямо на Фодена, который подарком пренебрегать не стал и отличился впервые аж с января. Со скамейки за этим наблюдали Диаш, Гвардиол, Родри, Гюндоган, Бернарду и Холанд. Почему бы не подержать их там, когда разница в классе и так велика?

Развить преимущество, впрочем, долго не получалось. Хотя Мармуш опасно стрелял рядом с дальней штангой, а Аке выпрыгнул выше всех после подачи углового и чуть-чуть не попал. Фоден с прострела Шерки был близок к дублю и бил с разворота в касание — исправившись за оплошность, помешал Бенабид.

«Видад» тоже пытался создавать остроту, однако в финальной стадии ему неизменно не хватало точности или даже везения. Отдай, например, Муфи на Земрауи — и второй пробил бы метров с 11. Партнёр ему такой возможности не предоставил. А Лорч вслед за ошибкой на приёме мяча 19-летнего бразильца Рейса мог выбегать один на один с Эдерсоном и поскользнулся. Майлула завершил ту атаку ударом из штрафной, но вратарь его попытку легчайше накрыл.

Расстроенные футболисты «Видада» в матче с «Манчестер Сити» Фото: Carl Recine/Getty Images

На 42-й минуте фаворит всё-таки забил снова: Фоден подал с углового, Доку грамотно сориентировался, опередил застывшего Бутуя и переправил мяч в сетку. Зато «Видад» может гордиться соотношением ударов 10:5 (4:2 в створ) в первом тайме. Про смешанный состав англичан при этом можно скромно умолчать.

Дальше разница и вовсе сократилась до 11:8. При этом шикарный эпизод из ничего возник не у «Видада»: Доку накрыл прессингом Феррейру и выскочил один на один с Бенабидом. Дуэль осталась за вратарём. Будь против него Холанд или Бобб, возможно, исход стал бы другим. К слову о норвежцах: они вместе с Родри вышли на 59-й минуте.

Чуть позже на поле появился и Гюндоган. На результат это не повлияло. «Манчестер Сити», не особо напрягаясь, добыл три очка. Легко и непринуждённо катал мяч с крайне редкими обострениями, заметно экономя силы. Хоть как-то оживил происходящее Льюис, под конец основного времени в подкате случайно попав шипами по лицу Обенгу. Играл в мяч, поджимал ноги, однако что толку? А Холанд повторил за Доку и не реализовал выход один на один. В 3-м туре парни Гвардиолы померяются силами с «Ювентусом» — там должно быть куда интереснее.