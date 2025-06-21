Карпина ругают за совмещение. Но однозначно провалился только один его предшественник

С назначением в «Динамо» Валерий Карпин снова стал совмещать работу в клубе и сборной, что вызвало немало споров. С резкой критикой выступили многие: Владислав Радимов, Дмитрий Сенников, Дмитрий Булыкин, Андрей Канчельскис и другие. Ярче всех — Константин Генич: «Лично я возмущён, что у нас тренер, который не выиграл исторически ничего — ну абсолютно ничего, он не трофейный пока — настолько востребован, что необходим и сборной, и клубу, который ставит суперамбициозные цели. Для меня это нонсенс. Что, в такой стране не найти тренера для сборной, когда она играет шесть товарищеских матчей в году? Ну можно найти!»

Доводы у противников приводились разные: подобного не случалось ни в одной другой стране (в Болгарии и экзотических сборных вроде Ботсваны и Доминиканы поспорили бы), «Динамо» теперь проще переманивать игроков сборной (Максим Осипенко уже перешёл, Иван Сергеев — на подходе), «Динамо» будет терять тренера на пару недель несколько раз в год.

Сам же Карпин рассказал о запуске кампании против его совмещения: «Ну то, что это кампания, я даже не предполагаю, а знаю. Даже знаю, откуда она идёт. Вы тоже знаете, на каком канале идёт пропаганда. «Матч ТВ»? Ещё вопросы есть? По-моему, всё понятно. Ну, окей, это будет на их совести, как обычно».

Судить о совмещении Карпина можно будет только спустя время. Пока же обратимся к истории, потому что в России уже было несколько тренеров-совместителей. И большинству данная история не повредила. Подобное практиковали ещё в СССР. Тот же Валерий Лобановский одновременно работал со сборной и киевским «Динамо». Результат — выход в финал чемпионата Европы — 1988. При этом в национальной команде предпочтение отдавалось в основном киевлянам. Тот же Фёдор Черенков, будучи одним из лучших футболистов страны, в планы Лобановского практически не вписывался.

В российский период таких специалистов набралось пять. Но сразу исключим Анатолия Бышовца, потому что его совместительство с «Зенитом» продлилось всего пару месяцев.

Романцев совмещал даже три должности. В основном — успешно

Олег Романцев Фото: РИА Новости

Олег Романцев тянул на себе даже не две, а три должности: был тренером и президентом «Спартака» плюс летом 1994-го взялся за перестройку сборной после скандального чемпионата мира, на который из-за печально известного «письма 14» поехал сильно усечённый состав. Первый матч в национальной команде при Романцеве состоялся в середине августа. Красно-белые к тому моменту «везли» в чемпионате шесть очков «Динамо».

В итоге отрыв увеличился до 11. А вот в следующем году «Спартак» после трёх кряду золотых медалей сенсационно стал третьим, пропустив вперёд себя «Аланию» с «Локомотивом». Зато сборная России легчайше квалифицировалась на Евро-1996, пройдя отборочный цикл без единого поражения. Две ничьих с Шотландией, а в остальном — исключительно победы. Шотландцы вот уступили грекам, поэтому и отстали.

В 1996-м Романцев отдал тренерское место в «Спартаке» Георгию Ярцеву, и тот вернул клубу титул. Пусть и в «золотом» матче с «Аланией». Ну а сборной на континентальном первенстве не повезло: попали в одну группу с будущим финалистом Чехией, Италией и Германией, набрали одно очко и финишировали четвёртыми.

А вот как Олег Иванович относится к главной новости межсезонья: «Это не предательство «Спартака». Романцев оценил возможное назначение Карпина в «Динамо»

Олег Иванович сосредоточился на клубной работе, чтобы выиграть пять чемпионств подряд. И всё же весной 1999-го пришлось снова принимать сборную. Её призвали спасти после нуля очков аж в трёх первых турах. И ведь практически получилось! Разгромили Армению и Андорру, добились великой победы со счётом 3:2 над Францией на «Стад де Франс», победили исландцев. А потом случился домашний матч с Украиной, где ошибку всей жизни допустил Александр Филимонов. До 88-й минуты последнего тура Россия выходила на Евро.

Квалификацию ЧМ-2002 сборная полностью прошла с Романцевым, опередив Словению, Югославию и Швейцарию. Жаль, на самом турнире случился провал: переиграли Тунис, однако потом уступили японцам с ещё не топовыми бельгийцами. Те слёзы Дмитрия Сычёва отразились болью у всей нации. Возможно, помогли бы Андрей Аршавин с Роланом Гусевым, да Романцев их не вызвал.

Заодно и «Спартак» стал в РПЛ третьим. Тем не менее за предыдущие годы совместительства красно-белые упустили чемпионство всего лишь раз. Да и национальная команда за два захода Олега Ивановича в целом показала себя неплохо. Особенно если учитывать следующие годы неудач. По среднему количеству очков в сборной Романцев — первый после Валерия Карпина (2,05 против 2,38). Но нынешний-то тренер в основном готовил команду к товарищеским встречам.

Совместительно Газзаева мешало то клубу, то сборной

Николай Латыш и Валерий Газзаев Фото: РИА Новости

Летом 2002-го один тренер-совместитель заменил другого. Валерий Газзаев отлично начал со сборной: в квалификации Евро-2004 забили по четыре мяча ирландцам (4:2) с албанцами (4:1). Но ЦСКА, который возглавлял Валерий Георгиевич, между этими встречами уступил «Торпедо» с «Динамо». Вероятно, те осечки стоили армейцам чемпионства: при равенстве с «Локомотивом» устроили «золотой» матч, где команда Газзаева капитулировала. В тот же период уступили «Парме» в Кубке УЕФА и петербургскому «Динамо» в Кубке.

В 2003-м ЦСКА в чемпионате было уже не остановить. А вот сборная уступила в отборе Грузии и Албании, скатала ничью со Швейцарией и замерла на третьем месте. Затем команда проиграла и Израилю в товарищеской встрече, после чего с тренером попрощалась. Благо Георгий Ярцев вытащил её на Евро разгромом швейцарцев и победой в стыках над Уэльсом.

Хиддинк тащил «Челси», пока в сборной России был проходной календарь

Гус Хиддинк Фото: Виталий Белоуслов/ТАСС

Сборная России провела феноменальный Евро-2008 и неплохо стартовала в отборе к ЧМ-2010, разгромив Финляндию, переиграв Уэльс и достойно уступив Германии в Дортмунде. Почему бы не позволить Гусу Хиддинку при таких исходных временно отвлечься на спасение «Челси», который страдал при Луисе Фелипе Сколари? Тем более календарь у национальной команды намечался щадящий: Азербайджан, Лихтенштейн и снова Финляндия.

В Лондоне маэстро Хиддинк провёл блестящие полсезона с 16 победами, пятью ничьими и всего одним поражением. Поднял лондонцев в топ-3 АПЛ, забрал Кубок Англии и едва не вывел их в финал Лиги чемпионов — Андрес Иньеста сравнял счёт на 90+3-й минуте, и «Барселона» шагнула дальше из-за правила гостевого гола. Этот матч – один из самых скандальных в истории турнира, прежде всего – из-за судейства. Сборная же без труда взяла девять очков. Словении в стыках проигрывали пять месяцев спустя расставания Гуса с «Челси».

Слуцкий бесплатно спас сборную и не подвёл ЦСКА. Но Евро-2016 хочется забыть

Леонид Слуцкий Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Переносимся сразу в 2015-й. Фабио Капелло вчистую проваливал квалификацию Евро-2016: после шести туров Россия шла третьей, отставая от Швеции на четыре, а от Австрии — на шесть очков. Плюс обременял сборную космической зарплатой — итальянец поднял € 40 млн за три года с учётом бонусов и неустойки за расторжение контракта. Нужно было брать максимум в оставшихся четырёх встречах, и желательно — без привлечения новых инвестиций.

Леонид Слуцкий согласился поработать бесплатно, что стало приговором для шведов: Россия минимально переиграла их в очном матче, убрала с пути Черногорию, Молдавию и Лихтенштейн, выйдя на турнир напрямую со второй строчки вслед за австрийцами.

ЦСКА при Слуцком тем временем завоевал чемпионство и дошёл до кубкового финала. Леонид Викторович был тогда рок-звездой. Вплоть до самого Евро-2016, где случились волевая ничья с англичанами, поражения от Словакии и Уэльса и признание тренеру: «Мы — говно».

С другой стороны, чудо, что сборная России туда вообще пробралась. К тому же тренер, к удивлению большинства, взял на чемпионат Европы совсем юного Александра Головина из армейской ротации, сыграв весомую роль в его становлении.

Карпин ради сборной уходил из «Ростова». И вернулся после международного бана

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как только Валерию Карпину летом 2021-го предложили возглавить сборную, он тут же покинул «Ростов». И добился пяти побед плюс ничьей с Хорватией в шести турах отбора на ЧМ-2022. Драматично проиграл ей же в решающем матче, тем не менее должен был поучаствовать в плей-офф. Что было дальше – вы знаете: сборную отстранили, и через несколько месяцев тренер стал совместителем, вернувшись в Ростов-на-Дону на три года.

С тех пор национальная команда участвует исключительно в товарищеских встречах. Когда это изменится — не знает никто. До квалификации ЧМ-2026 Россию не допустили. Отбор на Евро-2028 стартует в марте 2027-го. Неизвестно, пустят ли туда россиян и останется ли вообще Карпин в «Динамо» к тому моменту.

Однозначно не потянул совместительство только Газзаев. Да и несовместители работали неидеально. Капелло уже упомянули. ЧМ-2018 благодаря Станиславу Черчесову мы не забудем, однако после проблем хватало. Период Дика Адвоката смачно заруинила игра с Грецией на Евро-2012. Почему Карпин должен повторить путь тёзки, если ему ещё долго готовить сборную исключительно к выставочным встречам? Риск для «Динамо» невелик, да и пошло оно на него осознанно. Результаты национальной команды же при совмещении с должностью в «Ростове» вопросов не вызывают.