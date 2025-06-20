В РФС и в лиге на это уже непрозрачно намекнули.

Последствия скандала с уголовным делом «Торпедо». Есть два варианта не пустить клуб в РПЛ

«Торпедо» – в центре внимания ещё до старта РПЛ. И, возможно, просто так дело не закончится. Вчера вечером выяснилось, что в отношении акционера клуба и генерального директора возбуждены уголовные дела, связанные с дачей взятки. Они задержаны. Команда пока продолжает тренироваться в «Лужниках», а клуб успокаивает общественность.

Рассказываем обо всём, что известно на данный момент.

С чего всё началось?

В четверг вечером, 19 июня, РБК выдал бомбу: акционера московского клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова доставили в отделение полиции для проведения следственных действий. По данным источников, в их отношении уже возбуждено уголовное дело, оба подозреваются в попытке дать взятку одному из судей за принятие решения в пользу клуба. Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы. Также на их рабочих местах и по месту жительства прошли обыски, а расследует дело следственный комитет МВД.

Вскоре журналист Сергей Ильёв добавил, что подозрения связаны с матчем с «Сочи», в котором торпедовцы победили после того, как главный арбитр назначил пенальти из-за вмешательства видеоассистентов. Ну а дальше инсайдеры начали предполагать будущее развитие событий. Например, Иван Карпов сообщил, что, если РФС запросит у «Торпедо» подтверждение финансирования, а ввиду проблем акционера соответствующих бумаг не будет предоставлено, клуб могут не допустить до участия в РПЛ. И его место займёт «Оренбург».

В «Торпедо» же оперативно убрали с сайта всю информацию о руководителях и акционерах. Все ждали следующего дня и официальных реакций.

Как выступили в РФС, РПЛ и клубе?

Первым в публичное пространство просочилось заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. Там стандартные реплики про нетерпимость к этическим нарушением, но в конце звучит важная мысль, которая может оказаться определяющий. Генсек дал поручение департаменту защиты игры провести проверку для передачи дела в КДК.

Максим Митрофанов генеральный секретарь РФС «РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения. Нельзя забывать и дело «Чайки», первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие. Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола. Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности. Также добавлю, что я уже дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в КДК».

После выступило «Торпедо». Там предложили не поддаваться панике. Клуб сообщил, что продолжает полноценную операционную деятельность, готовится к старту в РПЛ и следит за развитием ситуации. Однако до каких-либо официальных решений комментариев не будет. А ещё клуб уверен в своём будущем. Это сейчас ценно.

Оставалось разве что дождаться реакции от РПЛ. Президент лиги Александр Алаев предсказуемо осудил любую незаконную деятельность, но сделал важную ремарку, из которой можно сделать вывод, что будущее «Торпедо» в РПЛ действительно под угрозой.

Александр Алаев президент РПЛ «Российская Премьер-Лига внимательно следит за ходом разбирательства, которое проводит департамент защиты игры РФС. В случае если итоги расследования и рассмотрения дела в КДК повлияют на состав участников РПЛ сезона-2025/2026, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры».

Получается, «Торпедо» реально могут лишить места в РПЛ?

Теоретически это возможно. И у футбольных чиновников есть минимум два самостоятельных пути (здесь мы выносим уголовное дело за скобки). Первый – финансовый, о чём уже сказано выше. Если РФС запросит подтверждение денежного обеспечения, но не получит устраивающий их ответ – у организации могут быть формальные причины исключить клуб из числа участников следующего сезона. Второй – расследование департамента защиты игры. Об этой истории сначала упомянул Митрофанов, а потом и Алаев. Следовательно, если у департамента появятся причины считать, что торпедовцы предлагали взятку арбитрам матча с «Сочи», то они могут рекомендовать не допускать клуб до участия в следующем сезоне ввиду имиджевых или каких-то ещё потерь.

Итоговое решение в любом случае останется за исполкомом. Митрофанов при этом отметил, что изменение состава участников РПЛ возможно до начала чемпионата. Но не по ходу.

Хотя «Урал» уже на низком старте. Президент клуба Григорий Иванов заявил, что клуб готов заменить «Торпедо» в РПЛ. Наверняка аналогичной позиции придерживаются и в «Оренбурге». По «Факелу» понимания меньше — хотя бы потому, что клуб уже расстался с рядом игроков и вовсю готовится к старту в Первой лиге.

В любом случае сейчас всё это на уровне предположений. «Торпедо» на данный момент остаётся участником РПЛ как минимум до завершения расследования департамента. А с ним тянуть явно не будут.