Бывшие звёзды «МЮ» скопились в одном клубе на КЧМ. Как Кавани и остальные попали в «Боку»?

После «Манчестер Юнайтед» самые послушные футболисты попадают в аргентинский «Бока Хуниорс». Сейчас за генуэзцев выступают Серхио Ромеро, Маркос Рохо, Эдинсон Кавани и Андер Эррера. После матча КЧМ-2025 с «Бенфикой» экс-футболисты «Юнайтед» поймали в подтрибунке Поля Погба (француз пока отдыхает и сидит без клуба) и сделали совместное фото, вспомнив былые времена. К ним мог присоединиться и Анхель Ди Мария из лиссабонского клуба, но аргентинец, наверное, предпочитает вообще не вспоминать о периоде в Англии.

Рассказываем, как четвёрка из «Боки» впитала победные традиции «МЮ» и насколько они хороши сейчас.

Маркос Рохо (122 матча, 2 гола, 4 голевые передачи)

Защитник хорошо известен российским зрителям — с 2010 по 2012 год он выступал за московский «Спартак». Заиграть не удалось, поэтому аргентинец выбрал варианты проще: уехал в «Спортинг», а оттуда – прямиком в Манчестер.

Маркос Рохо в «МЮ» Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Там Рохо провёл аж семь лет, однако всегда что-то мешало ему закрепиться в основе. Как правило, травмы и нестабильная форма. Причём по футбольным данным Маркос был очень хорош: левоногий, умеет играть как в центре, так и на фланге защиты, а ещё по-хорошему агрессивный и смелый. Но полноценным помощником и лидером стать не смог, поэтому в 2021-м ушёл свободным агентом в «Боку».

На родине у Рохо всё вполне неплохо. В 2022-м он выиграл чемпионат, а сейчас иногда выводит команду с капитанской повязкой (недавно главенствовал над партнёрами в матче с «Ривер Плейт»). Хотя травмы до сих пор не обходят игрока стороной.

Серхио Ромеро (69 матчей, 27 пропущенных, 39 «сухих» матчей)

Ромеро — не просто запасной вратарь, о котором вспоминают раз в год. Изначально его брали на роль основного кипера «МЮ», поскольку Давид де Хеа был близок к переходу в «Реал». Но обошлось. Аргентинец хоть и не стал первым номером в АПЛ (провёл семь матчей), но сыграл ключевую роль в победе в Кубке Англии — 2015/2016, а через год помог Моуринью и компании взять Лигу Европы и Кубок английской лиги.

Серхио Ромеро с трофеем в «МЮ» Фото: Manchester United via Getty Images

В 2021-м он, как и Рохо, ушёл свободным агентом — однако не сразу в «Боку», а в «Венецию». Получилось так себе: почти без шансов вылетели в Серию B. Ромеро такие турниры неинтересны, так что в 2022-м он вернулся в Аргентину, воссоединился с Рохо и сейчас почти всегда выходит в старте «Бока Хуниорс». Иногда даже с капитанской повязкой.

Андер Эррера (189 матчей, 20 голов, 27 голевых передач)

Баск всегда был любимцем болельщиков — даже в самые тёмные времена. Андер не был великим плеймейкером, но стал отличным бокс-ту-боксом. Не стеснялся забивать «Челси», «Арсеналу», «Тоттенхэму» в полуфинале Кубка Англии. А ещё великолепно сыграл в Лиге Европы — 2016/2017, благодаря чему был признан лучшим футболистом сезона в команде.

Андер Эррера в «МЮ» Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Потеря баска в 2019 году стала наиболее болезненной, если брать всех игроков из списка. Полузащитник не договорился с «МЮ» о продлении контракта и ушёл свободным агентом в «ПСЖ». Во Франции Эррера не прижился, хотя выиграл четыре титула и застал Месси.

В 2022 году Андер вернулся в родной «Атлетик» и даже дошёл до финала Кубка Испании — 2023/2024. А в январе этого года хавбек перешёл в «Боку», но в Аргентине он играет не так часто из-за мышечных повреждений. В матче с «Бенфикой» на КЧМ баск умудрился ещё и отхватить красную карточку, сидя на скамейке запасных — чуть не подрался с арбитром из-за поставленного пенальти. Теперь Эррера гарантированно пропустит следующие четыре встречи, а может быть, и турнир целиком.

Эдинсон Кавани (59 матчей, 19 голов, 7 голевых передач)

До прихода Кавани у «МЮ» долгое время были проблемы с форвардами. Либо приходили игроки-середняки вроде Игало, либо приходилось уповать на скоростных вингеров вроде Марсьяля или Рашфорда. Вариант с уругвайцем казался максимально выигрышным: проверенный боец, да ещё и свободный агент.

Эдинсон Кавани Фото: Manchester United via Getty Image

Первые месяцы сезона-2020/2021 Эдинсон только адаптировался, но во второй половине зажёг и забил 17 мячей, а также протащил «МЮ» в финал Лиги Европы. Уругваец мог выстрелить и в следующем сезоне, однако клуб подписал Роналду — место для Кавани было трудно найти.

Забив за сезон-2021/2022 два мяча, Эдинсон уехал спасать кризисную «Валенсию», но особых успехов не достиг и отправился в 2023-м в «Боку». За два года форвард наколотил 25 мячей и попал в заявку на КЧМ. Пока неизвестно, выйдет ли Кавани на поле: сейчас он восстанавливается после травмы. Если команда не подведёт, можем увидеть его в плей-офф.