Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ, как ЦСКА выбирал тренера после ухода Николича, инсайды, подробности, Челестини, кем интересовались, Спаллетти, Личка

«Это посыл команде». Как ЦСКА выбирал тренера из десятка кандидатов — наши инсайды
Андрей Панков
Как ЦСКА выбирал тренера
Аудио-версия:
Комментарии
От Мотты, Консейсау и Спаллетти пришли к Челестини. Большой текст Андрея Панкова о том, что происходило в клубе последние недели.

ЦСКА официально объявил о выборе нового главного тренера. Им стал швейцарец Фабио Челестини, который в прошедшем сезоне взял чемпионство с «Базелем».

В этом тексте — главные инсайды о том, что происходило в московском клубе с момента ухода Марко Николича и до сегодняшнего дня.

Знакомимся с Челестини поближе:
Новый тренер ЦСКА — автор аномального чемпионства в Швейцарии! Кто такой Фабио Челестини
Новый тренер ЦСКА — автор аномального чемпионства в Швейцарии! Кто такой Фабио Челестини

Реакция клуба на уход Николича. Как проходили первые дни?

По нашей информации, в ЦСКА действительно не знали о планах Николича покинуть клуб вплоть до вечера пятницы, 6 июня, когда Марко лично проинформировал руководство о решении уйти в АЕК. Всю субботу боссы ЦСКА провели в беседах с сербским тренером в попытках понять причины и отговорить его от ухода.

Марко Николич

Марко Николич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но понимание, что Николич не передумает, пришло очень быстро. При этом, по словам наших источников, ЦСКА предлагал сербу новый контракт до его решения об уходе. А за год работы в московском клубе, с учётом всех бонусов за победу в Кубке России, Николич заработал около € 3 млн. Однако всё это не удержало Марко от ухода.

Первые дни после ухода Николича. Огромное количество переговоров и консультаций, согласие от Гаттузо и Маццарри

После ухода Николича ЦСКА оказался в патовой ситуации. Клубу нужно было за пару недель найти нового тренера, хотя вся будущая трансферная кампания уже обсуждалась с Николичем.

Освежаем в памяти, почему Николич всё-таки ушёл:
«Мы разочарованы». Почему Николич вдруг ушёл из ЦСКА и кого хотят назначить вместо него?
Официально
«Мы разочарованы». Почему Николич вдруг ушёл из ЦСКА и кого хотят назначить вместо него?

По словам наших источников, почти сразу было принято решение, что следующим тренером после Николича должен быть иностранец. Объяснялось всё просто: команда привыкла к зарубежному подходу, а с самим Марко у всех игроков были прекрасные отношения. По этой причине единственным российским тренером, который рассматривался до последнего, был Алексей Березуцкий — на случай, если не найдётся иностранец, устраивающий всех.

В первые пару дней главными кандидатом для ЦСКА был экс-тренер АЕКа Матиас Алмейда, следом шёл бывший тренер «Динамо» Марцел Личка. С обоими провели консультации и предварительные переговоры. Но довольно быстро стало понятно — оба варианта не сыграют.

Матиас Алмейда в АЕКе

Матиас Алмейда в АЕКе

Фото: Achilleas Chiras/Getty Images

Алмейду руководство ЦСКА считало прекрасным кандидатом, с ним даже успели обсудить финансовый вопрос. Но к тому моменту аргентинец уже находился в продвинутых переговорах с «Севильей», которую и возглавил. При этом Алмейда всё равно давал понять, что настроен на поиск работы в Западной Европе.

Марцел Личка же, по нашей информации, решил в ближайшее время не рассматривать предложения из России. Он тоже хочет поработать в Европе, хотя в клубе были люди, которые выступали за назначение чеха.

После этого офис ЦСКА буквально превратился в сериал «Офис». Постоянные звонки и консультации с огромным количеством тренеров. Например, по нашей информации, ЦСКА обращался к Лучано Спаллетти, но итальянец отказался сразу. Также общение, по нашим данным, велось с Тьяго Моттой (экс-«Ювентус»), Франческо Фариоли (экс-«Аякс»), Витором Бруну (экс-«Порту»), Паулу Бенту (экс сборная Португалии), Сержиу Консейсау (экс-«Милан») и другими специалистами.

Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

ЦСКА старался больше внимания обращать на рынок итальянских тренеров — в клубе считали, что из топовых европейцев они ближе всех к российскому менталитету. Если, конечно, не считать балканцев, которых руководству не хотелось рассматривать после Николича.

Так, например, по словам наших источников, предварительную готовность возглавить ЦСКА дали сразу два итальянца — Дженнаро Гаттузо, который на днях стал тренером сборной Италии, и Вальтер Маццарри, который остаётся без работы после увольнения из «Наполи» в прошлом году. Но ЦСКА отказался от обеих кандидатур — клуб искал тренера с актуальными победными результатами.

К карьерному повороту Гаттузо полно вопросов:
Сборная Италии докатилась до Гаттузо. Пример выдающейся деградации!
Сборная Италии докатилась до Гаттузо. Пример выдающейся деградации!

При этом, по нашей информации, ЦСКА не рассматривал кандидатуры Шпилевского и Риеры, о чём ранее писали в СМИ.

Почему ЦСКА в итоге выбрал Челестини?

После огромного количества консультаций финальный выбор свёлся к двум кандидатам — экс-тренеру «Шальке» и «Униона» бельгийцу Карелу Герартсу и тренеру «Базеля» Фабио Челестини. По нашей информации, заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв с 11 июня находился в Европе, где вёл переговоры с обоими кандидатами.

Почему был выбран Челестини? Наши источники называют следующие основные критерии. Первое — знание языков. Швейцарский специалист говорит на пяти языках — английском, испанском, итальянском, французском и немецком. Второе — схожая ментальность. У боссов ЦСКА были сомнения, что подход Герартса, который известен прежде всего работой в Германии, приживётся в клубе с учётом состава команды. Третье — актуальный победный опыт. Назначение тренера, который только что выиграл чемпионат Швейцарии с «Базелем» — это, как говорят наши источники, «посыл команде, которая только что победила в Кубке России».

Фабио Челестини

Фабио Челестини

Фото: pfc-cska.com

К тому же на собеседовании Челестини уже пришёл готовым, посмотрев последние встречи команды и имея представление о том материале, с которым ему нужно будет работать. Хотя и Герартс на собеседование тоже пришёл готовым и подкованным по матчам ЦСКА. Однако швейцарец убедил боссов своей мотивацией работать именно в московском клубе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android