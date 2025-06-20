За чем следить 21 июня: «Бавария» — «Бока Хуниорс», Медведев — Зверев в Галле и волейбольная Лига наций!

Топ-матчи субботы: клубный чемпионат мира по футболу, теннис и бои россиян в ММА

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⚽️ 1:00: «Лос-Анджелес» — «Эсперанс», клубный чемпионат мира — 2025, группа D, 2-й тур

Интрига: хозяин КЧМ-2025 сохранит шансы на плей-офф?

«Лос-Анджелес» в стартовом туре клубного ЧМ уступил «Челси» (0:2). Чтобы рассчитывать на плей-офф, американцам в следующей игре необходима победа над «Эсперансом». Клуб из Туниса уступил в первой встрече «Фламенго» (0:2) и также находится в не лучшем положении. Но именно «Лос-Анджелес» — фаворит матча. Если же клуб из штата Калифорния потеряет очки, то сильно усложнит себе жизнь.

Матч «Лос-Анджелеса» с «Челси» не вызвал ажиотажа в Атланте: Фото Пользователи соцсетей высмеяли посещаемость матча КЧМ «Челси» — «Лос-Анджелес»

👊 2:10*: Магомед Магомедов — Сарварджон Хамидов, PFL World Tournament 6

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: закроет ли Магомедов обидное поражение в бою за титул чемпиона Bellator?

В ночь на 21 июня в Уичито, США, пройдёт турнир PFL World Tournament 6: Semifinals. В рамках ивента в клетку вернется бывший претендент на титул чемпиона Bellator в легчайшем весе Магомед Магомедов по прозвищу Тигр. Соперником россиянина станет непобеждённый боец из Таджикистана Сарварджон Хамидов.

Последние годы складываются для Магомедова не лучшим образом, он чередует победы и поражения, а в последнем поединке уступил Патчи Миксу в титульнике. После боя Магомед заявил, что его «ограбили» судьи. Его соперник идёт с рекордом 14-0. Последние три поединка Хамидов провёл в Bellator и дважды финишировал соперников. Сарварджон моложе Магомедова и может стать большой проблемой для Тигра. А самому Магомеду нужно возвращаться на победную тропу.

⚽️ 4:00: «Бавария» — «Бока Хуниорс», клубный чемпионат мира — 2025, группа C, 2-й тур

Интрига: первая серьёзная проверка для «Баварии» на КЧМ

«Бавария» на старте КЧМ-2025 поиздевалась над «Окленд Сити». Клуб с полупрофессионалами из Новой Зеландии получил 10 мячей в свои ворота. «Бавария» стала первой командой в истории турнира, включая прошлые форматы, забившей 10 голов в одном матче. Но теперь мюнхенцам предстоит серьёзная битва с «Бока Хуниорс». Аргентинцы в 1-м туре были близки к победе над «Бенфикой», однако упустили преимущество в два мяча (2:2). Поэтому «Баварию» ожидает куда более серьёзное сопротивление.

👊 5:30*: Гаджи Рабаданов — Кевин Ли, PFL World Tournament 6

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: шанс Рабаданова во второй раз подряд выйти в финал и подраться за пояс чемпиона PFL

В ночь на 21 июня в Уичито, США, пройдут полуфиналы Гран-при в рамках турнира PFL World Tournament 6: Semifinals. Главным событием вечера станет бой прошлогоднего победителя Гран-при в лёгком весе Гаджи Рабаданова с звёздным экс-бойцом UFC Кевином Ли.

Рабаданов идёт на серии из трёх побед нокаутами. Россиянин выиграл Гран-при в прошлом году, а в новом розыгрыше уже успел финишировать Марка Диакези за 32 секунды. Общая победная серия Рабаданова составляет уже 11 поединков. Кевин Ли в своё время считался одним из топовых проспектов UFC, угрожал, что видит «дыры в игре Хабиба Нурмагомедова», но потом резко сдал и покатился по наклонной. В последних 10 боях у Ли рекорд 4-6, однако ему повезло оказаться в полуфинале Гран-при, заменив травмированного Джей-Джей Уилсона. Для Рабаданова это возможность заполучить громкое имя в резюме и выйти в финал сезона.

🏐 15:00: Япония — Китай, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: сыграет ли усталость Японии на руку китайской сборной?

Две азиатские сборные, которые обладают классной и цепкой игрой в защите и скоростной атакой на сетке. Как раз за неё в Японии отвечают три крайних нападающих: Юкико Вада, Сато Ёсино и Маю Исикава. Но в сборной Китая есть Ван Юаньюань – блокирующая, которая может не только качественно закрыть удары соперника, но и сама результативно отличиться в нападении. А с этим у японок явно трудности, потому что во встрече с Италией именно с центральной Сарой Фар справиться не получилось. И второй фактор, который может сыграть за китаянок – это то, что у команды был выходной. В то время как Япония провела пятисетовый матч, в котором ещё и уступила своим прямым конкурентам.

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🎾 16:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 2), Галле, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится 20-я битва Медведева со Зверевым?

Даниил Медведев и Александр Зверев — яркие представители среднего поколения теннисистов. Они не раз выигрывали «Мастерсы», доходили до финалов «Шлемов», и немудрено, что часто играли друг с другом на профессиональном уровне — уже 19 раз. Александр на год моложе, но выстрелил в туре гораздо раньше, поэтому и повёл поначалу в очных встречах — 4-0, однако затем и Медведев поднялся до топового уровня и поначалу сравнял счёт в «личках» — 5-5, 6-6, а потом ушёл в отрыв — 12-7. Матчи между этими теннисистами частенько были драматичными. Чего стоит их последний поединок в рамках полуфинала Australian Open — 2024. Тогда Зверев вёл по сетам 2-0, но в финале оказался всё равно Даниил. Возможно, тот полуфинал отобрал у россиянина слишком много сил, которых не хватило на финал с Синнером. Победитель 20-й встречи Медведев — Зверев сразится в финале с кем-то из пары Александр Бублик — Карен Хачанов.

🎾 17:30*: Александр Бублик (Казахстан) — Карен Хачанов (Россия, 8), Галле, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли Хачанов главную сенсацию турнира в Галле?

Александр Бублик, представляющий Казахстан, оказался единственным несеяным теннисистом, добравшимся до полуфинала «пятисотника» в Галле. На пути к этой стадии он выбил первую ракетку мира Янника Синнера, а затем — седьмого номера посева Томаша Махача. Теперь, чтобы пробиться в свой второй финал Галле с 2023 года, ему надо справиться с Кареном Хачановым. На уровне ATP теннисисты ранее играли лишь раз, причём довольно давно — в Цинциннати-2020 сильнее оказался россиянин. Победитель нового матча сразится за титул Галле-2025 с лучшим теннисистом из пары Даниил Медведев — Александр Зверев.

⚽️ 19:00: «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Д, клубный чемпионат мира — 2025, группа F, 2-й тур

Интрига: «Боруссия» исправится за осечку в 1-м туре?

Дортмундская «Боруссия» умеет удивить на турнирах формата «группа + плей-офф». Немцы вышли в финал ЛЧ-2023/2024, а в прошлом розыгрыше дошли до четвертьфинала. КЧМ похож по формату на Лигу чемпионов, что добавляет шансов «Боруссии». Правда, в 1-м туре команда Нико Ковача потеряла очки с «Флуминенсе» (0:0). Но теперь Дортмунд ожидает не самый сложный соперник — «Мамелоди Сандаунз». Да, южноафриканцы в 1-м туре обыграли южнокорейский «Ульсан Хёндэ» (1:0), однако теперь их ждёт команда европейского топ-уровня. Возникнут ли проблемы у «Боруссии»?

👊 19:25*: Азат Максум — Тагир Уланбеков, UFC on ABC 8

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: продлит ли Уланбеков победную серию до четырёх боёв?

21 июня в Баку пройдёт исторический турнир UFC on ABC 8. В рамках первого турнира в Азербайджане в октагон выйдет ряд бойцов из России. В том числе свой поединок проведёт 12-й номер наилегчайшего веса Тагир Уланбеков. Его соперником станет казахстанец Азат Максум.

Изначально соперником Уланбекова должен был стать звёздный японец Кёдзи Хоригути, но он получил травму, и ему на замену выйдет Максум. Азат в последнем поединке проиграл впервые в профессиональной карьере, однако сейчас получает шанс сразу ворваться в топ-15 дивизиона. Для Уланбекова важно отстоять позицию и продлить победную серию. Сейчас Тагир идёт на трёх победах (две из них — досрочные) и в случае очередного успеха будет просить поединок с кем-то из топ-10, что приблизит бойца из команды Хабиба Нурмагомедова к титульному шансу.

⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Урава Ред Даймондс», клубный чемпионат мира — 2025, группа E, 2-й тур

Интрига: «Интер» снова испытает проблемы?

Что происходит с «Интером» весной-летом 2025 года — загадка. Команда претендовала на требл в сезоне, но проиграла во всех турнирах. В начале июня миланцы потеряли тренера Симоне Индзаги, назначили на его место Кристиана Киву (спорное решение), с которым неудачно стартовали на КЧМ-2025. В 1-м туре «Интер» сыграл вничью с «Монтерреем» (1:1). Пока что итальянцы не выглядят как один из фаворитов турнира. Возможно, впечатление улучшит встреча с японским «Урава Ред Даймондс».

👊 23:30*: Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев, UFC on ABC 8

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Куниев может уже после дебютного боя оказаться в топ-5 тяжёлого веса UFC

21 июня в Баку, Азербайджан, пройдёт турнир UFC on ABC 8. Это первый ивент, который организация проведёт на территории Азербайджана. В рамках основного карда турнира в октагоне сойдутся дебютант UFC из России Ризван Куниев и пятый номер рейтинга тяжёлой весовой категории Кёртис Блэйдс.

Для Куниева это большой шанс сразу же ворваться в титульную гонку. Ризван получил контракт прошлой осенью через Претендентскую серию Даны Уайта, и почти сразу ему назначили поединок с Блэйдсом. Бой переносили уже дважды. Сначала — с февраля на март, а там поединок сорвался в последний момент из-за болезни американца. Тем не менее в UFC снова попытались свести бойцов. На этот раз — в Баку. Для Блэйдса этот бой — шанс вернуться на победную тропу. В последнем поединке он был нокаутирован Томом Аспиналлом в бою за временный титул чемпиона UFC.