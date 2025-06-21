Ещё один россиянин едет в Европу! Джикия делает творческий шаг

Это смело. Представьте себя на месте Георгия Джикии. Через полгода вам уже 32. Всё, чего только можно добиться в нынешних условиях, вы уже получили. В его случае выиграны трофеи, заработана репутация, деньги, плюс так или иначе ощущается востребованность. Как поступило бы большинство, занимаясь разными делами? Постепенно завершили бы историю и думали, чем заняться дальше. Джикия решил иначе — в начале следующей недели он полетит в Турцию, чтобы резко изменить жизнь. Если всё сложится хорошо, то мы увидим слова о новом вызове или интересном опыте, и это не будет лукавством. Может ещё что-то про доказать себе и всем вокруг, что он чего-то стоит. И это важная мотивация продолжать.

Согласитесь, ещё три-четыре года назад Георгий котировался как топ-защитник. Постоянные вызовы в сборную, основа «Спартака», даже сложно понять, когда всё пошло не туда. Да, не сошлись с тренером — Абаскаль искренне считал, что есть игроки интереснее. И это совпало с окончанием контракта. Другой вопрос, почему Джикия оказался именно в «Химках», а не в топ- или околотоп-клубе. Нам рассказывали про длинные и сложные переговоры по разным вариантам, в том числе зарубежным, однако результата они не принесли. И вот сезон в «Химках» — не самый плохой. С момента прихода — всего три пропущенных матча. Остальные проведены в основе. Но теперь требовался следующий шаг.

И он слегка удивляет. Была ли возможность у Джикии зайти в какой-нибудь середняк РПЛ? «Ростов», «Крылья» или, может, «Рубин»? Наверняка да. Либо куда-то к новичкам — «Балтика», «Торпедо», «Сочи» — тоже предсказуемый сценарий. Однако Георгий захотел в Турцию. По информации «Чемпионата», «Антальяспор» подпишет контракт с игроком, в услугах которого заинтересован главный тренер Эмре Белезоглу.

Эмре Белезоглу Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Это кое-что напоминает. Три возрастных и одновременно статусных игрока в последние годы уезжали в Турцию. Возможно, наиболее похожая история с Фёдором Кудряшовым, который в 2020-м тоже поехал в «Антальяспор» в 33 и задержался там на 3,5 года, проведя почти 100 матчей. Потом в Турцию отправился Магомед Оздоев, которому было 30 лет. Поиграл сезон — и дальше на повышение в Грецию. А ещё туда сгонял Дзюба, но куда менее успешно, чем предшественники. Однако в «Антальяспоре» наверняка остались добрые воспоминания о российской школе защитников. Так что приглашение Джикии объяснимо.

Владимир Кузьмичёв представитель Георгия Джикии «Никакой договорённости на сегодняшний день с «Антальяспором» не существует. Мы ведём переговоры с турецкими клубами — это не секрет. Но конкретно про клуб и состоявшийся переход можно будет говорить только тогда, когда мы подпишем контракт. Сейчас рано. На сегодняшний день можно сказать, что Турция является приоритетом в плане продолжения карьеры для Георгия».



Но шаг всё равно слишком творческий, чтобы поверить в это до конца. Хотя, может, это современный тренд — из России хочется уезжать только во второй части карьеры. Вспомним того же Кузяева, который отправился в «Гавр» после 30. Посмотреть мир и показать ему себя. Возможно, Джикия из этой же категории.

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом важно понимать: Георгий едет совсем не в топ-клуб. «Антальяспор» — середняк последних сезонов, а в последнем и вовсе еле-еле отскочил от зоны вылета. Так что это не будет история про трофеи. Скорее, про борьбу, преодоление себя и желание доказать, что ты чего-то стоишь.

Здорово, что Джикия выбрал такой вариант. А нам всем будет очень интересно посмотреть на него со стороны.