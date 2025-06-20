Клубный ЧМ — турнир усталых. Что мы поняли по первым матчам в США

За футболистами нет теней, и это плохо. Хотя всё равно есть на что посмотреть.

Мы посмотрели 1-й тур клубного ЧМ. Абсолютно новый формат турнира, в котором участвуют 32 команды. Для США это в каком-то смысле репетиция перед ЧМ-2026. Правда, из 12 стадионов КЧМ лишь пять будут использованы на чемпионате мира.

Скорее всего, вы уже слышали о множестве претензий к турниру. Ещё до старта КЧМ была обозначена проблема с продажей билетов. За пару дней до старта на матч открытия было продано около 20 тысяч билетов. При том что вместимость стадиона – 65 000. В результате пришлось и резко снизить стоимость билетов, и раздавать их бесплатно. Хотя, казалось, должно быть много желающих посмотреть на Месси. И если на матче «Аль-Ахли» — «Интер Майами» плюс-минус смогли заполнить арену, то на некоторых других стадионах было много свободных мест. Больше всего разочаровал матч между «Челси» и «Лос Анджелесом», который собрал лишь 22 137 человек при вместимости в 75 тысяч зрителей. Даже по трансляции было видно, что в плане атмосферы получилось грустно.

Матч между «Челси» и «Лос Анджелесом» Фото: Shaun Botterill — FIFA/FIFA via Getty Images

На днях мы ещё увидели игроков «Ювентуса» в овальном кабинете, когда президент США Трамп рассказывал о ядерном оружии и Иране. Не хватало разве что «Интера» с иранцем Тареми, но тот не смог прилететь в США из-за ракетных обстрелов. Эта сцена смотрелась неуместно, и, судя по комментариям футболистов «Ювентуса», им не хотелось становиться фоном для политических дискуссий.

«Для меня это было полной неожиданностью, честно говоря, — приводит The Athletic слова полузащитника сборной США и «Ювентуса» Тимоти Веа. — Нам сказали, что мы должны идти, и у меня не было выбора. Я был застигнут врасплох, честно. Это было немного странно, когда он начал говорить о политике с Ираном и всём таком. Это было что-то вроде: «Я просто хочу играть в футбол».

Футболисты «Ювентуса» и Дональд Трамп Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

И даже если мы возьмём происходящее сугубо на поле, то пока турнир смотрится странно. Много усталых футболистов бегают по полю и что-то пытаются сделать. Иногда приходится играть в самое пекло. Например, во время встречи «Манчестер Сити» — «Видад» за игроками не было тени. И дело не в том, что отсутствовало солнце. Оно как раз было, но стояло строго над футболистам, потому что матч начинался ровно в полдень по местному времени.

Было интересно глянуть, как «Сити» сыграет с новой связкой в центре поля. Райан Шерки и Тейани Рейндерс вышли в основе, однако по такой игре тяжело делать выводы. И дело не только в погоде, но ещё и в уровне сопротивления. «Видад» пробовал огрызаться, однако по большому счёту не ставил перед англичанами никаких трудноразрешимых задач. Гол Жереми Доку вообще получился стыдноватым, потому что на дальней штанге защитник замер на месте и не стал мешать 173-сантиметровому сопернику сыграть в мяч. Хотя изначально как раз у защитника была лучше позиция, но он не пошёл в борьбу. Игра «Сити» выглядела бы информативнее на фоне, например, кусачей «Боки».

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Есть ощущение, что после изнурительного сезона европейские клубы доигрывают уже на ободах. Большие призовые — это мотивация скорее для директоров клуба, а футболисты понимают, что турнир хоть и называется «клубный чемпионат мира», но не имеет такого статуса, как Лига чемпионов. И, честно говоря, он не скоро появится, если в одном кадре столько проблем. Ладно, организаторы не могут повлиять на ураган, из-за которого уже несколько раз прерывали матчи на старте КЧМ. Больше напрягают мелочи, которые подчёркивают нефутбольность турнира.

Странно выглядит, что по всему стадиону висят баннеры с именами, которые ничего не скажут любителям футбола. Точнее, любителям европейского футбола. Джо Клеко, Марти Лайонс и прочие замечательные спортсмены и тренеры — из футбола американского. Ощущение, что «соккер» (так в США называют самый популярный в мире вид спорта) приехал сюда на правах бедного родственника.

Матч «Палмейрас» – «Аль-Ахли» Фото: Кадр из трансляции

Здесь же тяжело объяснить SEP в качестве обозначения клуба «Палмейрас». Если вы думаете, что оно кажется странным только нам, то ошибаетесь. В бразильских соцсетях тоже удивляются такому названию и не понимают, что оно означает. А это сокращение от Sociedade Esportiva Palmeiras. Его использовали разве что в игре Football Manager, а в бразильских трансляциях всегда пишут PAL.

И вот теперь, когда мы обозначили проблемы, стоит сказать, что на турнире всё-таки есть на что посмотреть. Как Хаби Алонсо перестраивается на игру в два центральных защитника — это действительно интересно. Как «Реал» переходит на контролирующий футбол, но при этом всё ещё не стремится идти в прессинг. А противостоит ему Симоне Индзаги, который на бровке полыхает так, будто это всё ещё финал Лиги чемпионов.

Симоне Индзаги Фото: Dan Mullan/Getty Images

Разговоры о проблемах с организацией — это база. Каждый крупный турнир проходит через это. Даже на ЧМ-2018, который в целом прошёл успешно, было к чему придраться — от мошкары и логистики до прорывов на поле и стадионов, что оказались не готовы к осадкам. КЧМ — не такой крупный турнир, но в США приехали представители множества стран. Само собой, внимание к каждой проблеме оказывается повышенным.

При этом хочется отметить новые решения в плане показа матчей. Уже давно говорили о трансляции футбола с камеры на судье, однако реализовать на серьёзном уровне смогли только сейчас. Картинку есть куда улучшать, но сама попытка выглядит занятно. Или возьмём выход футболистов на поле по одному с объявлением, словно ринг-анонсер представляет боксёра. Эту фишку тяжело однозначно отнести к успеху или провалу, однако как попытка разнообразить контент — вполне.

Лионель Месси Фото: Carmen Mandato — FIFA/FIFA via Getty Images

А что касается качества игры, то действительно интересным турнир станет в плей-офф. Там уже не будет славных работяг из Новой Зеландии, которые отлетают со счётом 0:10. Очевидно, что 32 клуба в таком формате — перебор.