«Бавария» цинично оборвала новую сенсацию КЧМ. Кейн наконец-то взялся за дело

«Бавария» в 1-м туре Клубного ЧМ размазала полулюбительский «Окленд Сити» с двузначной разницей (10:0). «Бока Хуниорс» — конкурент совершенно иного уровня, что и показала яркая ничья 2:2 с «Бенфикой». Причём аргентинцы даже вели в два мяча. Теперь они пропустили первыми. И всё равно снова удивили европейцев.

По сравнению с новозеландской разминкой, Венсан Компани солидно перетряхнул основу: справа вместо Боэ вышел Та, в паре с Киммихом оказался не Павлович, а Горецка (до 56-й минуты), плюс Гнабри заменил Мюллера. В составе «Боки» есть две легенды еврофутбола: Эррера и Кавани. Оба не сыграли: Эдинсон на больничном ещё с начала июня, а Андер в предыдущем матче и травмировался, и, уже сидя на лавке, получил красную за чрезмерную эмоциональность. Сегодня аналогичный поступок повторил его одноклубник что по «Ман Юнайтед», что по «Бока Хуниорс» Рохо.

«Бавария» ожидаемо завладела территорией и принялась нагружать аргентинскую оборону. В дебюте Олисе оформил «сухой лист». Только вот Гнабри во время него затолкал вратаря Маркесина, и арбитр, оценив VAR, гол аннулировал. Фол вроде бы был очевидным, тем не менее его рассматривали несколько минут — прямо как в нашей родной РПЛ.

Мюнхенцы нагнетали-нагнетали и наконец-то воспользовались пассивностью «Боки». На 18-й минуте дебютный гол на КЧМ забил Кейн. Гнабри боролся с защитником после подачи Лаймера, Гарри поймал отскок и беспрепятственно пробил низом вправо. Тут же и Коман должен был отличиться, но внезапно не подстроился под прострел Олисе и толком не попал по мячу, хотя находился в паре метрах от пустых ворот. Безумное невезение.

«Бавария» празднует гол Кейна Фото: Megan Briggs/Getty Images

Только после этого аргентинцы активизировались. Сенон пару раз плотно пальнул в створ — получилось прямо в Нойера. Ну а нагрузка на Маркесина не уменьшалась. Олисе вываливался с ним один на один и пошёл в обводку. Вратарь справился. Как и с ударом Кейна в ближний угол. Давать «Баварии» пространство — непозволительная роскошь.

До перерыва немцы ограничились одним голом, несмотря на перспективные стандарты от Олисе и Кейна. А после него сбавили обороты и на 66-й минуте пропустили! Веласко со своей половины поля запустил забег Мерентьеля, тот на скорости ускользнул от Та, технично прокинул мимо Станишича и выиграл дуэль у Нойера, всадив мяч под перекладину! Интригу заказывали?

Гол Мерентьеля Фото: Megan Briggs/Getty Images

Впрочем, «Бавария» есть «Бавария». Она долго не могла повторно взломать низкий блок «Боки», и всё же сработала чуйка Компани. У Олисе во второй половине игра совсем не шла. Венсан его не заменил, и Майкл на 84-й минуте отблагодарил тренера голом. Лаймер отдал в центр штрафной на Кейна, Гарри отдал назад, и свободный Олисе покатил точно в угол. На том и закончили — не всем же европейским фаворитам проигрывать, как сделали «Челси» и «ПСЖ».

Во встрече с «Окленд Сити» Кейн не записал на свой счёт ни одного результативного действия, хотя его партнёры максимально куражились. Сегодня у него 1+1. Машина завелась.

Мюнхенцам в последнем туре хватит ничьей с «Бенфикой». Ну а «Боке» нужно забивать «Окленду» уйму мячей и надеяться на поражение португальцев. При её равенстве с командой Ди Марии по очкам всё решит разница голов: пока соотношение у них 3:4 и 8:2 соответственно.