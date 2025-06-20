Соперник «Челси» по КЧМ — главный феномен Южной Америки

Европейские болельщики вряд ли рассматривают «Фламенго» в качестве претендента на победу в КЧМ-2025. Однако в Южной Америке от клуба на полном серьёзе ждут этого. Почему? Всё просто: клуб из Рио-де-Жанейро — самый популярный на континенте. Опрос авторитетного бразильского издания Globo в 2023 году показал, что за «Фламенго» болеет 46,9 млн человек («Коринтианс» – второй с 30 млн). А суммарная аудитория клуба в соцсетях составляет около 60 млн (первый показатель в ЮА). Это число сопоставимо с показателями «Милана», «Интера» и «Атлетико». В чём же феномен гигантской популярности команды из Рио?

Любовь к «Фламенго» – симбиоз нескольких факторов. Во-первых, клуб базируется в Рио-де-Жанейро, крупнейшем и одном из наиболее важных городов Бразилии. Он был столицей до 1960 года и до сих пор остаётся медийным, культурным и финансовым центром. А миграция из Рио-де-Жанейро в другие регионы распространяет популярность клуба по всей стране.

Болельщики «Фламенго» Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Также «Фламенго» ассоциируется с «народной командой» (привет «Спартаку»). Основу болельщиков составляют представители рабочего класса и бедных районов. Например, «Флуминенсе» (главный антагонист «Фламенго») и «Сан-Паулу» больше ассоциируют себя с элитой. А «Фламенго» позиционирует себя как «клуб для всех».

Конечно, популярность «Фламенго» среди простого населения поспособствовала превращению клуба и его игроков в культ. Сама команда и её представители становятся героями фильмов, песен, сериалов и мемов. Например, композиции посвящались легендарным для «Фламенго» Бебето, Ромарио и Зико. И, конечно, не обходится без семейных традиций. Поддержка клуба передаётся из поколения в поколение, что делает фан-базу ещё шире.

Главный показатель величия клуба – трофеи. Интересно, что у «Палмейраса» больше чемпионских трофеев (12, у «Фламенго» – семь), а кубок чаще других доставался «Крузейро» (шесть, у «Фламенго» – пять). Однако клуб из Рио обладает рекордной серией выступлений в бразильской лиге без вылетов (57 лет, с 1968 года). Также «Фламенго» трижды брал Кубок Либертадорес, а последние две победы состоялись в 2019 и 2022 годах (в 2021-м уступили в финале «Палмейрасу»).

«Фламенго» празднует победу в Кубке Либертадорес — 2022 Фото: Buda Mendes/Getty Images

Важно, что первый общий чемпионат Бразилии прошёл в 1971-м. До этого главными соревнованиями были турниры штатов. И там «Фламенго» – короли! Они становились чемпионами штата Рио-де-Жанейро рекордные 39 раз. Розыгрыши проходят и сейчас (хоть и стали менее статусными): «Фламенго» становился первым пять раз за последние семь лет. В 2022 и 2023 годах отдали трофей заклятым врагам из «Флуминенсе».

Если же брать победы в официальных турнирах без учёта чемпионатов штатов (сейчас они признаются не всеми и часто не идут в общую копилку), то ситуация у двух топ-клубов равная. И у «Фламенго», и у «Палмейраса» по 23 титула. Так что и в этом плане клуб из Рио держит уровень.

Почему даже топ-игроки рвутся во «Фламенго»?

Выступать за «Фламенго» – честь для любого футболиста из Южной Америки. Даже находясь в Европе, игроки частенько соглашаются на возвращение на континент ради клуба из Рио. Например, полузащитник «Зенита» Вендел и экс-футболист петербуржцев Клаудиньо вели переговоры с «Фламенго» о переходе. По информации «Чемпионата», в мае 2025-го бразильцы обращались к «Спартаку» насчёт трансфера Эсекьеля Барко. Аргентинец был не против переезда (не исключено, что он ещё состоится). А сейчас за «Фламенго» выступают два экс-представителя РПЛ: защитники Гильермо Варела («Динамо» Москва) и Айртон Лукас («Спартак»). И вот насколько второй радовался трансферу из России в Бразилию весной 2022 года.

Айртон Лукас защитник «Фламенго» «Я исполнил не только свою мечту, но и мечту всей семьи. Возможность играть за любимую команду – одно из самых главных достижений в моей карьере, если не главное. Могу гарантировать всем болельщикам, что недостатка в желании на поле у меня не будет».

Ехать в Рио футболистов мотивирует не только статус клуба. Очевидно, что переход во «Фламенго» обеспечивает удвоение медийности и постоянную борьбу за трофеи. Важным фактором являются и финансы. Если многие бразильцы едут в Европу на заработки, то футболисты «Фламенго» и так получают отличные деньги. Клуб находится в устойчивом финансовом положении (что не всегда можно сказать про другие команды в Бразилии). Это позволяет мыслить на перспективу, а игроки не беспокоятся по поводу будущего.

Ещё один плюс того, что «Фламенго» находится в центре внимания – игрокам проще попасть в сборные, чем из условного «Зенита» или «Спартака». Поэтому тот же Барко рассматривает вариант с «Фламенго», чтобы оказаться с Аргентиной на ЧМ-2026. Нет сомнений, что тренер сборной Лионель Скалони чаще смотрит бразильскую Серию А, чем РПЛ.

«Фламенго» – гарантированная ярмарка талантов. Например, именно отсюда в Европу уезжали Винисиус Жуниор, Лукас Пакета и Адриано. А старички возвращаются в Рио, чтобы продолжать борьбу за трофеи. Давид Луис, Алекс Сандро, Филипе Луис (сейчас возглавляет клуб как тренер), Данило и Жоржиньо – последние примеры.

Давид Луис Фото: Buda Mendes/Getty Images

Ещё одним важным фактором остаётся стадион. «Фламенго» играет на легендарной для Южной Америки и всего мирового футбола «Маракане». Именно здесь проходили матчи ЧМ-1950 и ЧМ-2014 (в том числе финал Германия – Аргентина), а также Олимпиада-2016. Магическое для бразильцев место, в атмосфере которого хочется творить.

Нет сомнений, что болельщики ждут от «Фламенго» чудес и на клубном чемпионате мира. Тем более после уверенной победы над старте в матче с «Эсперансом» (2:0) из Туниса. «Челси» ожидает встреча с не менее статусной командой.