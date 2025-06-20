Модрич и Аллегри сделают «Милан» снова великим. Трансфер хорвата напоминает камбэк Златана

Обстоятельства перехода Луки Модрича в «Милан» в очередной раз показывают, насколько же это уникальный футболист. Мы не можем знать наверняка, но в СМИ писали, что хорват очень не хотел играть против ставшего родным «Реала». А «Милан» как раз не попал в еврокубки, так что с мадридской командой точно нигде и никак не встретится. Выходит, Модрич — редчайший футболист, который выбрал команду не потому, что она играет в еврокубках, а наоборот — потому, что она там не играет!

По такой логике, чтобы не встречаться с «Реалом», Лука мог выбрать и другие варианты: МЛС, Саудовская Аравия, прочие ближневосточные чемпионаты. Можно было вернуться в загребское «Динамо». Альма-матер Модрича не вышла в Лигу чемпионов, так что с «Реалом» в новом сезоне точно не пересечётся.

Однако Лука слишком амбициозен. Он давным-давно в футболе, но, как видно, ещё не наигрался. Из «Реала» он ушёл, вот только другая важнейшая команда его жизни всё ещё с ним — это сборная Хорватии. Годы идут, Модричу скоро 40 — а он по-прежнему сильнейший полузащитник своей страны. Он нужен Хорватии. Нужен в том числе и на чемпионате мира — 2026. Поэтому надо держать себя в тонусе. А делать это в топ-лиге проще, чем в лигах послабее. Всё время нужно быть на пределе. Расслабляться нельзя, иначе просто не потянешь уровень.

Лука Модрич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тут важно оговориться: речь в первую очередь о физике, о готовности выдерживать высокую интенсивность. Интеллектуальный уровень Модрича не вызывает вопросов. Он не размывается с возрастом. Лука — большущий мозг, который совершенно точно усилит полузащиту «Милана». Объём — это уже не про него. Но объём способны дать другие. А вот дать стабильность на поле, наполнить игру команды мудростью и спокойствием так, как Модрич, могут очень немногие — буквально единицы.

Стабильность страшно необходима «Милану» после ртутного прошлого сезона. Начали с Паулу Фонсекой, который оказался слишком мягким. Команда его не восприняла. Потом пришёл брутальный Сержиу Консейсау — полный антипод Фонсеки. И оказался слишком жёстким. Конфликты были на каждом шагу — и с футболистами, и с руководством.

Плюс накопилось много вопросов к боссам «Милана». Команда заняла восьмое место в Серии А, не попала в еврокубки. Ещё и в финале Кубка Италии проиграла. Причём не кому-то из грандов, а «Болонье». Хотя уж точно не «Милану» смотреть на «Болонью» свысока: в чемпионате «россонери» обошли её всего на одно очко.

Команду уже покинул Тейани Рейндерс. Теперь пытаются хоть сколько-нибудь выгодно продать Тео Эрнандеса. Пока безуспешно. Может уйти Мик Меньян, много разговоров вокруг Рафаэла Леау.

Часто говорят и о Златане Ибрагимовиче. Он советник владельцев «Милана», компании RedBird. У Ибры широкие полномочия и весомая роль в управлении клубом. Однако пока лучше всего у него получается пламенно высказываться в СМИ. Это он умел всегда. А вот поводов говорить, что Ибрагимович — хороший управленец, пока не наблюдается.

И в эту команду, раздираемую самыми разными противоречиями, приходят Лука Модрич и Массимилиано Аллегри. Они вряд ли вылечат менеджмент, это не их зона ответственности. Но дать стабильность команде и сделать её устойчивой они точно способны. За этим их и пригласили.

Массимилиано Аллегри Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Последняя версия «Ювентуса» Аллегри была максимально тусклой. Смотреть их матчи было тяжело, показатели зрелищности там чаще всего были отрицательные. Однако с довольно скромным ресурсом Макс вывел «Юве» в ЛЧ и выиграл Кубок Италии. Если он даст такой же результат с «Миланом» в следующем сезоне, боссы и болельщики «россонери» наверняка будут довольны. Особенно на контрасте с восьмым местом в сезоне-2024/2025.

Отсутствие еврокубков — это не только возможность не играть против «Реала». Это ещё и комфортный график. И для команды, и конкретно для Модрича. Рубиться сразу в нескольких турнирах Луке уже тяжёло. В последние годы в Мадриде он играл не в каждом матче, не всегда выходил в основе. И это абсолютно нормально. Ещё раз: в сентябре Модричу исполнится 40.

В лице хорвата Аллегри получает тренера на футбольном поле. Отдай Модричу, и всё будет в порядке, он разберётся — последние 13 лет так было в «Реале», а теперь эта схема заработает в «Милане». У Луки есть удивительная способность делать лучше тех, кто играет рядом с ним. Теперь свою чудо-ауру он будет распространять в Италии. Миланская молодёжь получает уникальный шанс играть и тренироваться с мастером. У Модрича можно научиться очень многому, это круче любых университетов.

В 2020-м, после вояжа в США, в «Милан» тогда ещё Стефано Пиоли прибыл Златан Ибрагимович. Ему было 38 с половиной. Он привёз с собой не только мастерство, не только умение забивать ударами в стиле карате. Ещё он привёз гигантский опыт. В том числе опыт больших побед. Ибра стал покровителем той команды. В некотором смысле — сенсеем, духовным отцом.

Златан играл с перерывами. Ещё бы — в таком возрасте времени на восстановление нужно больше, чем в 25 или в 30. Однако он всё равно дал той команде очень многое. И по-футбольному, и, главное, ментально. Он повёл «Милан» за собой.

Златан Ибрагимович Фото: Claudio Villa/Getty Images

Закончилось тем, что «россонери» выиграли скудетто. Перед началом сезона-2021/2022 это невозможно было представить. А они это сделали! И родилось великое видео, на котором Ибра в чемпионской раздевалке переворачивает стол и кричит, что Италия принадлежит «Милану».

В той же раздевалке, кстати, был ещё один аксакал — Оливье Жиру. Он пришёл летом 2021-го, ему тоже было крепко за 30. И он тоже сильно повлиял на ту команду: и по-футбольному, и ментально. Опыт Ибры и Жиру, их лидерская работа, причём без ущерба авторитету Пиоли, — это важнейший элемент того миланского скудетто.

Сейчас «россонери» берут Модрича. Возвращается Аллегри. У него много титулов в Италии. Первое скудетто в 2011 году он взял именно с «Миланом». Плюс ходят слухи, что клуб может подписать ещё одного опытного и классного игрока — Гранита Джаку. У него ярко выраженные лидерские качества, что Гранит показывал и в «Арсенале», и в «Байере». Да, швейцарец не всегда держит себя в руках, это не раз приводило к удалениям и дисквалификациям. Но в любом случае он сильная личность с мощным характером.

Значит ли всё это, что «Милан» автоматически становится претендентом на чемпионство? Конечно, нет. Однако «Милан» совершенно точно станет крепче и — это слово максимально опошлили, но тут его уместно применить — осознаннее. Не должно быть бесконечных метаний, которые были в прошлом сезоне. Модрич, Аллегри и Джака, если доедет, не допустят этого.