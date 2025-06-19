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РПЛ-2025/2026: коррупционный скандал в Торпедо, взятки судьям, что известно, подробности, снимут ли клуб с чемпионата, новости

Мегаскандал в «Торпедо»! Клуб снимут с РПЛ после расследования о взятках судьям? LIVE
Михаил Рождественский
Мегаскандал в «Торпедо»! LIVE
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Следим за очередным информационным пожаром в российском футболе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Последние месяцы в российском футболе получаются далеко не самыми спокойными. Сначала — катастрофа в «Химках», которая в итоге отправила клуб в «небесную лигу», несмотря на 12-е место в РПЛ. Потом — путаница с составом участников нового сезона, которая разрешилась лишь на днях. Параллельно — скандал в «Черноморце», который внезапно разгорелся и так же внезапно затух.

А теперь — новая история. В центре внимания — московское «Торпедо», которое напрямую вышло в РПЛ по итогам сезона Первой лиги и, казалось, не должно было переживать за место в элите. А переживать, похоже, придётся. «Чемпионат» следит за развитием событий в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

Live Михаил Рождественский

Итак, с чего всё началось.

Вечером РБК шарахнул новостью: владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова доставили в отделение полиции для проведения следственных действий.

По данным издания, в отношении Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 291 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

По словам собеседника РБК, в четверг, 19 июня, в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. Дело было возбуждено сегодня, его расследует следственный департамент МВД.

Леонид Соболев и Валерий Скородумов

Леонид Соболев и Валерий Скородумов

Фото: ФК «Торпедо»/Из личного архива Соболева

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