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Клубный ЧМ-2025, видеообзор матчей 19 июня: Интер Майами — Порту — 2:1, гол Лионеля Месси со штрафного, Аль-Айн — Ювентус — 0:5

Магический штрафной Месси подарил важнейший камбэк! Насыщенный день на КЧМ-2025. Видео
Георгий Илющенко
Клубный ЧМ-2025, обзор матчей 19 июня
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Также фиксируем разгромную победу «Ювентуса» и успех бывшего футболиста «Локо».

На клубном чемпионате мира завершился 1-й тур группового этапа и стартовал 2-й. Подводим краткие итоги всех четырёх матчей за прошедшие сутки.

«Зальцбург» справился и с «Пачукой», и со штормом. Но как же не везло Рондону

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 01:00 МСК
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Окончен
1 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Глух – 43'     1:1 Гонсалес – 56'     1:2 Онисиво – 76'    

В Цинциннати бушевала непогода: в конце первого тайма над трибунами повисли огромные тучи, и матч из-за штормовой угрозы прервали практически на полтора часа. Подобное случилось на турнире уже во второй раз — первооткрывателями выступили «Ульсан Хёндэ» и «Мамелоди Сандаунз». Как выяснится чуть позже, не последний. Но об этом расскажем позже.

На оборону европейцев серьёзное давление оказал старый знакомый российских болельщиков — уже 35-летний Рондон сыграл без замены. Правда, все его четыре удара не привели к голу. Ему при поддержке вратаря Завещицки помешали забить и штанга, и перекладина. А вот Глух был удачливее: на 42-й минуте Оскар уложил финтом на газон Гонсалеса и закрутил мяч точно в дальний угол.

Сразу после паузы мексиканец исправился и пернамбуканоподобно отметился прямым ударом со штрафного. И всё же за 14 минут до финала Бидструп прорвался по правому флангу и подал, а Онисиво замкнул головой. «Пачука» 23 июня теперь обязана набирать очки во встрече с «Реалом» — звучит как приговор. Ну а «Зальцбург» ждёт дуэль с «Аль-Хилялем» Малкома.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Ювентус» испепелил команду из ОАЭ

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
0 : 5
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Коло Муани – 11'     0:2 Консейсау – 21'     0:3 Йылдыз – 31'     0:4 Коло Муани – 45+4'     0:5 Консейсау – 58'    

Футболисты «Ювентуса» сходили в Белый дом на приём к президенту США Дональду Трампу, смущённо послушали там про военное столкновение Ирана с Израилем (хорошо, что Тареми играет в другой итальянской команде) и отправились на матч с эмиратским «Аль-Айном», сделав результат за первые полчаса. Загибаем пальцы:

  • 11-я минута: Альберту подал с правого края, Коло Муани легко перевисел словенца Ратника и вколотил головой;
  • 21-я минута: Альберту выцарапал мяч в чужой штрафной и выкатил его на Консейсау, который сместился в центр, обошёл двоих и прошил ворота с близкого расстояния;
  • 31-я минута: Йылдыз недолго думая пальнул из-за пределов штрафной низом в левый от себя угол. Экс-вратарь сборной Португалии Патрисиу не среагировал;
  • 45+4-я минута: Коло Муани отреагировал на заброс Тюрама, выбежал из-за спины защитника и реализовал выход один на один.
Матч между «Аль-Айном» и «Ювентусом»

Матч между «Аль-Айном» и «Ювентусом»

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Пять ударов в створ за тайм — четыре гола. Вот что такое классная эффективность. Бешеный настрой туринцев далее подупал, и во второй половине они ограничились одним забитым мячом: Консейсау легчайше ушёл от двоих и поразил дальний угол. Ещё в штангу пробил Дуглас. Ди Григорио по-серьёзному побеспокоили всего лишь раз — на его счету «сухарь».

Вдвойне интересно, сколько же раз пропустит «Аль-Айн» во 2-м туре от «Манчестер Сити». Перебьют ли англичане показатель итальянцев? Узнаем 23 июня. А 22 июня проверим, продолжится ли парад голов «Юве» — в противостоянии с марокканским «Видадом».

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Бывший игрок «Локо» помог «Палмейрасу» одолеть египтян

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
2 : 0
Аль-Ахли
Каир, Египет
1:0 Абу Али – 49'     2:0 Лопес – 59'    

В составе «Палмейраса» играют два бывших защитника из РПЛ: Мурило когда-то выступал в «Локомотиве», а Бруно Фукс боролся с многочисленными травмами в ЦСКА. На матч с египетским «Аль-Ахли» вышел только первый. И сделал всё, чтобы африканцы вместе с экс-футболистом «Сочи» Аттийят-аллахом ушли без забитых мячей. Мурило справился. Как и его партнёры впереди.

Спасибо в том числе VAR: Вейга на 37-й минуте пошёл в грубый подкат и увидел перед собой красную карточку. Просмотр судьёй видеоповтора изменил наказание на жёлтую, а в начале второго тайма Морено подал стандарт, и Абу-Али неловко срезал мяч в собственные ворота. Вскоре Маурисио отправил в забег Лопеса, и тот увеличил разницу. А потом в Ист-Ратефорде пошёл ливень, и встречу из-за штормового предупреждения экстренно прервали на 40 минут: зрителям предложили покинуть стадион и найти укрытие. Даже страшно, неужели постоянные остановки случатся и через год во время ЧМ-2026? Доиграли матч без голов.

24 июня «Аль-Ахли» устроит лишь победа над «Порту». И чем крупнее, тем лучше. Ну а «Палмейрасу» предстоит помериться силами с «Интер Майами». В случае ничьей бразильцы гарантированно выйдут в плей-офф. Забегая вперёд, не только они.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Месси забил со штрафного и принёс «Интеру» победу над «Порту»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Агехова – 8'     1:1 Сеговия – 47'     2:1 Месси – 54'    

Ждали магии Месси на КЧМ? Он её выдал! В 1-м туре аргентинскому гению забить «Аль-Ахли» прямым ударом со штрафного помешали считаные сантиметры. Не беда, то оказалось лишь пристрелкой перед встречей с «Порту». Но сначала клубу из Майами было безумно трудно.

В самом дебюте Аллен снёс Мириу в своей штрафной, и Агехова с 11-метрового не простил «Интер Майами». Пусть Устари и задел мяч. Суарес мог восстановить равенство, однако Рамуш сократил дистанцию и с ударом уругвайца без проблем справился. Португальский вратарь сорвал овации и дальше, не дав забить Кремаски. И всё же «Порту» был ближе ко второму голу, чем «Интер» – к первому. Фальконе вынес мяч с ленточки после удара Моры. Варела зарядил в штангу.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Вторая половина стала переворотной. Бам, и Вейгандт прострелил на Сеговию — 1:1. Бам, Месси заработал штрафной и сам же его филигранно исполнил, не заметив португальскую стенку и закинув мяч в правый верхний угол. В лучших традициях! Между прочим, этот гол стал для Лео 50-м в составе «Интер Майами». Для юбилея ему хватило всего-навсего 61 матча.

«Порту» от нокдауна уже не оправился. Соотношение ударов 14:6 в пользу португальцев не принесло им даже ничьей. 24 июня клуб из Майами сойдётся с «Палмейрасом», и ничья подкинет его в плей-офф. Игра «Порту» с «Аль-Ахли» станет практически формальностью: нужно будет забивать как можно больше и надеяться, что конкуренты не скатают устраивающую их мировую.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Какие матчи состоятся 20 июня

  • 1:00 мск, «Сиэтл Саундерс» (США) — «Атлетико» (Испания);
  • 4:00 мск, «ПСЖ» (Франция) — «Ботафого» (Бразилия);
  • 19:00 мск, «Бенфика» (Португалия) — «Окленд Сити» (Новая Зеландия);
  • 22:00 мск, «Фламенго» (Бразилия) — «Челси» (Англия).
Обзор предыдущего дня КЧМ:
Гол и травма экс-футболиста РПЛ, тяжёлый старт для «Боруссии». Итоги дня на КЧМ-2025
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