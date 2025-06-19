Яркое 20 июня: шестой матч серии «Индиана» — «Оклахома», Медведев в Галле и финал Суперлиги в футзале. Не пропустите!

Топ-события пятницы: «ПСЖ», «Атлетико» и «Челси» на КЧМ, жаркий финал НБА и волейбол

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико» Мадрид, клубный чемпионат мира — 2025, группа B, 2-й тур

Интрига: злость мадридцев после 0:4 от «ПСЖ»?

«Атлетико» провалил старт КЧМ, пропустив четыре безответных гола от «ПСЖ». Представляете, какой теперь заведённой будет команда мастера мотивации Диего Симеоне? Американцам из «Сиэтл Саундерс» явно не позавидуешь. Они в 1-м туре уступили бразильскому «Ботафого» со счётом 1:2. Судя по всему, теперь разница голов будет существеннее. Или аутсайдер даст бой?

🏆🏀 3:30: «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, финал, шестой матч

Интрига: первое чемпионство для «Оклы»?

«Сиэтл Суперсоникс» становился чемпионом НБА в далёком 1979 году. В 2008 году команда переехала в новый город и стала именоваться «Оклахома-Сити Тандер». «Громовержцы» обладали несколькими сильными составами, но свой титул ещё не выигрывали. Настало время новой вехи в истории клуба или же «Индиана Пэйсерс» в очередной раз сотворит что-то чудесное и переведёт серию в седьмой матч?

⚽️ 4:00: «ПСЖ» — «Ботафого», клубный чемпионат мира — 2025, группа B, 2-й тур

Интрига: парижане продолжат царить?

«Ботафого» — далеко не самая слабая команда на КЧМ. Всё-таки действующий победитель Кубка Либертадорес. Но «ПСЖ», кажется, вообще всё равно, кого громить — хоть «Интер», хоть «Атлетико». Справятся ли бразильцы с парижским напором? Другая интрига — ротация фаворита. В 1-м туре за него играл Джанлуиджи Доннарумма. Может, теперь практику получит и Матвей Сафонов?

🎾 12:30*: Алекс Михельсен (США) — Даниил Медведев (Россия, 3), Галле, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Медведев до травяного полуфинала?

Даниил Медведев постепенно набирает форму на траве. После Хертогенбосха он снова вышел в Галле в 1/4 финала. Благодаря такой стабильности россиянин на новой неделе вернётся в топ-10, причём на девятое место. При этом у Даниила остаются призрачные шансы ворваться в восьмёрку, что позволит ему выше посеяться на Уимблдоне. Для этого Медведеву нужен титул в Галле при условии, что Хольгер Руне допустит осечку в Лондоне. Следующим соперником первой ракетки России будет американец Алекс Михельсен. Теннисисты до этого лишь раз пересекались на корте. В Индиан-Уэллсе после того, как Медведев повёл 2:0, Алекс снялся с турнира из-за проблем со здоровьем. В активе 20-летнего американца уже есть победы над теннисистом топ-10 Алексом де Минором, а также он нанёс болезненное поражение на Australian Open — 2025 Карену Хачанову. Победитель четвертьфинала Галле Михельсен — Медведев сразится далее с кем-то из пары Флавио Коболли — Александр Зверев.

🏐 15:30: Япония – Италия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: кто из лидеров оступится первым?

Лидеры чемпионата – Италия и Япония – пока идут без поражений на предварительном этапе Лиги наций. У представительниц Страны восходящего солнца солируют доигровщицы Юкико Вада и Сато Ёсино. В команде Хулио Веласко роль главной скрипки исполняет MVP Лиги наций — 2024, диагональная Паола Эгону. Схема какого наставника сработает в очной встрече двух непобеждённых сборных?

⚽️ 19:00: «Бенфика» — «Окленд Сити», клубный чемпионат мира — 2025, группа C, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько теперь пропустят новозеландцы?

Игроки «Окленд Сити» — главные бедолаги КЧМ. Скромный полулюбительский клуб, вдобавок лишившийся нескольких футболистов (их не отпустили с основной работы), в 1-м туре пропустил от «Баварии» 10 голов и лишь раз пробил в створ Мануэля Нойера. «Бенфика» тоже преподаст новозеландцам урок футбола? Или Анхель Ди Мария с партнёрами пощадят скромный «Окленд»?

🏆⚽️ 19:00: «Ухта» — «Газпром-Югра», Суперлига, финал, пятый матч

Суперлига . Финал Суперлига . Финал 20 июня 2025, пятница. 19:00 МСК Ухта Ухта Не начался Газпром-Югра Югорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: отберёт ли «Ухта» чемпионство у «Газпрома-Югра»?

Второй сезон «Ухта» и «Газпром-Югра» разыгрывают между собой золото Суперлиги. В прошлом году медали забрали югорчане (4-1). В этот раз после четырёх матчей в финальной серии ведут ухтинцы (3-1). Так что парням Вадима Яшина — рукой подать. Достаточно всего лишь обыграть «Газпром-Югра» в родной Ухте. Команде из Коми это точно под силу. Всё-таки по ходу серии они не раз превосходили своего соперника.

⚽️ 21:00: «Фламенго» — «Челси», клубный чемпионат мира — 2025, группа D, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: дуэль фаворитов группы D

«Челси» и «Фламенго» в 1-м туре показали, что «Лос-Анджелес» и тунисский «Эсперанс» соответственно им не ровня. В обоих случаях фавориты спокойно добились победы со счётом 2:0. А как они сыграют друг с другом? Всё-таки велик соблазн занять первое место в группе, чтобы получить в плей-офф соперника попроще. Бразильцы покажут англичанам, что их не стоит недооценивать?

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🏐🎦 21:00: Германия — Польша, Лига наций, женщины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Германия близка к первой победе над лидером

Немецкая сборная уверенно проводит розыгрыш Лиги наций, располагаясь в середине турнирной таблицы. Особое внимание заслуживает волевая победа над Францией — 3:2. Также команда показала характер в матчах с такими грандами, как Италия и Бразилия. Даже в этих проигранных встречах проявила боевой настрой. Поэтому лёгкой прогулки Польше точно ждать не стоит. Тем более что в игре с Нидерландами «бяло-червоные» недосчитались своих очков. Поэтому немецкие волейболистки вполне могут рассчитывать на первую победу над одним из лидеров.