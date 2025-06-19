Главные тенденции премии «Лучший молодой футболист РПЛ» за год. Браво, ЦСКА и «Локо»!

Продолжаем подводить итоги голосования за звание лучшего молодого футболиста РПЛ по итогам сезона-2024/2025. На этот раз борьба за приз развернулась между двумя игроками. Итоговую победу одержал Алексей Батраков, но и Матвей Кисляк заслуживает высоких оценок. Давайте разберёмся, о чём же говорят нам итоги премии.
Первая тройка очень сильно прибавила в сравнении с прошлым сезоном
Год назад об Алексее Батракове мало кто слышал. Неудивительно, что совсем молодой парень тогда не набрал ни одного очка в нашем рейтинге. То же самое касается и Матвея Кисляка с Ярославом Гладышевым. Правда, Батраков в прошлом сезоне отыграл всего лишь пять матчей в РПЛ, Кисляк — три, Гладышев мало чем запомнился, особенно в сравнении с Константином Тюкавиным.
В минувшем сезоне Батраков стал настоящим лидером «Локомотива». Не зря он занял первое место в команде по количеству голов и по системе «гол+пас». Стремительный прогресс парня нашёл отражение в результатах голосования среди тренеров и капитанов клубов РПЛ. А руководством железнодорожников сразу продлило контракт с талантом после ярчайшего перформанса.
Кисляк и Гладышев тоже добились прогресса в сравнении с прошлым чемпионатом. Правда, о них мы чаще вспоминали на весеннем отрезке, в то время как Батраков сохранял стабильность на протяжении всего сезона. В такой ситуации всегда интересно, удержат ли молодые игроки приличный уровень в следующем году.
Ярослав Гладышев был очень хорош на весеннем отрезке
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Регресс Салтыкова и Файзуллаева
По итогам прошлого сезона Никита Салтыков и Аббосбек Файзуллаев вошли в тройку лучших молодых футболистов РПЛ. Первый набрал 41 балл, второй — 39. Сезон-2024/2025 сложился очень тяжело для обоих. Салтыков после перехода в «Локомотив» очень редко получал игровую практику. Итог — ни одного балла в голосовании. Файзуллаев заработал четыре очка, но это слишком мало в сравнении с предыдущим сезоном. Смена тактической схемы явно не пошла на пользу футболисту сборной Узбекистана.
Аббосбек Файзуллаев провёл не самый успешный сезон
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Что с легионерами?
Год назад в первой десятке оказались два иностранных футболиста — Файзуллаев из ЦСКА и Педро из «Зенита». На этот раз в топ-10 попал только бразилец, однако он набрал меньше очков (10), чем по итогам прошлого сезона (17). Второе место среди легионеров занял полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович (6) – в топ-10 он не попал.
Вратари снова не попали в первую десятку
В прошлогоднем рейтинге вратарей не было ни в топ-10, ни в топ-15. И на это раз никто не добрался до десятки. Владислав Тороп из ЦСКА разделил 11-е место, а Никита Кокарев из «Химок» — 15-е. В первую десятку попали сразу пять нападающих. Там же — три полузащитника и два защитника.
Футболистов каких клубов больше всего в списке?
ЦСКА и «Локомотив» делегировали в топ-10 по два футболиста. Это лучший результат среди всех клубов РПЛ. Кисляк и Кирилл Глебов – армейцы, Батраков и Сергей Пиняев — железнодорожники. В топ-10 также попали игроки московского «Динамо», «Краснодара», «Рубина», «Ростова», «Зенита» и «Спартака».
Пиняев прибавил, однако пока ему не хватает стабильности
Нестабильность — характерная штука для молодых футболистов. Два года назад Пиняев стал победителем премии, набрав 90 очков. В прошлом сезоне он набрал всего 17. На этот раз у Сергея 33 балла. Пиняев прибавил, но пока его карьера напоминает американские горки.
Сергей Пиняев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
На это раз победа лауреата была не такой убедительной
В прошлом сезоне победа Тюкавина в премии была безоговорочной. Ближайший преследователь (Салтыков) отстал более чем на 100 очков. На этот раз отрыв победителя от второго места оказался гораздо более скромным — 15 баллов. Очень радует, что в РПЛ появляется очень талантливая молодёжь.