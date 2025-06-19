Мегаскандал в «Торпедо»! Клуб снимут с РПЛ после расследования о взятках судьям? LIVE

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Друзья, всем привет! Последние месяцы в российском футболе получаются далеко не самыми спокойными. Сначала — катастрофа в «Химках», которая в итоге отправила клуб в «небесную лигу», несмотря на 12-е место в РПЛ. Потом — путаница с составом участников нового сезона, которая разрешилась лишь на днях. Параллельно — скандал в «Черноморце», который внезапно разгорелся и так же внезапно затух.

А теперь — новая история. В центре внимания — московское «Торпедо», которое напрямую вышло в РПЛ по итогам сезона Первой лиги и, казалось, не должно было переживать за место в элите. А переживать, похоже, придётся. «Чемпионат» следит за развитием событий в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!