Мегаскандал в «Торпедо»! Клуб снимут с РПЛ после расследования о взятках судьям? LIVE

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Друзья, всем привет! Последние месяцы в российском футболе получаются далеко не самыми спокойными. Сначала — катастрофа в «Химках», которая в итоге отправила клуб в «небесную лигу», несмотря на 12-е место в РПЛ. Потом — путаница с составом участников нового сезона, которая разрешилась лишь на днях. Параллельно — скандал в «Черноморце», который внезапно разгорелся и так же внезапно затух.
А теперь — новая история. В центре внимания — московское «Торпедо», которое напрямую вышло в РПЛ по итогам сезона Первой лиги и, казалось, не должно было переживать за место в элите. А переживать, похоже, придётся. «Чемпионат» следит за развитием событий в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!
Итак, с чего всё началось.
Вечером РБК шарахнул новостью: владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова доставили в отделение полиции для проведения следственных действий.
По данным издания, в отношении Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 291 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.
По словам собеседника РБК, в четверг, 19 июня, в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. Дело было возбуждено сегодня, его расследует следственный департамент МВД.
Леонид Соболев и Валерий Скородумов
Фото: ФК «Торпедо»/Из личного архива Соболева