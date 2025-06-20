Магический штрафной Месси подарил важнейший камбэк! Насыщенный день на КЧМ-2025. Видео

На клубном чемпионате мира завершился 1-й тур группового этапа и стартовал 2-й. Подводим краткие итоги всех четырёх матчей за прошедшие сутки.

«Зальцбург» справился и с «Пачукой», и со штормом. Но как же не везло Рондону

В Цинциннати бушевала непогода: в конце первого тайма над трибунами повисли огромные тучи, и матч из-за штормовой угрозы прервали практически на полтора часа. Подобное случилось на турнире уже во второй раз — первооткрывателями выступили «Ульсан Хёндэ» и «Мамелоди Сандаунз». Как выяснится чуть позже, не последний. Но об этом расскажем позже.

На оборону европейцев серьёзное давление оказал старый знакомый российских болельщиков — уже 35-летний Рондон сыграл без замены. Правда, все его четыре удара не привели к голу. Ему при поддержке вратаря Завещицки помешали забить и штанга, и перекладина. А вот Глух был удачливее: на 42-й минуте Оскар уложил финтом на газон Гонсалеса и закрутил мяч точно в дальний угол.

Сразу после паузы мексиканец исправился и пернамбуканоподобно отметился прямым ударом со штрафного. И всё же за 14 минут до финала Бидструп прорвался по правому флангу и подал, а Онисиво замкнул головой. «Пачука» 23 июня теперь обязана набирать очки во встрече с «Реалом» — звучит как приговор. Ну а «Зальцбург» ждёт дуэль с «Аль-Хилялем» Малкома.

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«Ювентус» испепелил команду из ОАЭ

Футболисты «Ювентуса» сходили в Белый дом на приём к президенту США Дональду Трампу, смущённо послушали там про военное столкновение Ирана с Израилем (хорошо, что Тареми играет в другой итальянской команде) и отправились на матч с эмиратским «Аль-Айном», сделав результат за первые полчаса. Загибаем пальцы:

11-я минута: Альберту подал с правого края, Коло Муани легко перевисел словенца Ратника и вколотил головой;

21-я минута: Альберту выцарапал мяч в чужой штрафной и выкатил его на Консейсау, который сместился в центр, обошёл двоих и прошил ворота с близкого расстояния;

31-я минута: Йылдыз недолго думая пальнул из-за пределов штрафной низом в левый от себя угол. Экс-вратарь сборной Португалии Патрисиу не среагировал;

45+4-я минута: Коло Муани отреагировал на заброс Тюрама, выбежал из-за спины защитника и реализовал выход один на один.

Матч между «Аль-Айном» и «Ювентусом» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Пять ударов в створ за тайм — четыре гола. Вот что такое классная эффективность. Бешеный настрой туринцев далее подупал, и во второй половине они ограничились одним забитым мячом: Консейсау легчайше ушёл от двоих и поразил дальний угол. Ещё в штангу пробил Дуглас. Ди Григорио по-серьёзному побеспокоили всего лишь раз — на его счету «сухарь».

Вдвойне интересно, сколько же раз пропустит «Аль-Айн» во 2-м туре от «Манчестер Сити». Перебьют ли англичане показатель итальянцев? Узнаем 23 июня. А 22 июня проверим, продолжится ли парад голов «Юве» — в противостоянии с марокканским «Видадом».

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Бывший игрок «Локо» помог «Палмейрасу» одолеть египтян

В составе «Палмейраса» играют два бывших защитника из РПЛ: Мурило когда-то выступал в «Локомотиве», а Бруно Фукс боролся с многочисленными травмами в ЦСКА. На матч с египетским «Аль-Ахли» вышел только первый. И сделал всё, чтобы африканцы вместе с экс-футболистом «Сочи» Аттийят-аллахом ушли без забитых мячей. Мурило справился. Как и его партнёры впереди.

Спасибо в том числе VAR: Вейга на 37-й минуте пошёл в грубый подкат и увидел перед собой красную карточку. Просмотр судьёй видеоповтора изменил наказание на жёлтую, а в начале второго тайма Морено подал стандарт, и Абу-Али неловко срезал мяч в собственные ворота. Вскоре Маурисио отправил в забег Лопеса, и тот увеличил разницу. А потом в Ист-Ратефорде пошёл ливень, и встречу из-за штормового предупреждения экстренно прервали на 40 минут: зрителям предложили покинуть стадион и найти укрытие. Даже страшно, неужели постоянные остановки случатся и через год во время ЧМ-2026? Доиграли матч без голов.

24 июня «Аль-Ахли» устроит лишь победа над «Порту». И чем крупнее, тем лучше. Ну а «Палмейрасу» предстоит помериться силами с «Интер Майами». В случае ничьей бразильцы гарантированно выйдут в плей-офф. Забегая вперёд, не только они.

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Месси забил со штрафного и принёс «Интеру» победу над «Порту»

Ждали магии Месси на КЧМ? Он её выдал! В 1-м туре аргентинскому гению забить «Аль-Ахли» прямым ударом со штрафного помешали считаные сантиметры. Не беда, то оказалось лишь пристрелкой перед встречей с «Порту». Но сначала клубу из Майами было безумно трудно.

В самом дебюте Аллен снёс Мириу в своей штрафной, и Агехова с 11-метрового не простил «Интер Майами». Пусть Устари и задел мяч. Суарес мог восстановить равенство, однако Рамуш сократил дистанцию и с ударом уругвайца без проблем справился. Португальский вратарь сорвал овации и дальше, не дав забить Кремаски. И всё же «Порту» был ближе ко второму голу, чем «Интер» – к первому. Фальконе вынес мяч с ленточки после удара Моры. Варела зарядил в штангу.

Лионель Месси Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Вторая половина стала переворотной. Бам, и Вейгандт прострелил на Сеговию — 1:1. Бам, Месси заработал штрафной и сам же его филигранно исполнил, не заметив португальскую стенку и закинув мяч в правый верхний угол. В лучших традициях! Между прочим, этот гол стал для Лео 50-м в составе «Интер Майами». Для юбилея ему хватило всего-навсего 61 матча.

«Порту» от нокдауна уже не оправился. Соотношение ударов 14:6 в пользу португальцев не принесло им даже ничьей. 24 июня клуб из Майами сойдётся с «Палмейрасом», и ничья подкинет его в плей-офф. Игра «Порту» с «Аль-Ахли» станет практически формальностью: нужно будет забивать как можно больше и надеяться, что конкуренты не скатают устраивающую их мировую.

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Какие матчи состоятся 20 июня