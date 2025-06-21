Будущий игрок «Челси» блистает за Португалию, у Германии — топ-форвард. На Евро U21 жара!

На Евро U21 завершился групповой этап. В плей-офф оказались все фавориты — минимум сенсаций. Вышли такие сборные: Испания, Италия, Германия, Англия, Португалия, Франция, Дания и Нидерланды.

Четвертьфиналы следующие:

Португалия — Нидерланды, 21 июня, 19:00;

Испания — Англия, 21 июня, 22:00;

Дания — Франция, 22 июня, 19:00;

Германия — Италия, 22 июня, 22:00.

На турнире хватало классных игр. Из самого зрелищного — матч открытия между Словакией и Испанией, португальцы настреляли девять голов в двух встречах. Но обо всём по порядку.

Сборная Португалии U21 Фото: Boris Streubel — UEFA/UEFA via Getty Images

Пока на турнире минимум сенсаций. Только Дания смогла удивить

Групповой этап прошёл практически без сюрпризов. Из группы А предсказуемо вышли испанцы и итальянцы. Первые со скрипом обыграли Словакию в 1-м туре — 3:2, а во 2-м просто добивали Румынию. Румыны вели с первых минут матча, но красная карточка в концовке встречи позволила испанцам перевернуть игру.

Итальянцы спокойно и однообразно разобрались с румынами и словаками — две победы по 1:0. В 3-м туре зрелищного матча не вышло: Италия и Испания скатали ничью — 1:1. Испанцы пошли дальше с первой строчки, итальянцы — со второй.

В группе B Германия реализовала идеальный сценарий — три победы в трёх матчах. На втором месте оказалась Англия, которой по классике не помогает дороговизна состава. Они потеряли очки со Словенией, а в битве за первую строчку уступили немцам.

Из группы С вышли Португалия и Франция. Пошли по сценарию группы А: раскатали между собой ничью — 0:0, а остальных соперников одолели. Португальцы в оставшихся двух играх наколотили Грузии и Польше аж девять мячей! Французы драматично переиграли Грузию, но спокойнее справились с Польшей — 4:1.

Группа D — поставщик сенсаций. Дания неожиданно выхватила первую строчку у Нидерландов. Обыграли их и Украину, а повторить успех Германии не позволили финны — выгрызли ничью. Нидерланды взяли всего четыре очка. Победили Украину и споткнулись на тех же финнах — 2:2.

Сборная Дании U21 Фото: Piermarco Tacca — UEFA/UEFA via Getty Images

Немцы неожиданно стали лучшими после прошлых провалов

Германия выдала исторический старт на турнире. Три победы на групповом этапе Евро U21 немцы не делали никогда. И это после провального турнира с одним очком из девяти двумя годами ранее.

Для перезагрузки даже не потребовалась смена тренера: сборную всё ещё возглавляет Антонио Ди Сальво. За цикл отбора он набрался опыта и сумел справиться с предыдущими проблемами. Ещё и смог построить команду.

В рядах Германии не так много звёзд. Такими можно назвать Ника Вольтемаде, Браяна Груду, Пауля Ваннера, Нельсона Вайпера, Ннамди Коллинза и Ансгара Кнауффа. Сила — не в индивидуальностях, а как раз в командной игре.

Решена проблема с психологией. Игроки желают отдаваться за Германию, а не ссылаются на отвлекающие факторы. Цитата Нельсона Вайпера это подтверждает.

Нельсон Вайпер игрок сборной Германии U21 «Албания уже хочет видеть меня в составе национальной команды — я этим горжусь. Но я хочу проявить себя в составе сборной Германии U21 и играть за сборные Германии как можно дольше».



Грузия не дотянула до плей-офф буквально 10 минут

Грузия сражалась, как и на домашнем турнире. Спокойно обыграли поляков в 1-м туре, но для прохода нужно было достать очки ещё и у Франции или Португалии.

Первыми были французы. Пришлось долго отбиваться. Саба Сазонов «привёз» пенальти, затем у французов было множество шансов сделать счёт крупнее. Но Лука Харатишвили отражал все удары и оставлял Грузию в игре.

Как оказалось — не зря. Сначала Гиорги Абуашвили сравнял счёт после контратаки, а затем на 84-й минуте Саба Сазонов превратился из антигероя в героя — забил и вывел Грузию вперёд. Однако радость была недолгой.

Уже на 89-й Йоанн Лепенан сравнял счёт. Ещё через две минуты Франция вышла вперёд. Но вмешался VAR, и судья отменил гол. Добавлено было шесть минут, по истечении которых казалось, что игра будет ничейной.

Судья же дал командам играть аж 12 минут. На исходе этого времени после углового Франция всё же забила третий и забрала победу. Грузия устала, отдала все эмоции и пропустила в следующем матче от Португалии пять. Так с тремя очками и закончили выступление на турнире.

Игроки сборной Грузии U21 Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Среди главных звёзд турнира — форвард «Штутгарта»

23-летний Ник Вольтемаде не так известен по меркам Итана Нванери или хотя бы Матиса Теля, но вообще-то настрелял 12 голов в Бундеслиге и оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн. Перед стартом турнира им интересовалась «Рома», однако от сборной, глядя на состав, не ожидали ничего особенного. Ему удалось всех удивить — 198 см в центре поля, удивительная гибкость и промежуточное звание лучшего бомбардира турнира (четыре мяча). Вольтемаде полагается на физическую мощь и пока забивает со всех позиций.

В сборной Англии блистает центральный защитник «Тулузы» — Чарли Крессвелл. Не уступил ни в одном единоборстве, выиграл больше всего верховых дуэлей и идёт третьим по их общему числу. Начинает атаки пасом с правой, подчищает в обороне.

У Португалии предсказуемо блистает 18-летний Жеовани Кенда. В трёх встречах турнира набрал пять голевых действий. В двух из них был признан лучшим игроком матча. «Челси» попал с трансфером.

За Францию удивляет полузащитник «Нанта» — 22-летний Йоанн Лепенан. Он пытался пробиться в стартовый состав «Лиона» и даже на какой-то отрезок закрепился, но затем всё-таки ушёл в аренду играть за «Нант». На Евро француз потрясающе созидает — лучший по проценту точных передач, точных пасов вперёд, второй по созданию голевых шансов. В среднем делает партнёрам по три момента за матч!

Йоанн Лепенан Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

В сборной Дании одна из главных звёзд — 19-летний Клемент Бисхофф. Полузащитник «Брондбю», правша на левом фланге атаки, разрывает на ограниченном пространстве. Лёгкие и быстрые ноги (дедушка — кениец), один из лучших в лиге на клубном уровне, важное оружие в атаке сборной. В паре с 21-летним Уильямом Осулой — автором 3+2 по системе «гол+пас» — будут пытаться сделать сенсацию.

Четвертьфинальные пары — сплошная заруба

Нигде нет явного фаворита, особенно если учитывать специфику молодёжного футбола, где каждый может победить каждого, даже будучи в более слабом составе. Последние финалы Юношеской лиги УЕФА — тому доказательство.

Португалия — Нидерланды, 21 мая, 19:00. Возможно, по сравнению с другими парами, здесь победитель более очевиден: ни разу не пропустившая Португалия (9:0 за три встречи) против не оклемавшихся Нидерландов с проблемами в обороне.

Испания — Англия, 21 мая, 22:00. Ремейк прошлого финала Евро U21, где сиял кипер Траффорд, а интрига сохранялась буквально до последней атаки. Испания прошла группу без поражений, хотя помучилась с Румынией и Словакией. Англия во главе с Нванери, впрочем, тоже не блещет — четыре очка, ничья со Словенией. Обе сборные будто ещё не раскрылись в полной мере, и одна из них не блеснёт уже точно.

Дания — Франция, 22 мая, 19:00. Скандинавы во главе с Клементом Бисхоффом одержали победы в ключевых встречах и наткнулись на топовую Францию: Анди Диуф, Матис Тель, Гийом Рест, Натан Зезе.

Германия — Италия, 22 мая, 22:00. Внезапно прошедшая без проблем группу Германия сыграет против классического кальчо-футбола — два мяча забили итальянцы на групповом этапе. Главная сенсация турнира Ник Вольтемаде — против Казадея и Бальданци.