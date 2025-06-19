Главные тенденции премии «Лучший молодой футболист РПЛ» за год. Браво, ЦСКА и «Локо»!

Только представители этих клубов попали в топ-10 больше одного раза.

Продолжаем подводить итоги голосования за звание лучшего молодого футболиста РПЛ по итогам сезона-2024/2025. На этот раз борьба за приз развернулась между двумя игроками. Итоговую победу одержал Алексей Батраков, но и Матвей Кисляк заслуживает высоких оценок. Давайте разберёмся, о чём же говорят нам итоги премии.

Премия «Лучший молодой футболист сезона РПЛ» — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона ему исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ

Первая тройка очень сильно прибавила в сравнении с прошлым сезоном

Год назад об Алексее Батракове мало кто слышал. Неудивительно, что совсем молодой парень тогда не набрал ни одного очка в нашем рейтинге. То же самое касается и Матвея Кисляка с Ярославом Гладышевым. Правда, Батраков в прошлом сезоне отыграл всего лишь пять матчей в РПЛ, Кисляк — три, Гладышев мало чем запомнился, особенно в сравнении с Константином Тюкавиным.

В минувшем сезоне Батраков стал настоящим лидером «Локомотива». Не зря он занял первое место в команде по количеству голов и по системе «гол+пас». Стремительный прогресс парня нашёл отражение в результатах голосования среди тренеров и капитанов клубов РПЛ. А руководством железнодорожников сразу продлило контракт с талантом после ярчайшего перформанса.

Кисляк и Гладышев тоже добились прогресса в сравнении с прошлым чемпионатом. Правда, о них мы чаще вспоминали на весеннем отрезке, в то время как Батраков сохранял стабильность на протяжении всего сезона. В такой ситуации всегда интересно, удержат ли молодые игроки приличный уровень в следующем году.

Ярослав Гладышев был очень хорош на весеннем отрезке Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Регресс Салтыкова и Файзуллаева

По итогам прошлого сезона Никита Салтыков и Аббосбек Файзуллаев вошли в тройку лучших молодых футболистов РПЛ. Первый набрал 41 балл, второй — 39. Сезон-2024/2025 сложился очень тяжело для обоих. Салтыков после перехода в «Локомотив» очень редко получал игровую практику. Итог — ни одного балла в голосовании. Файзуллаев заработал четыре очка, но это слишком мало в сравнении с предыдущим сезоном. Смена тактической схемы явно не пошла на пользу футболисту сборной Узбекистана.

Аббосбек Файзуллаев провёл не самый успешный сезон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что с легионерами?

Год назад в первой десятке оказались два иностранных футболиста — Файзуллаев из ЦСКА и Педро из «Зенита». На этот раз в топ-10 попал только бразилец, однако он набрал меньше очков (10), чем по итогам прошлого сезона (17). Второе место среди легионеров занял полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович (6) – в топ-10 он не попал.

Вратари снова не попали в первую десятку

В прошлогоднем рейтинге вратарей не было ни в топ-10, ни в топ-15. И на это раз никто не добрался до десятки. Владислав Тороп из ЦСКА разделил 11-е место, а Никита Кокарев из «Химок» — 15-е. В первую десятку попали сразу пять нападающих. Там же — три полузащитника и два защитника.

Футболистов каких клубов больше всего в списке?

ЦСКА и «Локомотив» делегировали в топ-10 по два футболиста. Это лучший результат среди всех клубов РПЛ. Кисляк и Кирилл Глебов – армейцы, Батраков и Сергей Пиняев — железнодорожники. В топ-10 также попали игроки московского «Динамо», «Краснодара», «Рубина», «Ростова», «Зенита» и «Спартака».

Пиняев прибавил, однако пока ему не хватает стабильности

Нестабильность — характерная штука для молодых футболистов. Два года назад Пиняев стал победителем премии, набрав 90 очков. В прошлом сезоне он набрал всего 17. На этот раз у Сергея 33 балла. Пиняев прибавил, но пока его карьера напоминает американские горки.

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На это раз победа лауреата была не такой убедительной

В прошлом сезоне победа Тюкавина в премии была безоговорочной. Ближайший преследователь (Салтыков) отстал более чем на 100 очков. На этот раз отрыв победителя от второго места оказался гораздо более скромным — 15 баллов. Очень радует, что в РПЛ появляется очень талантливая молодёжь.