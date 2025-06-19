Самый ожидаемый трансфер «Барсы» затягивается. Что не так с переходом Нико Уильямса

Переход Нико Уильямса из «Атлетика» в «Барселону» – самая ожидаемая сделка этого трансферного окна в Испании. Ещё год назад было много разговоров на эту тему (особенно на фоне Евро-2024), но тогда каталонцы сделали другую большую покупку. Приобрели у РБ «Лейпциг» Дани Ольмо за € 55 млн, а Уильямс остался в «Атлетике». Теперь, по информации Фабрицио Романо, вингер переедет в Каталонию за указанную в его контракте сумму выкупа – € 58 млн. Если, конечно, «Барса» уладит всё вопросы с клубом из Бильбао.

Нико Уильямс Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

В прошедшем сезоне вингер выдал достаточно скромную для себя статистику – 5+5 в 29 матчах Ла Лиги. Хотя в целом у «Атлетика» получился неплохой сезон, команда финишировала четвёртой и уверенно забрала путёвку в Лигу чемпионов (тем более что у Испании пять мест в этом турнире). При этом в атаке себя проявляли уже другие футболисты. Да и вообще «Атлетик» стал командой, которая и мало забивает, и мало пропускает (меньше всех в прошедшем сезоне – 29 мячей). Несмотря на это, «Барселона» решила ещё раз пойти за Уильямсом.

На протяжении последних месяцев сообщалось об интересе «Барсы» к разным левым вингерам. Помимо Уильямса, в новостях мелькали Маркус Рашфорд из «МЮ» и Луис Диас из «Ливерпуля». Однако команда Флика предпочла именно футболиста «Атлетика». Похоже, повлияли в том числе хорошие отношения Нико с рядом игроков «Барселоны». С многими из них он играет в сборной Испании. На днях Ламин Ямаль выложил совместную фотографию с Уильямсом. За пару дней до этого Педри опубликовал кадр, на котором были он, Ямаль и Уильямс.

Ламин Ямаль и Нико Уильямс Фото: Скриншот страницы Ламина Ямаля в соцсети

Ламин Ямаль, Педри и Нико Уильямс Фото: Alexandra Fechete/Imago/ТАСС

В соцсетях можно найти видео, как игроки «Барселоны» после встречи с «Атлетиком» обнимаются с Нико – игриво напрыгивают на него и в шутку бьют по голове. Между футболистами уже сложились дружеские отношение, что важно для коллектива. С партнёрами по сборной удалось не только сыграться, но и даже заготовить танцы для празднования голов. Такая «химия» между игроками имеет значение. В случае перехода Рашфорда или Диаса новичку потребуется время на адаптацию, а Уильямс уже стал своим.

Действующий контракт Уильямса с «Атлетиком» рассчитан ещё на два года, однако в нём прописано право выкупа футболиста за € 58 млн (хотя некоторые источники сообщают о € 64 млн). Цена за 22-летнего футболиста кажется вполне адекватной. Особенно если учитывать, что «Барселона» прописывает сумму отступных в € 1 млрд за своих футболистов (в том числе за Педри, Гави, Ансу Фати, Ямаля, Жюля Кунде, Кейта Бальде). На сегодня Transfermarkt оценивает Уильямса в € 70 млн.

Нико Уильямс Фото: Alex Grimm/Getty Images

По информации Фабрицио Романо, «Барселона» осталась довольна встречей с агентом футболиста на прошлой неделе и решила сконцентрироваться именно на Нико. В свою очередь, футболист и сам дал понять, что хочет именно в «Барселону», хотя к нему есть интерес со стороны «Арсенала», «Челси» и «Баварии». Мюнхенцы уже дважды встречались с агентом Уильямса, однако им дали понять, что для игрока приоритетом остаётся переход в «Барселону». Sport.es сообщает, что Ханс-Дитер Флик не только дал добро на трансфер, но и лично пообщался с Уильямсом. Он уже согласовал шестилетний контракт с каталонцами.

Теперь всё зависит от того, договорятся ли клубы между собой. И это тот случай, когда дело не в стоимости трансфера. Все понимают, что речь идёт о ценнике, прописанном в контракте. Вопрос в том, как будет происходить оплата. Право выкупа работает, только если клуб-покупатель сразу выкладывает всю сумму. «Барселона» же попробует договориться, чтобы деньги были выплачены в несколько этапов. Это важно для каталонцев, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

Нико Уильямс Фото: David S.Bustamante/Getty Images

Сможет ли «Барселона» позволить себе перевести всю сумму одним траншем? Пока непонятно, поэтому клуб и пытается обезопасить себя, договариваясь о более гибком графике выплат. Сообщается, что спортивный директор «Барсы» Деку уже ведёт на этот счёт переговоры с «Атлетиком».

И ещё несколько деталей от Mundo Deportivo. Издание утверждает, что «Барселона» по-прежнему находится в процессе восстановления своей экономики и для подписания Уильямса может потребоваться кредит. А ещё сделку осложняют напряжённые отношения между клубами, поскольку «Атлетик» критиковал каталонцев за дело Негрейры и их ситуацию с финансовым фэйр-плей.