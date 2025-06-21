Гранды Европы — в очереди за трансферами этих крутых форвардов! Кто куда переходит?

Классные форварды — штучный товар на трансферном рынке. Нынешним летом ожидается большое количество громких подписаний. Собрали последние новости про всех, за кого среди топ-клубов развернулась сильная конкуренция. Лиам Делап уже усилил обойму «Челси». Кто на очереди?

Александер Исак, 25 лет («Ньюкасл»)

Александер Исак («Ньюкасл») Фото: George Wood/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 27+6 в 42 матчах

Трансферная стоимость: € 120 млн

Претенденты: «Ливерпуль», «Арсенал»

Когда летом 2022-го «Ньюкасл» отдал за Исака «Реалу Сосьедад» € 70 млн, казалось, случилась весомая переплата. Тогда он настрелял в Ла Лиге шесть голов после 17 в предыдущем сезоне, то есть о прогрессе не шло и речи. В итоге «сороки» сорвали куш. 62+11 за 109 выходов на поле — у темнокожего шведа прекрасный показатель в английском клубе. Больше в последнем сезоне АПЛ забил только Салах (29 против 23). Британцы из FourFourTwo назвали Александера четвёртым по крутизне форвардом мира: после Мбаппе, Левандовского и Дембеле. И теперь Исак созрел к повышению.

The Telegraph указывал шведа как главную цель «Ливерпуля»: якобы мерсисайдцы согласны ради него выложить € 144 млн. Журналист Бен Джейкобс уверен — параллельный трансфер Флориана Вирца не станет преградой: «Они готовы побить британский трансферный рекорд во второй раз за одно лето и решительно настроены подписать Исака в том случае, если он будет доступен — даже за рекордную сумму».

Ранее инсайдер Дэвид Орнштейн сообщал, что Исаком интересуются также «Челси», «Барселона» и «Арсенал». Сомнительно, что каталонцы с их финансовыми трудностями потянут столь дорогую покупку. «Синие» уже взяли Делапа, да и Джексон никуда уходить не собирается. А вот «канонирам» Исак ой как пригодился бы. Но проще будет подписать одного из двух следующих героев.

Виктор Дьёкереш, 27 лет («Спортинг»)

Виктор Дьёкереш, 27 лет («Спортинг») Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 54+13 в 52 матчах

Трансферная стоимость: € 75 млн

Претенденты: «Арсенал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед»

Дьёкереш взломал португальский чемпионат и всерьёз боролся за «Золотую бутсу» с 39 голами. Ему бы она и досталась, не существуй коэффициентов сложности: Мбаппе за каждый забитый мяч начисляли коэффициент 2,0, а не 1,5, поэтому его показатель в 31 гол оказался ценнее. И всё равно статистика шведа уникальна. «Спортинг» считает так же, поэтому никак не может сторговаться со всеми соискателями.

В Corriere dello Serra писали про предложение «Ювентуса» в € 70 млн плюс бонусы. Ходили слухи про отказ Дьёкереша от варианта с «Манчестер Юнайтед» — Фабрицио Романо их опроверг. Португальцы из Record утверждали, якобы «Арсенал» узнал о ценнике в € 80 млн и вышел из переговоров. Это не € 144 млн за Исака, конечно, но тоже сильно. В итоге Виктор психанул и поставил «Спортингу» ультиматум: если не собираетесь отпускать меня по адекватному ценнику – тогда я всё равно за вас больше не сыграю.

А вот какой совет дал ему Рио Фердинанд: «Я бы кошмарил «Спортинг» до тех пор, пока мы не договорились бы, чтобы он меня отпустил. Я делал так в «Лидсе». Услышал, что мной интересуется «МЮ», и понял: «Лидс» должен меня отпустить. Пришёл в офис председателя совета директоров и сказал ему: «Слушай, я знаю, тебе нужно меня продать, но мы не собираемся торговаться из-за нескольких миллионов здесь или там. Заключайте сделку». Я просидел там несколько часов в ожидании, и наконец сделку заключили». Talksport сообщает, что швед близок к «Арсеналу» – может, послушал совет Фердинанда?

Беньямин Шешко, 22 года («РБ Лейпциг»)

Беньямин Шешко, 22 года («РБ Лейпциг») Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 21+6 в 45 матчах

Трансферная стоимость: € 70 млн

Претенденты: «Арсенал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»

Словенский нападающий здорово продвигается по иерархии «Ред Булл»: оформил 51+17 за 123 встречи в Австрии, в том числе за «Зальцбург», перебрался в «Лейпциг» и настрелял 39+8 за 87 выходов на поле. Чем и заинтересовал грандов. Например, «Баварию», которая не прочь расстаться с € 88 млн. Причём во вред Гарри Кейну. Bild написал, что если мюнхенцы подпишут Шешко, то Кейн по примеру позднего Уэйна Руни станет играть в оттяжке. Скажи Гарри такое пару лет назад, согласился бы он на переезд в Мюнхен?

Возможно, Кейну стоит болеть в этой гонке за «Арсенал». Record сообщал, что из-за высоких требований «Спортинга» за Дьёкереша «канониры» переключились как раз на Беньямина. Или за «Манчестер Юнайтед». Журналист Кристиан Фальк отмечал: у манкунианцев здесь есть преимущество, поскольку их скаутский отдел возглавляет Кристофер Вивелл. Именно он привёл словенца в «Зальцбург» и, по сути, запустил его карьеру на топ-уровне. Рубена Аморима едва ли устраивает игра Зиркзее и Хойлунда (их могут отдать в «Интер», кстати), поэтому желание приобрести классного бомбардира вполне объяснимо.

Агент Шешко Элвис Башанович рассказал о предпочтениях своего клиента: «Он уйдёт только тогда, когда мы найдём особенный клуб, особенный проект с особенным тренером. Мы уважаем «Лейпциг», и я на 100% убеждён, что они уважают наше решение о следующем шаге. Он может случиться на следующей неделе… или в следующем году, или через три года!»

Джон Дуран, 21 год («Аль-Наср»)

Джон Дуран, 21 год («Аль-Наср») Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 24 гола в 47 матчах

Трансферная стоимость: € 35 млн

Претенденты: «Наполи», «Фенербахче»

Самый неожиданный трансферный лот в списке. Каких-то полгода назад «Аль-Наср» заплатил за колумбийца € 77 млн. Тот светился от счастья: «Ощущение, будто я играю в режиме карьеры в FIFA. Я праздную голы вместе с Криштиану Роналду!» И вот недавно Arriyadiyah сообщил: саудовскому клубу придётся отдать Дурана в аренду из-за личных проблем, повлиявших на его психическое состояние и техническую стабильность. Зарплата около $ 22 млн в год на это положительно не влияет.

Турецкий журналист Серкана Хамзаогла рассказал, что Дурана не прочь арендовать «Фенербахче». А вот информация от его коллеги Ягыза Сабунджуоглу: «Наполи» сделал официальное предложение «Аль-Насру». Видимо, теперь Джон будет радоваться совместным празднованиям с Лукаку. К слову, когда нападающий ещё выступал за «Астон Виллу», Фабрицио Романо писал об интересе к нему «Арсенала». Может, пора возобновить ту историю?

Адемола Лукман, 27 лет («Аталанта»)

Адемола Лукман, 27 лет («Аталанта») Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 20+7 гола в 40 матчах

Трансферная стоимость: € 60 млн

Претенденты: «Наполи», «Атлетико», «Арсенал»

Нигерийский форвард провёл три чудесных года в Бергамо и, похоже, созрел для нового этапа. Вопрос, где он стартует, поскольку «Наполи» и «Атлетико» устроили за Лукмана аукцион. Всё-таки 52+25 в 112 матчах — попробуй такой статистикой не привлечь гранды. Адемола ещё и универсален: способен сыграть на любой позиции в атаке. По информации Corriere dello Sport, «Аталанта» согласна продать его по рыночной стоимости — за € 60 млн. Если нигериец переберётся в Неаполь, будем любоваться их связкой Лук-Лук – с Лукаку.

Ну и куда же в трансферной сводке по нападающим без «Арсенала». Пусть даже и новость майская. Тогда TEAMtalk и журналист Флориан Плеттенберг утверждали, якобы в шорт-листе «канониров» находятся Лукман плюс три вингера — Родриго, Мбемо и Байно-Гиттенс. Если хотя бы кто-то один из этой четвёрки доедет до красно-белой части Лондона, будет уже неплохо. За Брайана, судя по слухам, конкурируют «МЮ» с «Тоттенхэмом», за Джейми же цепляется «Челси».

Джонатан Дэвид, 25 лет (экс-«Лилль»)

Джонатан Дэвид, 25 лет (экс-«Лилль») Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 25+12 гола в 49 матчах

Трансферная стоимость: € 45 млн

Претенденты: «Наполи», «Интер», «Ювентус»

Дэвид и раньше показывал во Франции отличный уровень, а в последнем сезоне удалось сверкнуть ещё и в ЛЧ. Джонатан забивал «Реалу», «Атлетико» (дважды), «Ювентусу», «Ливерпулю», «Фейеноорду» на общем этапе и дортмундской «Боруссии» – в 1/8 финала. Продлевать контракт с «Лиллем» он не стал: там лишь оставалось поблагодарить его за 109 голов 232 встречах и попрощаться. До лучшего результата в клубной истории канадскому нападающему не хватило трёх мячей. Однако сейчас его куда больше заботит другой вопрос.

Начиная с апреля вокруг Дэвида курсирует множество слухов. В основном они связаны с представителями Серии А. И как бы Джонатана не подвела жадность. Из недавнего, La Gazzetta dello Sport уведомляла о желании форварда получить € 15 млн подъёмными за подписание контракта и зарабатывать € 5 млн «чистыми». Из-за этого «Наполи», «Интер» и «Ювентус» охладели к канадцу. С другой стороны, не нужно будет платить компенсацию «Лиллю».

Мойзе Кин, 25 лет («Фиорентина»)

Мойзе Кин, 25 лет («Фиорентина») Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 25+3 гола в 44 матчах

Трансферная стоимость: € 50 млн

Претенденты: «Барселона», «Наполи», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Аль-Кадисия»

Если бы существовали курсы «Как реанимировать карьеру футболиста», Мойзе Кин был бы одним из преподавателей. «Ювентус» прошлым летом без особого сожаления отдал потухшего итальянца «Фиорентине» за € 13 млн. А тот взял и показал, что его рано списывать. Судя по списку претендентов на Мойзе, «фиалкам» едва ли удастся удержать его. Зато они прилично заработают.

В Corriere dello Sport писали об интересе с Кину со стороны «Наполи», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и саудовской «Аль-Кадисии», где выступает Обамеянг. La Gazzetta dello Sport уверяла, что «Барселона» не прочь выплатить отступные в размере € 52 млн. Sport Mediaset утверждал о личной симпатии к таланту Мойзе Массимилиано Аллегри: тренер мечтает вновь поработать с ним и просит «Милан» сделать всё для этого возможное.

Другой вопрос, а нужно ли Кину вообще что-то менять, если у него во Флоренции всё складывается наилучшим образом? Та же Corriere dello Sport оповестила: Мойзе не прочь остаться и продлить соглашение до лета 2029 года, поскольку надеется сыграть на ЧМ-2026. Как кажется, рассуждения вполне здравые.

Уго Экитике, 23 лет («Айнтрахт»)

Уго Экитике, 23 лет («Айнтрахт») Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 22+12 гола в 48 матчах

Трансферная стоимость: € 75 млн

Претенденты: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль»

Как сообщает L'Equipe, «Зенит» предложил «ПСЖ» € 40 млн за Уго Экитике. Ладно, не пугайтесь, это просто новость из осени 2023-го. Неизвестно, как повернулась бы карьера нападающего в случае переезда в Россию, однако в феврале его одолжил «Айнтрахт». Чтобы увидеть, как тот раззабивался, выкупить контракт за € 20 (с учётом платной аренды) и теперь, видимо, продать даже не втридорога, а значительно дороже.

За полгода трансферная стоимость Экитике поднялась в пять раз. «Айнтрахт» уже не раз обогащался на форвардах, которые потом в других командах не заиграли: Коло Муани, Йович, Андре Силва. Соискателей данный факт не расстраивает. Как и запрашиваемые немецким клубом € 100 млн. Кристиан Фальк утверждал, что за Экитике спорят «Ливерпуль» и «Челси». Флориан Плеттенберг добавлял про предложение от «Манчестер Юнайтед». А мог бы Уго сейчас к новому сезону РПЛ готовиться.

Виктор Осимхен, 26 лет («Наполи»)

Виктор Осимхен, 26 лет («Галатасарай») Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Статистика в сезоне-2024/2025: 37+8 гола в 41 матче за «Галатасарай»

Трансферная стоимость: € 70 млн

Претенденты: «Аль-Хиляль», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ювентус»

Куда же в такой подборке без Осимхена. Прошлым летом нигериец рассорился с «Наполи», но так и не договорился ни с саудовскими клубами, ни с английскими, куда его активно звали. Пришлось на год съездить в аренду в Турцию, чтобы снова подыскивать варианты. По сведениям Fanatik, снова на радар вышел «Аль-Хиляль», который согласен выплатить неаполитанцам требуемые € 75 млн. Проблема в зарплате: Виктор отклонил аж четыре предложения, теперь есть пятое — с € 50 млн в год. Настойчивые ребята, правда?

В АПЛ такие деньги Осимхену точно не дадут. Однако вариантов там, если верить СМИ, уйма. В Footmercato уверены: «Манчестер Юнайтед» договорился с «Наполи» и готов платить Виктору € 12 млн. TEAMtalk пишет, что «Ливерпуль» хотел бы платный обмен на Кьезу или Нуньеса. Сомнительна нужда в них чемпионов Италии, но допустим. Джанлука Ди Марцио сообщил об интересе «Ювентуса». Сага длится больше года, и конца ей не видно.