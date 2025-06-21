«Я бы никому не позволил договорных матчей». Редкое интервью с боссом «Сочи» Ротенбергом

Борис Ротенберг-старший нечасто появляется в публичном пространстве. Но сейчас накопилось достаточно тем для разговора. Посетив ПМЭФ, президент «Сочи» дал интервью «Чемпионату», в котором поделился мыслями о выходе клуба в РПЛ, вспомнил работу с Александром Кокориным, отреагировал на рекорд Овечкина и обсудил дела в российских автогонках.

«Поначалу в Первой лиге Морено не понял, куда попал»

— Как бы вы оценили прошедший сезон «Сочи»? Наверняка планировалось завершить его выше в Первой лиге.

— Слава богу, справедливость восторжествовала, и мы вышли в Премьер-Лигу. Конечно, хотелось, чтобы не было столь напряжно до последнего матча. Команда хорошая, но Морено было тяжело справиться в Первой лиге – поначалу он даже не понял, куда попал. Ему казалось, что там играют примерно так же, как и в РПЛ, однако тут совсем другая игра, нужен другой подход. Но Роберт не изменял себе, почему сейчас и остался в команде, играл в прогрессивный и быстрый футбол. С контратаками, однако в то же время на передней линии сразу встречали нападающих. Такой, более европейский футбол. Многие в Первой лиге играют в «автобус»: сидят и ждут, а потом в конце выскочили.

— Вспоминая весну прошлого года, можно ли сказать, что в РПЛ Морено будет полегче?

— Это будет видно с первых игр. Посмотрим, как ещё поменяется команда, будут ли какие-то замены игроков. Но сам стиль игры мне импонирует, поэтому Морено остался. Обсуждаем продление контракта в связи с тем, что «Сочи» попал в Премьер-Лигу. Роберт работает дальше.

«С судейством нужно что-то делать, мы будем этим заниматься»

— Вечный вопрос в РПЛ – судейство. Что можете сказать о нём в Первой лиге?

— С судейством нужно что-то делать, мы будем этим заниматься. Такого не должно быть – спортивный принцип должен превалировать. Иначе у нас никогда не появятся перспективные футболисты, не будет футбола – будет перетягивание каната, кто быстрее добежит до судьи. Это совсем неправильно. Я всегда был против этого и никогда не давал своим этим заниматься. Но то, что мы видели, сколько неправильного судейства… И всё это выходило наружу, увольняли судей, однако результата не было. В одну сторону пенальти ставится, в другую – нет.

— Стыковые матчи в этому году наделали много шума. «Пари НН» остался в РПЛ, несмотря на поражение.

— «Пари НН» остался, потому что «Химки» выпали, а они – следующие по рангу. Здесь как раз выбрали по спортивному принципу. Нашей задачей было выиграть последние две встречи, а дальше, честно говоря, не следил.

— Обращался ли «Черноморец» к вам за помощью со стадионом?

— Невозможно было это сделать. «Фишт» не резиновый, тем более климатические условия там очень плохие для травы. Здесь всё чисто из спортивных соображений. К тому же у «Черноморца» было достаточно времени, чтобы привести в порядок свой стадион. Поле-то было – нужно было провести реконструкцию, которая позволила бы им играть в РПЛ на своём стадионе, а не искать какие-то другие пути.

— После встречи с «Сочи» инвестор «Черноморца» Шишкарёв выступил с заявлением о попытке сыграть договорной матч, потом эти слова он забрал. Дошла ли до вас эта информация?

— Я бы никому не позволил никаких договорных матчей ни в какой ситуации. Я всю жизнь с этим борюсь и буду бороться до конца, чтобы этого не было. Спорт должен оставаться спортом. Немыслимая какая-то вещь: что значит — договориться? Зачем?

— Слышал, что камнем преткновения в вопросе стадиона для «Черноморца» могли стать ваши непростые отношения с Шишкарёвым.

— У нас совершенно нормальные отношения. Здесь чисто спортивная история, ничего больше.

— «Сочи» участвует в расходах на содержание «Фишта» или это просто аренда?

— Мы приносим стадиону прибыль, но он принадлежит краю. Мы берём его в аренду. «Сочи» – домашняя команда, и поэтому она в приоритете.

Стадион «Фишт» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Писарский оказался в неприятном инциденте. Тёмная история, не хочу даже вспоминать»

— Уже понятно, какие позиции нужно усилить «Сочи» в трансферное окно?

— Я сейчас нахожусь в Петербурге, а команда уже тренируется. Есть предложения, Морено даёт списки игроков, которых хотел бы видеть. Будем решать и смотреть.

— Сауль Гуарирапа вернулся в «Сочи», как вам его время в ЦСКА?

— В ЦСКА он преобразился, у нас он был совершенно другим. То, что он возвращается, – подспорье для нас.

— Грустная история Павла Мелёшина: начал забивать и порвал «кресты». Боль для вас?

— Конечно. Он хороший мальчишка, который должен проявить себя и попадать в сборную. После травмы он должен будет снова показать себя.

— У Писарского, кажется, не получилось перезапустить карьеру в «Сочи».

— Да. Не буду вдаваться во все эти истории: он оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре. Тёмная история, не хочу даже вспоминать и думать. Ни по спортивным, ни по человеческим качествам это ни в какие ворота не лезет.

— Он останется в команде?

— Не думаю.

«Зенит» в этом году подвёл меня, город и всех жителей Санкт-Петербурга»

— Как оцените сезон РПЛ?

— До последней игры чемпион был неясен. Галицкий долго к этому шёл и сделал всё, чтобы в конечном итоге «Краснодар» стал чемпионом. Рад за него, он достоин этого. Не знаю, как клуб будет двигаться дальше, но в этом сезоне они были сильнейшими.

— Вы признавались в симпатии к «Зениту» с детства — в этом году он вас расстроил?

— «Зенит» меня подвёл (улыбается). Год 100-летия, и ни одного трофея… Город был готов встречать их чемпионами, однако они сами виноваты. Сколько было ничейных и проигранных матчей, которые «Зенит» не вправе проигрывать с таким составом? Подвели город и всех жителей Санкт-Петербурга.

— Уже три года с момента отстранения российского футбола и спорта в целом. Какие чувствуете изменения?

— Это будет видно, когда сборная станет находить возможность сыграть с сильнейшими командами мира. Но ребята растут, некоторые добиваются высоких результатов и готовы сыграть на любом уровне. Как говорится, время покажет.

— Соперники сборной России в последнее время вас впечатляли и привлекали ли вообще внимание?

— Такие матчи дают развитие. Команды, которые к нам приезжают, играют по-разному. По-разному к ним нужно и готовиться. Это хорошо влияет на подготовку сборной в целом: ребята сыгрываются, понимают, с командой какого уровня они могут сыграть. Это очень позитивно.

— Александр Дюков надеется, что российский футбол вернётся на международную арену в течение 2025 года — вы настолько же оптимистичны?

— Дело в том, что со всеми нужно разговаривать, договариваться и предоставлять свои аргументы. Мировой футбол беднее без России. Дай бог, чтобы это произошло так же скоро, как сказал Александр Валерьевич.

Сборная России в Сочи Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Кокорин был самым талантливым в своё время, но у него уклон в сторону денег»

— Карпин возглавил «Динамо». Вопрос совмещения многих тревожит. Как вы на это смотрите?

— Я за прогресс в футболе. Если он будет и не будет сдвига работы в сторону одной из команд, я проблем не вижу.

— Как вам его работа в сборной России?

— Он молодец, мне нравится, как он работает. У него спортивный подход – со всеми он на понимании. Его принимают как великого спортсмена и обожают как тренера. Это очень здорово.

— Вы были президентом «Динамо» – в нынешних условиях позвали бы Карпина в команду?

— Конечно, позвал бы (улыбается).

— У вас играл Александр Кокорин, самая популярная характеристика которого: «Очень талантливый футболист, который не смог полностью себя раскрыть». Согласны?

— 100%. Наверное, это был самый талантливый футболист России в своё время. Он сам себе помешал. Вроде перешёл в «Сочи» и раскрылся здесь… Но не всё меряется деньгами, а у Саши был уклон именно в ту сторону. А так играл бы на уровне сборной России до сих пор. Дай бог, ещё вернётся и поиграет.

Александр Кокорин в «Сочи» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Горжусь своими детьми. Борису — респект и уважение»

— По-отечески какие перспективы видите у Бориса Борисовича в «Локомотиве»?

— Респект и уважение ему. Он там пашет, всех детей всех возрастов знает по имени. В молодёжке создал очень перспективный штаб: Бородюк, Хохлов – одни из лучших специалистов российского футбола. И он собрал всех их вокруг себя. Он молодец, я очень горжусь своими детьми.

— Есть новости, что в будущем он может стать гендиректором «Локомотива». Готов к такой должности?

— Это не мне решать, но у Бориса хорошее юридическое образование, он в этом подкован. И как футболист изнутри всё тоже хорошо знает. Однако руководству клуба решать, на каком месте он будет полезнее.

Борис Ротенберг-старший Фото: ФК «Сочи»

«Шварцман приходил ко мне: «Я хочу поменять паспорт»

— Помимо прочего, вы – президент Российской автомобильной федерации. Какие задачи ставите перед собой в этом направлении?

— Мы развиваем автоспорт по всем направлениям. Мы одна из лучших федераций, которая успевает делать работу с ребятами с ограниченными возможностями и теми, кто вернулся с СВО. У нас идёт быстрая работа с фиджитал-спортом, симуляторами. Они выступают на соревнованиях, для них есть специальные центры – могут прийти и реализовать себя. Нужно возвращать их в жизнь, чтобы они чувствовали себя нужными и через спорт встраивались в жизнь всей страны. Они не забыты и даже с теми ограничениями, которые они получили, могут участвовать в разных видах спорта. Наши симуляторы для них всегда открыты, многие приезжают и работают на них. Может быть, после этого пересядут на машины общего пользования. Мы хотим сделать, чтобы на руле можно было выполнить все манипуляции для езды на машине.

— Следите ли вы за Робертом Шварцманом? Недавно ярко выступил на «Инди-500».

— Конечно, я смотрю за ним. Но он не достиг того, к чему шёл. Последнее, что я для него сделал — роль тест-пилота «Феррари», он довольно хорошо там выступал. Сейчас он ушёл в IndyCar, выступает за «Прему», один раз взял поул-позишен. Там очень сложно, у меня Миша Алёшин выступал — серьёзное испытание. Дай бог, чтобы у него получилось.

Он приходил ко мне: «Я хочу поменять паспорт». Я ему сказал: «Слушай, это твой выбор. Просто мы в тебя столько вложили для того, чтобы ты был российским пилотом». Правда, сейчас пишут «израильский и российский пилот». В него было вложено много средств, он был одним из самых перспективных пилотов, который был близок к Формуле-1, на самом деле.

«Российским гонщикам нужно выступать за рубежом, не меняя паспорт, иначе это предательство»

— Нужно ли сейчас российским гонщикам стремиться выступать за рубежом, пусть и под нейтральным флагом или, скажем, флагом Израиля, как в случае с Шварцманом?

— Только не меняя паспорт, иначе это предательство получается. Если они ездят под нейтральным флагом, тут двоякая история — какие бумаги они подписывают? Сейчас мои ребята ездили в Дубае, Абу-Даби, они ехали под российскими лицензиями, машина была разукрашена в российский флаг. Они были под нейтральным флагом, но все знали, что они из России, что это российская команда. И флажок напротив команды висел российский. В таких условиях я дал добро выступать. Они не подписывали никаких бумаг, чтобы изменить своей родине.

— Как думаете, как скоро в Россию вернутся международные гонки и в частности Формула-1?

— Сейчас Канада забрала Формулу-1. Чтобы заново привести, надо у кого-то забрать и передать другой стране. Главное — выступать, а дальше время покажет. Думаю, что в будущем всё должно измениться и вернуться на круги своя.

«Овечкин — герой, у нас с ним дружеские отношения»

— В США и России по-хорошему сошли с ума от рекорда Овечкина. Как встретили рекордную шайбу Александра?

— Саня — наш, динамовский парень. У нас с ним близкие, дружеские отношения. Я очень рад за него. Он — герой. Всю свою жизнь положил на достижение результата и стал лучшим в мире! Такой кистевой бросок, как у него, мало у кого можно найти.

— У вас есть любимый хоккеист в НХЛ?

— В последнее время следил за нашими молодыми ребятами, которые сейчас уехали. Например, Демидов. Талантливый парень, с первых игр стал лучшим новичком всей НХЛ. Никишин ещё. Четыре человека из СКА попали сразу в НХЛ, которых подготовил Роман Борисович.

«Знал, что увольнение сына из СКА будет»

— Как отреагировали на новость о его увольнении из СКА?

— Я знал, что так будет. Это хоккей, после какого-то поражения люди забывают обо всех регалиях и достижениях, которые были до этого, а опираются на вылет из плей-офф. Совсем молодая команда, новые игроки. Они только сплотились, начинали двигаться вперёд, много уже сделали. Но руководство приняло решение что-то изменить, запустить новую волну, взяли Ларионова. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Роман сказал, что будет тренировать детей.

— Он постоянно этим занимался. Как сделал школу хоккейную, не пропускал ни одного занятия. После тренировок в клубе ехал туда и вместе с тренерами работал с ребятишками. Он давал позитивный импульс пацанам — главный тренер СКА идёт в команду, тренируется сам и помогает.

— Он же вернётся к тренерской деятельности?

— Не мне это решать, однако он парень амбициозный, думаю, конечно, вернётся. Он хоккей никогда не покинет, это его жизнь — с этим ложится спать и просыпается. Он будет востребован, всегда создавал семейную атмосферу, любовь к хоккею, сплачивал людей, которые приходили на стадионы, создавал шоу. Такой хоккей и должен быть, тренер должен быть многогранным, своей харизмой привлекать болельщиков к видам спорта, а для него хоккей — номер один.

Борис Ротенберг с сыном Романом Фото: Из личного архива Бориса Ротенберга

«Болел за «Локомотив» в Кубке Гагарина, чтобы они отнесли трофей на могилы ребят»

— За эти годы без России чемпионат мира у вас вызывал интерес?

— Если честно, реже смотрю. Видел некоторые матчи — скорости в КХЛ гораздо выше, чем у сборных, видел, как играли финны. В КХЛ хоккей более агрессивный и мобильный.

— Этот сезон КХЛ закончился победой «Локомотива». Поставили бы на него перед началом регулярки?

— Очень рад за команду. Они сделали самый исторически шаг, чтобы возродить память тех ребят, которые погибли в авиакатастрофе. Болел за «Локомотив», чтобы они победили и отнесли кубок на могилы ребят.