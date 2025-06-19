Драма «Реала» и Алонсо на клубном ЧМ! Команда Малкома подвезла им неприятностей

Хаби Алонсо провёл дебютный матч в роли тренера «Реала»! Ему в нём не помог приболевший Мбаппе. Потерь в целом хватало: Рюдигер, Алаба, Менди, Камавинга, Эндрик. Ну и про Милитао с Карвахалем вспомним, раз уж речь про травмы зашла.

Да и соперник на клубном чемпионате мира попался серьёзный — саудовский «Аль-Хиляль» с Буну, Кулибали, Лоди, Канселу, Невешем, Милинковичем-Савичем и Малкомом, которыми с недавних пор руководит двукратный финалист ЛЧ Симоне Индзаги. Разве что Митровича не хватало. Мадридцам пришлось крайне непросто. Победа всё равно была практически в их кармане, но…

Алонсо обещал стартовать в мадридском клубе без схемы с тремя центральными защитниками. И не обманул: фланговые Фран и Трент обрамляли Хёйсена с Асенсио. А в центре нападения с первых минут появился 21-летний Гонсало. Возможно, вы помните его по победному голу «Леганесу» в четвертьфинале Кубка Испании.

«Аль-Хиляль», как ни странно, начал гораздо активнее. Когда ещё звёздам саудовского клуба выпадет возможность снова поиграть с европейским грандом? 8:2 по ударам к 27-й минуте — как вам вообще такое?! 59% на 41% по владению. 4:0 — по угловым. 0,61 xG против 0,09 xG. Более привычная для саудовцев жара, несомненно, должна была сыграть роль. Но не настолько большую же. Уже во втором тайме Васкес поднялся с лавки за четыре минуты до мини-паузы и всё равно жадно хлебал воду.

Куртуа пришлось постараться, чтобы отразить плотный выстрел Милинковича-Савича. Серб и опасный стандарт зарабатывал прямо возле штрафной. А Леонардо не хватило каких-то сантиметров, когда он замыкал прострел Аль-Давсари. Лоди забил, однако сначала просочился в офсайд. Аль-Тамбакти неплохо бил головой с подачи Невеша. Мадридцы же на первых порах отметились разве что жёлтой Винисиусу за симуляцию. Происходящее отлично иллюстрирует выражение лица Флорентино Переса.

Флорентино Перес на трибуне Фото: Кадр из трансляции

Впрочем, «Реал» есть «Реал». Контратака на 34-й минуте, прострел Родриго, замыкание Гонсало, 1:0. Синьор Анчелотти наверняка оценит. Причём ведь и удар у нападающего не получился: бил правой ногой, попал мячом в левую. Альварес из «Атлетико» одобрил бы. И всё равно первый тайм завершился ничейно: Асенсио в совсем не обязательной ситуации зачем-то прихватил Леонардо в собственной штрафной, и Невеш чётко исполнил приговор с пенальти. Не зря делал то же самое в финале Лиги наций.

И это еще мадридцам повезло, что в добавленное к первой половине время кручёный удар Аль-Давсари с близкого расстояния оказался скорректирован ногой Асенсио — мяч пролетел в сантиметрах от правой штанги.

В перерыве Алонсо выпустил Гюлера вместо Асенсио и передвинул в центр защиты Тчуамени. Сработало! «Реал» создал два убойнейших момента двумя подачами Винисиуса, сотворив в чужой обороне натуральную панику. Сначала Арда пальнул в перекладину, несколько секунд спустя Гонсало не оформил дубль только из-за чудесной реакции Буну на ленточке. Вот так бы сразу, да?

Матч «Реал» — «Аль-Хиляль» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Мадридцы задвигались гораздо живее и стали в разы чаще угрожать чужим воротам, выправив статистику по ударам в свою пользу (19:13, 7:2 — в створ). Тем не менее без «привозов» не обошлось: Аль-Давсари внезапно накрыл стенку Гюлера с Хёйсеном на краю штрафной и отдал на Леонардо, который промазал по ближнему углу. Бразилец в целом не показал образец точности: все три его попытки цели не достигли.

Развязка наступила в самом конце основного времени. Аль-Кахтани в штрафной попал рукой по лицу Франу. Судья посмотрел VAR и назначил 11-метровый. Вальверде должен был принести Алонсо первую мадридскую победу в новом статусе. А он не принёс, потому что Буну прыгнул вправо и угадал! Клубный ЧМ тоже может быть драматичным! Не зря стадион, где прошёл матч, носит имя «Хард Рок».

В группу H также попали «Пачука» и «Зальцбург». Во 2-м туре мексиканцам играть с разочарованным упущенной победой «Реалом» — им не позавидуешь. Ну а битва саудовцев с австрийцами станет ключевой в борьбе за плей-офф.