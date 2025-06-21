Как меняются новички РПЛ перед сезоном. Без потрясений пока обходится только «Балтика»

В следующем сезоне в РПЛ окажутся три новичка. И ни одного дебютанта. Ведь «Сочи» и «Балтика» вылетели из высшего дивизиона в 2024-м. А «Торпедо» — за год до этого. Так что воспоминания о них ещё точно свежи. Другой момент, в каком состоянии клубы войдут в элиту в этот раз. И смогут ли провести необходимую перестройку состава. С учётом уже имеющегося опыта.

Очевидно, что они её уже запустили. Есть первые новички, причём не у всех только в команде. Рассказываем, как уже изменились клубы, за которыми мы будем внимательно следить в ближайшем сезоне.

У «Балтики» не было в планах резко обновлять состав. Так и происходит

Калининград — самый предсказуемый новичок лиги. Ведь чуть ли не в день вылета они сразу запустили работу по возвращению. Сохранились спонсор, значительная часть состава, правда, по ходу первенства пришлось менять тренера. Но выбор Талалаева оказался правильным — тот затащил команду в элиту с первого места и логично начнёт новый сезон в том же статусе. Сразу после выхода в РПЛ главный тренер заявил — резкой смены состава ждать не стоит. Только точечное усиление.

Андрей Талалаев главный тренер «Балтики» «Я не сторонник больших изменений в команде. Я говорил, что нужно купить трёх-четырёх футболистов зимой, и тогда такую же цифру можно озвучивать на лето. Сейчас планы немножко изменились, но обсуждать их публично я не собираюсь».



«Балтика» и правда оперативно начала работать на рынке. К середине июня уже подписаны полузащитник «Партизана» Стефан Ковач, в аренду из «Ростова» взяли Даниила Уткина, плюс три свободных агента — опытный защитник Элдар Чивич из «Ференцвароша», лучший бомбардир армянского чемпионата Тентон Йенне и Мингиян Бивеев. Пять футболистов — даже чуть больше запланированного. Важно при этом, что лидеров команды удалось сохранить. Некоторые уже с опытом выступлений в РПЛ.

Игроки «Балтики» на сборе Фото: ФК «Балтика»

С организационной точки зрения проблем тоже нет. У клуба сильный спонсор, стильный стадион и очевидная цель зацепиться за место в элите. Желательно — без стыковых матчей.

«Сочи» устроил резкую революцию. Поэтому всё ещё нет подписаний

«Сочи» — самый спорный новичок РПЛ. Потому что поднялся в элиту с пятого места и через стыковые встречи. То есть по спортивному принципу команда должна была остаться в Первой лиге. Но повезло. А в двух играх с «Пари НН» клуб и вовсе устроил перформанс: проиграли первую встречу, а на вторую поехали без главного тренера. У того возникли неожиданные семейные обстоятельства. Но они не помешали, ведь сочинцы победили по сумме двух матчей.

Игроки «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Дальше, казалось, логичным будет полноценное увольнение Морено, который хоть и справился с задачей по выходу, но сделал это не очень спортивно. Тренера сохранили. А вместо него с должностей скинули руководителей — генерального директора Дмитрия Рубашко и спортивного директора Андрея Орлова. А вот Морено пока остаётся. Поговаривают, всё дело в большой симпатии к тренерскому таланту от владельца клуба Бориса Ротенберга. Он сам не скрывает — предстояло менять либо команду и тренеров, либо руководство. Решили пойти по второму пути. Также Ротенберг обозначил задачи на сезон.

Борис Ротенберг президент «Сочи» «Цели всегда одни и те же — выигрывать каждый матч и двигаться вверх. Основная цель — закрепиться в Премьер‑Лиге. Чтобы у нашей молодёжи была возможность смотреть на уровень РПЛ и играть там. Задача нашей академии состоит в том, чтобы спортсмены попадали в молодёжный состав, а из него — в основную команду. У нас амбиции — всегда быть выше. Мы играли и занимали второе место в сезоне. Если будем выигрывать, будем двигаться вверх. Основная задача — закрепиться в середине таблицы, чтобы двигаться дальше».



Однако чтобы закрепиться там, очевидно, требуется обновление состава. А его пока нет. Возможно, это как раз связано с тем, что новый генеральный директор только вступил в должность. Но времени разбираться, по сути, нет. Из новичков — разве что вернувшийся Сауль Гуарирапа вместе с ещё небольшой группой футболистов. Плюс потеряли Писарского, Маслова, Лазарева, чьи аренды закончились. В остальном — состав из Первой лиги. А с таким подбором игроков сложно претендовать на место в середине таблицы.

«Торпедо» станет вторыми «Химками»?

Как минимум один связующий элемент уже есть: ведь руководство сообщило, что бо́льшую часть встреч проведёт в Химках. Свой стадион в лучшем случае будет готов к следующему сезону. Хотя обещаний было много. При этом топовые матчи планируют играть в «Лужниках». Именно там команда сейчас проводит сборы. Другой момент — наступит ли сезон в целом. Ведь недавно клуб попал в скандал, а акционера и генерального директора подозревают в попытке даче взятки футбольному судье. Оба уже не просто задержаны, а арестованы судом. Так что при определённых раскладах клуб вовсе может оказаться вне РПЛ.

Но давайте к спорту. Пока главным тренером остаётся Олег Кононов. Он уже 1,5 года в «Торпедо». А важный вопрос — с каким составом команда начнёт сезон. Сейчас всё не очень здорово. Клуб покинули Равиль Нетфуллин — один из лидеров команды в прошлом сезоне, плюс Алессон, Игорь Горбунов и Виталий Ботнарь. А из подписаний — никого. Разве что Владимир Москвичёв и Рейна вернулись из аренд. Да, есть слухи об интересе к разным игрокам, однако до соглашений дело пока не доходит. А есть и примеры, когда потенциальных новичков перехватили конкуренты.

Олег Кононов на сборах «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

Зато клуб срезонировал новостью о приглашении на сбор Марио Фернандеса. Но не факт, что в позитивную сторону. Ведь часть громкой общественности раскритиковала идею потенциального подписания игрока. Однако оно ещё не случилось. В клубе убеждают, что экономически они готовы к РПЛ. Но сейчас нужно разбираться с другими проблемами.