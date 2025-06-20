Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Окленд Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ПСЖ — Ботафого — 0:1, обзор матча клубного чемпионата мира, гол Жезуса, статистика, 20 июня 2025

Первая сенсация на КЧМ! «ПСЖ» недооценил лучшую команду Южной Америки
Никита Паглазов
Отчёт «ПСЖ» — «Ботафого» — 0:1
Аудио-версия:
Комментарии
Парижане давно не показывали настолько безыдейный футбол.

«ПСЖ» во 2-м туре клубного чемпионата мира 2025 года встречался с «Ботафого». В случае победы действующий победитель Лиги чемпионов гарантировал себе выход в 1/8 финала. Однако матч пошёл по неожиданному сценарию.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Жезус – 36'    

Тренер парижан Луис Энрике сделал четыре изменения в составе по сравнению с матчем с «Атлетико». В старте на игру с «Ботафого» появились: Лукас Бералдо, Лукас Эрнандес, Уоррен Заир-Эмери и Сенни Маюлу. Однако основной костяк остался неизменным. И ничто не предвещало серьёзных изменений в стиле «ПСЖ». Но в первом тайме встречи с бразильцами произошло немыслимое. «ПСЖ» напомнил себя времён важных матчей в сезоне-2023/2024: огромное преимущество во владении (75% — 25%), но минимум остроты в атаке. То, за что команду нещадно критиковали. За 45 минут французы нанесли один удар в створ!

Что произошло? «Ботафого» оказался так хорош или «ПСЖ» неожиданно сдал после матча с «Атлетико»? Вероятно, у французов сработала банальная недооценка соперника. Это оказалось большой ошибкой. Между прочим, «Ботафого» – действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес. А за команду играют крутые футболисты: Аллан (экс-«Наполи»), Алекс Теллес (экс-«МЮ») и Артур (экс-«Зенит»). «ПСЖ» не ожидал, что после простого разгрома «Атлетико», им придётся мучиться с «Ботафого».

С «Атлетико» всё получилось намного проще:
Ещё один разгром от «ПСЖ»! Забили четыре «Атлетико», а у Хвичи — два голевых паса
Ещё один разгром от «ПСЖ»! Забили четыре «Атлетико», а у Хвичи — два голевых паса

Первый тайм так и остался бы лучшим средством от бессонницы. Но зрителей разбудил гол «Ботафого». Момент возник неожиданно: на 36-й минуте Джефферсон Саварино закинул мяч к чужой штрафной на нападающего Игоря Жезуса, который нанёс не самый лучший удар по воротам «ПСЖ». Но форварду «Ботафого» помог рикошет от ноги защитника парижан Вильяма Пачо – и мяч оказался в сетке! Болельщики бразильцев праздновали гол вместе с Жезусом (кстати, в новом сезоне будет выступать за «Ноттингем»), а камеры выхватили обескураженного Энрике.

Игроки «Ботафого» празднуют гол

Игроки «Ботафого» празднуют гол

Фото: Stu Forster/Getty Images

В перерыве «ПСЖ» ждал непростой разговор в раздевалке. Да, команда взяла четыре трофея за сезон-2024/2025 и впервые выиграла Лигу чемпионов. Но так резко сбавлять требования к себе и легкомысленно относиться к сопернику нельзя. И на второй тайм Париж вышел бодрее. Выходит, Энрике нашёл нужные слова. На старте «ПСЖ» активно шёл вперёд, а «Ботафого» не изменял себе: всё так же играл от обороны и надеялся на шанс в атаке. Очень старательно действовали бразильцы, но перехватить инициативу не выходило.

Самое главное – «Ботафого» сдерживал «ПСЖ». Время таяло, а лучшим моментом парижан оставался удар Лукаса Бералдо после подачи со штрафного на 51-й минуте. В голове не укладывалось: как «ПСЖ» разносил «Интер» в финале Лиги чемпионов, обыгрывал «Ливерпуль» и «Арсенал», громил всех в Лиге 1, но так безыдейно «сгорал» «Ботафого»? На 77-й минуте в матче состоялся перерыв на водопой, во время которого в трансляции показали Луиса Энрике. Тренер «ПСЖ» выглядел (мягко говоря) не сильно счастливым: по ощущениям, он подошёл к каждому футболисту и выдал краткую подсказку.

Согласны с испанцем?
Луис Энрике назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»
Истории
Луис Энрике назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»

После паузы французы почти сразу забили. Правда, автор гола Брэдли Баркола находился в офсайде, поэтому мяч не засчитали. Но хоть что-то ободряющее. Только вот «Ботафого» не собирался пропускать по правилам. Бразильцы играли в обороне настолько самоотверженно и терпеливо, что им бы позавидовал даже «Ростов» времён Бердыева. Ещё и с трибун за «Ботафого» болели Джонни Депп и Снуп Догг – проигрывать было нельзя. В концовке всё свелось к одному: завершится ли штурм «ПСЖ» ответным голом? Нет, сегодня у команды Энрике выдался очень плохой день.

Игроки «ПСЖ»

Игроки «ПСЖ»

Фото: Getty Images

«Ботафого» – лидер группы с «ПСЖ» и «Атлетико» после двух туров! Также бразильцы совершили первую настоящую сенсацию на КЧМ-2025. Чтобы выйти в 1/8 финала, команде из Рио-де-Жанейро теперь нужно в 3-м туре просто не проиграть мадридцам. А «ПСЖ» ждёт встреча с «Сиэтл Саундерс» без права на ошибку.

Что интересного произошло на КЧМ 19 июня:
Магический штрафной Месси подарил важнейший камбэк! Насыщенный день на КЧМ-2025. Видео
Магический штрафной Месси подарил важнейший камбэк! Насыщенный день на КЧМ-2025. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android