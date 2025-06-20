«Это посыл команде». Как ЦСКА выбирал тренера из десятка кандидатов — наши инсайды

От Мотты, Консейсау и Спаллетти пришли к Челестини. Большой текст Андрея Панкова о том, что происходило в клубе последние недели.

ЦСКА официально объявил о выборе нового главного тренера. Им стал швейцарец Фабио Челестини, который в прошедшем сезоне взял чемпионство с «Базелем».

В этом тексте — главные инсайды о том, что происходило в московском клубе с момента ухода Марко Николича и до сегодняшнего дня.

Реакция клуба на уход Николича. Как проходили первые дни?

По нашей информации, в ЦСКА действительно не знали о планах Николича покинуть клуб вплоть до вечера пятницы, 6 июня, когда Марко лично проинформировал руководство о решении уйти в АЕК. Всю субботу боссы ЦСКА провели в беседах с сербским тренером в попытках понять причины и отговорить его от ухода.

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но понимание, что Николич не передумает, пришло очень быстро. При этом, по словам наших источников, ЦСКА предлагал сербу новый контракт до его решения об уходе. А за год работы в московском клубе, с учётом всех бонусов за победу в Кубке России, Николич заработал около € 3 млн. Однако всё это не удержало Марко от ухода.

Первые дни после ухода Николича. Огромное количество переговоров и консультаций, согласие от Гаттузо и Маццарри

После ухода Николича ЦСКА оказался в патовой ситуации. Клубу нужно было за пару недель найти нового тренера, хотя вся будущая трансферная кампания уже обсуждалась с Николичем.

По словам наших источников, почти сразу было принято решение, что следующим тренером после Николича должен быть иностранец. Объяснялось всё просто: команда привыкла к зарубежному подходу, а с самим Марко у всех игроков были прекрасные отношения. По этой причине единственным российским тренером, который рассматривался до последнего, был Алексей Березуцкий — на случай, если не найдётся иностранец, устраивающий всех.

В первые пару дней главными кандидатом для ЦСКА был экс-тренер АЕКа Матиас Алмейда, следом шёл бывший тренер «Динамо» Марцел Личка. С обоими провели консультации и предварительные переговоры. Но довольно быстро стало понятно — оба варианта не сыграют.

Матиас Алмейда в АЕКе Фото: Achilleas Chiras/Getty Images

Алмейду руководство ЦСКА считало прекрасным кандидатом, с ним даже успели обсудить финансовый вопрос. Но к тому моменту аргентинец уже находился в продвинутых переговорах с «Севильей», которую и возглавил. При этом Алмейда всё равно давал понять, что настроен на поиск работы в Западной Европе.

Марцел Личка же, по нашей информации, решил в ближайшее время не рассматривать предложения из России. Он тоже хочет поработать в Европе, хотя в клубе были люди, которые выступали за назначение чеха.

После этого офис ЦСКА буквально превратился в сериал «Офис». Постоянные звонки и консультации с огромным количеством тренеров. Например, по нашей информации, ЦСКА обращался к Лучано Спаллетти, но итальянец отказался сразу. Также общение, по нашим данным, велось с Тьяго Моттой (экс-«Ювентус»), Франческо Фариоли (экс-«Аякс»), Витором Бруну (экс-«Порту»), Паулу Бенту (экс сборная Португалии), Сержиу Консейсау (экс-«Милан») и другими специалистами.

Лучано Спаллетти Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

ЦСКА старался больше внимания обращать на рынок итальянских тренеров — в клубе считали, что из топовых европейцев они ближе всех к российскому менталитету. Если, конечно, не считать балканцев, которых руководству не хотелось рассматривать после Николича.

Так, например, по словам наших источников, предварительную готовность возглавить ЦСКА дали сразу два итальянца — Дженнаро Гаттузо, который на днях стал тренером сборной Италии, и Вальтер Маццарри, который остаётся без работы после увольнения из «Наполи» в прошлом году. Но ЦСКА отказался от обеих кандидатур — клуб искал тренера с актуальными победными результатами.

При этом, по нашей информации, ЦСКА не рассматривал кандидатуры Шпилевского и Риеры, о чём ранее писали в СМИ.

Почему ЦСКА в итоге выбрал Челестини?

После огромного количества консультаций финальный выбор свёлся к двум кандидатам — экс-тренеру «Шальке» и «Униона» бельгийцу Карелу Герартсу и тренеру «Базеля» Фабио Челестини. По нашей информации, заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв с 11 июня находился в Европе, где вёл переговоры с обоими кандидатами.

Почему был выбран Челестини? Наши источники называют следующие основные критерии. Первое — знание языков. Швейцарский специалист говорит на пяти языках — английском, испанском, итальянском, французском и немецком. Второе — схожая ментальность. У боссов ЦСКА были сомнения, что подход Герартса, который известен прежде всего работой в Германии, приживётся в клубе с учётом состава команды. Третье — актуальный победный опыт. Назначение тренера, который только что выиграл чемпионат Швейцарии с «Базелем» — это, как говорят наши источники, «посыл команде, которая только что победила в Кубке России».

Фабио Челестини Фото: pfc-cska.com

К тому же на собеседовании Челестини уже пришёл готовым, посмотрев последние встречи команды и имея представление о том материале, с которым ему нужно будет работать. Хотя и Герартс на собеседование тоже пришёл готовым и подкованным по матчам ЦСКА. Однако швейцарец убедил боссов своей мотивацией работать именно в московском клубе.