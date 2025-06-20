Салах — в «Роме», а Пирло — в «Интере». Угадай футболиста по клубам, за которые он играл

В футболе всегда ценится преданность команде, однако лишь немногим удалось провести всю карьеру в одном клубе. В большинстве случаев игроки меняют место работы, а некоторые – довольно часто. Кто-то выступает не просто в разных командах, но и в нескольких чемпионатах. Другие идут ещё дальше и переходят к принципиальным соперникам.

Поэтому совместно с БК БЕТСИТИ предлагаем пройти квиз. Перед вами 12 вопросов, и нужно угадать футболиста по клубам, за которые он играл. Кто выступал и за «Реал», и за «Барселону»? Кого освистывали фанаты «Зенита» и «Спартака»? А кому, наоборот, кидали респекты все команды, где он играл? Пора переходить к делу.

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