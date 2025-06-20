Первая сенсация на КЧМ! «ПСЖ» недооценил лучшую команду Южной Америки

«ПСЖ» во 2-м туре клубного чемпионата мира 2025 года встречался с «Ботафого». В случае победы действующий победитель Лиги чемпионов гарантировал себе выход в 1/8 финала. Однако матч пошёл по неожиданному сценарию.

Тренер парижан Луис Энрике сделал четыре изменения в составе по сравнению с матчем с «Атлетико». В старте на игру с «Ботафого» появились: Лукас Бералдо, Лукас Эрнандес, Уоррен Заир-Эмери и Сенни Маюлу. Однако основной костяк остался неизменным. И ничто не предвещало серьёзных изменений в стиле «ПСЖ». Но в первом тайме встречи с бразильцами произошло немыслимое. «ПСЖ» напомнил себя времён важных матчей в сезоне-2023/2024: огромное преимущество во владении (75% — 25%), но минимум остроты в атаке. То, за что команду нещадно критиковали. За 45 минут французы нанесли один удар в створ!

Что произошло? «Ботафого» оказался так хорош или «ПСЖ» неожиданно сдал после матча с «Атлетико»? Вероятно, у французов сработала банальная недооценка соперника. Это оказалось большой ошибкой. Между прочим, «Ботафого» – действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес. А за команду играют крутые футболисты: Аллан (экс-«Наполи»), Алекс Теллес (экс-«МЮ») и Артур (экс-«Зенит»). «ПСЖ» не ожидал, что после простого разгрома «Атлетико», им придётся мучиться с «Ботафого».

Первый тайм так и остался бы лучшим средством от бессонницы. Но зрителей разбудил гол «Ботафого». Момент возник неожиданно: на 36-й минуте Джефферсон Саварино закинул мяч к чужой штрафной на нападающего Игоря Жезуса, который нанёс не самый лучший удар по воротам «ПСЖ». Но форварду «Ботафого» помог рикошет от ноги защитника парижан Вильяма Пачо – и мяч оказался в сетке! Болельщики бразильцев праздновали гол вместе с Жезусом (кстати, в новом сезоне будет выступать за «Ноттингем»), а камеры выхватили обескураженного Энрике.

Игроки «Ботафого» празднуют гол Фото: Stu Forster/Getty Images

В перерыве «ПСЖ» ждал непростой разговор в раздевалке. Да, команда взяла четыре трофея за сезон-2024/2025 и впервые выиграла Лигу чемпионов. Но так резко сбавлять требования к себе и легкомысленно относиться к сопернику нельзя. И на второй тайм Париж вышел бодрее. Выходит, Энрике нашёл нужные слова. На старте «ПСЖ» активно шёл вперёд, а «Ботафого» не изменял себе: всё так же играл от обороны и надеялся на шанс в атаке. Очень старательно действовали бразильцы, но перехватить инициативу не выходило.

Самое главное – «Ботафого» сдерживал «ПСЖ». Время таяло, а лучшим моментом парижан оставался удар Лукаса Бералдо после подачи со штрафного на 51-й минуте. В голове не укладывалось: как «ПСЖ» разносил «Интер» в финале Лиги чемпионов, обыгрывал «Ливерпуль» и «Арсенал», громил всех в Лиге 1, но так безыдейно «сгорал» «Ботафого»? На 77-й минуте в матче состоялся перерыв на водопой, во время которого в трансляции показали Луиса Энрике. Тренер «ПСЖ» выглядел (мягко говоря) не сильно счастливым: по ощущениям, он подошёл к каждому футболисту и выдал краткую подсказку.

После паузы французы почти сразу забили. Правда, автор гола Брэдли Баркола находился в офсайде, поэтому мяч не засчитали. Но хоть что-то ободряющее. Только вот «Ботафого» не собирался пропускать по правилам. Бразильцы играли в обороне настолько самоотверженно и терпеливо, что им бы позавидовал даже «Ростов» времён Бердыева. Ещё и с трибун за «Ботафого» болели Джонни Депп и Снуп Догг – проигрывать было нельзя. В концовке всё свелось к одному: завершится ли штурм «ПСЖ» ответным голом? Нет, сегодня у команды Энрике выдался очень плохой день.

Игроки «ПСЖ» Фото: Getty Images

«Ботафого» – лидер группы с «ПСЖ» и «Атлетико» после двух туров! Также бразильцы совершили первую настоящую сенсацию на КЧМ-2025. Чтобы выйти в 1/8 финала, команде из Рио-де-Жанейро теперь нужно в 3-м туре просто не проиграть мадридцам. А «ПСЖ» ждёт встреча с «Сиэтл Саундерс» без права на ошибку.