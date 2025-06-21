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Трансферы Европы, лето-2025, нападающие, которые нужны топ-клубам: Исак, Дуран, Дьёкереш, Осимхен, Экитике, Шешко, Кин, Лукман

Гранды Европы — в очереди за трансферами этих крутых форвардов! Кто куда переходит?
Георгий Илющенко
Трансферы Европы, лето-2025
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«Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Ювентус», «Наполи» и многие другие вышли на охоту.

Классные форварды — штучный товар на трансферном рынке. Нынешним летом ожидается большое количество громких подписаний. Собрали последние новости про всех, за кого среди топ-клубов развернулась сильная конкуренция. Лиам Делап уже усилил обойму «Челси». Кто на очереди?

Александер Исак, 25 лет («Ньюкасл»)

Александер Исак («Ньюкасл»)

Александер Исак («Ньюкасл»)

Фото: George Wood/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 27+6 в 42 матчах
Трансферная стоимость: € 120 млн
Претенденты: «Ливерпуль», «Арсенал»

Когда летом 2022-го «Ньюкасл» отдал за Исака «Реалу Сосьедад» € 70 млн, казалось, случилась весомая переплата. Тогда он настрелял в Ла Лиге шесть голов после 17 в предыдущем сезоне, то есть о прогрессе не шло и речи. В итоге «сороки» сорвали куш. 62+11 за 109 выходов на поле — у темнокожего шведа прекрасный показатель в английском клубе. Больше в последнем сезоне АПЛ забил только Салах (29 против 23). Британцы из FourFourTwo назвали Александера четвёртым по крутизне форвардом мира: после Мбаппе, Левандовского и Дембеле. И теперь Исак созрел к повышению.

The Telegraph указывал шведа как главную цель «Ливерпуля»: якобы мерсисайдцы согласны ради него выложить € 144 млн. Журналист Бен Джейкобс уверен — параллельный трансфер Флориана Вирца не станет преградой: «Они готовы побить британский трансферный рекорд во второй раз за одно лето и решительно настроены подписать Исака в том случае, если он будет доступен — даже за рекордную сумму».

Ранее инсайдер Дэвид Орнштейн сообщал, что Исаком интересуются также «Челси», «Барселона» и «Арсенал». Сомнительно, что каталонцы с их финансовыми трудностями потянут столь дорогую покупку. «Синие» уже взяли Делапа, да и Джексон никуда уходить не собирается. А вот «канонирам» Исак ой как пригодился бы. Но проще будет подписать одного из двух следующих героев.

Виктор Дьёкереш, 27 лет («Спортинг»)

Виктор Дьёкереш, 27 лет («Спортинг»)

Виктор Дьёкереш, 27 лет («Спортинг»)

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 54+13 в 52 матчах
Трансферная стоимость: € 75 млн
Претенденты: «Арсенал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед»

Дьёкереш взломал португальский чемпионат и всерьёз боролся за «Золотую бутсу» с 39 голами. Ему бы она и досталась, не существуй коэффициентов сложности: Мбаппе за каждый забитый мяч начисляли коэффициент 2,0, а не 1,5, поэтому его показатель в 31 гол оказался ценнее. И всё равно статистика шведа уникальна. «Спортинг» считает так же, поэтому никак не может сторговаться со всеми соискателями.

В Corriere dello Serra писали про предложение «Ювентуса» в € 70 млн плюс бонусы. Ходили слухи про отказ Дьёкереша от варианта с «Манчестер Юнайтед» — Фабрицио Романо их опроверг. Португальцы из Record утверждали, якобы «Арсенал» узнал о ценнике в € 80 млн и вышел из переговоров. Это не € 144 млн за Исака, конечно, но тоже сильно. В итоге Виктор психанул и поставил «Спортингу» ультиматум: если не собираетесь отпускать меня по адекватному ценнику – тогда я всё равно за вас больше не сыграю.

А вот какой совет дал ему Рио Фердинанд: «Я бы кошмарил «Спортинг» до тех пор, пока мы не договорились бы, чтобы он меня отпустил. Я делал так в «Лидсе». Услышал, что мной интересуется «МЮ», и понял: «Лидс» должен меня отпустить. Пришёл в офис председателя совета директоров и сказал ему: «Слушай, я знаю, тебе нужно меня продать, но мы не собираемся торговаться из-за нескольких миллионов здесь или там. Заключайте сделку». Я просидел там несколько часов в ожидании, и наконец сделку заключили». Talksport сообщает, что швед близок к «Арсеналу» – может, послушал совет Фердинанда?

Беньямин Шешко, 22 года («РБ Лейпциг»)

Беньямин Шешко, 22 года («РБ Лейпциг»)

Беньямин Шешко, 22 года («РБ Лейпциг»)

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 21+6 в 45 матчах
Трансферная стоимость: € 70 млн
Претенденты: «Арсенал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»

Словенский нападающий здорово продвигается по иерархии «Ред Булл»: оформил 51+17 за 123 встречи в Австрии, в том числе за «Зальцбург», перебрался в «Лейпциг» и настрелял 39+8 за 87 выходов на поле. Чем и заинтересовал грандов. Например, «Баварию», которая не прочь расстаться с € 88 млн. Причём во вред Гарри Кейну. Bild написал, что если мюнхенцы подпишут Шешко, то Кейн по примеру позднего Уэйна Руни станет играть в оттяжке. Скажи Гарри такое пару лет назад, согласился бы он на переезд в Мюнхен?

Возможно, Кейну стоит болеть в этой гонке за «Арсенал». Record сообщал, что из-за высоких требований «Спортинга» за Дьёкереша «канониры» переключились как раз на Беньямина. Или за «Манчестер Юнайтед». Журналист Кристиан Фальк отмечал: у манкунианцев здесь есть преимущество, поскольку их скаутский отдел возглавляет Кристофер Вивелл. Именно он привёл словенца в «Зальцбург» и, по сути, запустил его карьеру на топ-уровне. Рубена Аморима едва ли устраивает игра Зиркзее и Хойлунда (их могут отдать в «Интер», кстати), поэтому желание приобрести классного бомбардира вполне объяснимо.

Агент Шешко Элвис Башанович рассказал о предпочтениях своего клиента: «Он уйдёт только тогда, когда мы найдём особенный клуб, особенный проект с особенным тренером. Мы уважаем «Лейпциг», и я на 100% убеждён, что они уважают наше решение о следующем шаге. Он может случиться на следующей неделе… или в следующем году, или через три года!»

Джон Дуран, 21 год («Аль-Наср»)

Джон Дуран, 21 год («Аль-Наср»)

Джон Дуран, 21 год («Аль-Наср»)

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 24 гола в 47 матчах
Трансферная стоимость: € 35 млн
Претенденты: «Наполи», «Фенербахче»

Самый неожиданный трансферный лот в списке. Каких-то полгода назад «Аль-Наср» заплатил за колумбийца € 77 млн. Тот светился от счастья: «Ощущение, будто я играю в режиме карьеры в FIFA. Я праздную голы вместе с Криштиану Роналду!» И вот недавно Arriyadiyah сообщил: саудовскому клубу придётся отдать Дурана в аренду из-за личных проблем, повлиявших на его психическое состояние и техническую стабильность. Зарплата около $ 22 млн в год на это положительно не влияет.

Турецкий журналист Серкана Хамзаогла рассказал, что Дурана не прочь арендовать «Фенербахче». А вот информация от его коллеги Ягыза Сабунджуоглу: «Наполи» сделал официальное предложение «Аль-Насру». Видимо, теперь Джон будет радоваться совместным празднованиям с Лукаку. К слову, когда нападающий ещё выступал за «Астон Виллу», Фабрицио Романо писал об интересе к нему «Арсенала». Может, пора возобновить ту историю?

Адемола Лукман, 27 лет («Аталанта»)

Адемола Лукман, 27 лет («Аталанта»)

Адемола Лукман, 27 лет («Аталанта»)

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 20+7 гола в 40 матчах
Трансферная стоимость: € 60 млн
Претенденты: «Наполи», «Атлетико», «Арсенал»

Нигерийский форвард провёл три чудесных года в Бергамо и, похоже, созрел для нового этапа. Вопрос, где он стартует, поскольку «Наполи» и «Атлетико» устроили за Лукмана аукцион. Всё-таки 52+25 в 112 матчах — попробуй такой статистикой не привлечь гранды. Адемола ещё и универсален: способен сыграть на любой позиции в атаке. По информации Corriere dello Sport, «Аталанта» согласна продать его по рыночной стоимости — за € 60 млн. Если нигериец переберётся в Неаполь, будем любоваться их связкой Лук-Лук – с Лукаку.

Ну и куда же в трансферной сводке по нападающим без «Арсенала». Пусть даже и новость майская. Тогда TEAMtalk и журналист Флориан Плеттенберг утверждали, якобы в шорт-листе «канониров» находятся Лукман плюс три вингера — Родриго, Мбемо и Байно-Гиттенс. Если хотя бы кто-то один из этой четвёрки доедет до красно-белой части Лондона, будет уже неплохо. За Брайана, судя по слухам, конкурируют «МЮ» с «Тоттенхэмом», за Джейми же цепляется «Челси».

Джонатан Дэвид, 25 лет (экс-«Лилль»)

Джонатан Дэвид, 25 лет (экс-«Лилль»)

Джонатан Дэвид, 25 лет (экс-«Лилль»)

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 25+12 гола в 49 матчах
Трансферная стоимость: € 45 млн
Претенденты: «Наполи», «Интер», «Ювентус»

Дэвид и раньше показывал во Франции отличный уровень, а в последнем сезоне удалось сверкнуть ещё и в ЛЧ. Джонатан забивал «Реалу», «Атлетико» (дважды), «Ювентусу», «Ливерпулю», «Фейеноорду» на общем этапе и дортмундской «Боруссии» – в 1/8 финала. Продлевать контракт с «Лиллем» он не стал: там лишь оставалось поблагодарить его за 109 голов 232 встречах и попрощаться. До лучшего результата в клубной истории канадскому нападающему не хватило трёх мячей. Однако сейчас его куда больше заботит другой вопрос.

Начиная с апреля вокруг Дэвида курсирует множество слухов. В основном они связаны с представителями Серии А. И как бы Джонатана не подвела жадность. Из недавнего, La Gazzetta dello Sport уведомляла о желании форварда получить € 15 млн подъёмными за подписание контракта и зарабатывать € 5 млн «чистыми». Из-за этого «Наполи», «Интер» и «Ювентус» охладели к канадцу. С другой стороны, не нужно будет платить компенсацию «Лиллю».

Мойзе Кин, 25 лет («Фиорентина»)

Мойзе Кин, 25 лет («Фиорентина»)

Мойзе Кин, 25 лет («Фиорентина»)

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 25+3 гола в 44 матчах
Трансферная стоимость: € 50 млн
Претенденты: «Барселона», «Наполи», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Аль-Кадисия»

Если бы существовали курсы «Как реанимировать карьеру футболиста», Мойзе Кин был бы одним из преподавателей. «Ювентус» прошлым летом без особого сожаления отдал потухшего итальянца «Фиорентине» за € 13 млн. А тот взял и показал, что его рано списывать. Судя по списку претендентов на Мойзе, «фиалкам» едва ли удастся удержать его. Зато они прилично заработают.

В Corriere dello Sport писали об интересе с Кину со стороны «Наполи», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и саудовской «Аль-Кадисии», где выступает Обамеянг. La Gazzetta dello Sport уверяла, что «Барселона» не прочь выплатить отступные в размере € 52 млн. Sport Mediaset утверждал о личной симпатии к таланту Мойзе Массимилиано Аллегри: тренер мечтает вновь поработать с ним и просит «Милан» сделать всё для этого возможное.

Другой вопрос, а нужно ли Кину вообще что-то менять, если у него во Флоренции всё складывается наилучшим образом? Та же Corriere dello Sport оповестила: Мойзе не прочь остаться и продлить соглашение до лета 2029 года, поскольку надеется сыграть на ЧМ-2026. Как кажется, рассуждения вполне здравые.

Уго Экитике, 23 лет («Айнтрахт»)

Уго Экитике, 23 лет («Айнтрахт»)

Уго Экитике, 23 лет («Айнтрахт»)

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 22+12 гола в 48 матчах
Трансферная стоимость: € 75 млн
Претенденты: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль»

Как сообщает L'Equipe, «Зенит» предложил «ПСЖ» € 40 млн за Уго Экитике. Ладно, не пугайтесь, это просто новость из осени 2023-го. Неизвестно, как повернулась бы карьера нападающего в случае переезда в Россию, однако в феврале его одолжил «Айнтрахт». Чтобы увидеть, как тот раззабивался, выкупить контракт за € 20 (с учётом платной аренды) и теперь, видимо, продать даже не втридорога, а значительно дороже.

За полгода трансферная стоимость Экитике поднялась в пять раз. «Айнтрахт» уже не раз обогащался на форвардах, которые потом в других командах не заиграли: Коло Муани, Йович, Андре Силва. Соискателей данный факт не расстраивает. Как и запрашиваемые немецким клубом € 100 млн. Кристиан Фальк утверждал, что за Экитике спорят «Ливерпуль» и «Челси». Флориан Плеттенберг добавлял про предложение от «Манчестер Юнайтед». А мог бы Уго сейчас к новому сезону РПЛ готовиться.

Виктор Осимхен, 26 лет («Наполи»)

Виктор Осимхен, 26 лет («Галатасарай»)

Виктор Осимхен, 26 лет («Галатасарай»)

Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 37+8 гола в 41 матче за «Галатасарай»
Трансферная стоимость: € 70 млн
Претенденты: «Аль-Хиляль», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ювентус»

Куда же в такой подборке без Осимхена. Прошлым летом нигериец рассорился с «Наполи», но так и не договорился ни с саудовскими клубами, ни с английскими, куда его активно звали. Пришлось на год съездить в аренду в Турцию, чтобы снова подыскивать варианты. По сведениям Fanatik, снова на радар вышел «Аль-Хиляль», который согласен выплатить неаполитанцам требуемые € 75 млн. Проблема в зарплате: Виктор отклонил аж четыре предложения, теперь есть пятое — с € 50 млн в год. Настойчивые ребята, правда?

В АПЛ такие деньги Осимхену точно не дадут. Однако вариантов там, если верить СМИ, уйма. В Footmercato уверены: «Манчестер Юнайтед» договорился с «Наполи» и готов платить Виктору € 12 млн. TEAMtalk пишет, что «Ливерпуль» хотел бы платный обмен на Кьезу или Нуньеса. Сомнительна нужда в них чемпионов Италии, но допустим. Джанлука Ди Марцио сообщил об интересе «Ювентуса». Сага длится больше года, и конца ей не видно.

Этим летом активно следим за трансферами «Милана»:
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