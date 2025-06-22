Запредельное количество проблем у клубов РПЛ! Трансферный бан, уголовное дело, поиск арены

Новый сезон РПЛ стартует только 19 июля. Но у клубов нашей лиги уже хватает проблем! Дело касается и трансферов, и ситуаций со стадионами, и даже уголовного расследования (с арестами). Рассказываем о главных историях.

«Зенит»

После упущенного чемпионства клуб из Санкт-Петербурга ищет качественное усиление. «Зенит» приблизился к покупке сразу двух топ-игроков – полузащитника «Фламенго» Жерсона и форварда «Рубина» Мирлинда Даку. Однако одна сделка уже сорвалась, а вторая серьёзно подвисла.

«Зенит» так и не договорился по условиям контракта с Даку. «По итогам переговоров ФК «Зенит» и футболиста стороны не пришли к соглашению о подписании контракта. Мирлинд Даку после дополнительных дней отпуска, которые получили все наши футболисты, выступавшие в июне за национальные команды, присоединится к «Рубину» на летних сборах», — сообщила пресс-служба казанцев. Теперь петербуржцам предстоит поиск альтернативных вариантов в атаку. А агенты Даку будут искать своему клиенту другие варианты.

Мирлинд Даку Фото: rubin-kazan.ru

Трансфер Жерсона из «Фламенго» также находится на грани срыва. Журналист Bolavip Ромарио Жуниор поделился подробностями переговоров: у бразильцев всё ещё есть сомнения, произойдёт ли выплата в размере € 25 млн со стороны петербуржцев. «Фламенго» не готов идти на другие условия и считает это единственным вариантом, при котором 28-летний полузащитник может покинуть клуб. Ранее руководство «Зенита» пыталось убедить боссов бразильцев разделить эту сумму на несколько платежей – но предложение отклонил спортивный директор «Фламенго» Жозе Боту. Посмотрим, совершится ли в итоге сделка.

«Локомотив»

В четверг, 19 июня, ФИФА наложила на «Локомотив» запрет на регистрацию новых футболистов в течение трёх трансферных окон. Причина: отказ платить компенсацию за трансфер центрального защитника Марка Мампасси, который в 2021 году играл за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтёра».

«Друзья, наверное, вы видели несколько дней назад новость о том, что московский «Локомотив» окончательно проиграл дело против нашего клуба по делу Марка Мампасси? Добавлю немножко бэкграунда, это дело тянется ещё с 2022 года. Футбольные функционеры этого клуба Российской Премьер-Лиги отказались вносить обязательные по регламенту ФИФА платежи, необходимость уплаты которых возникает при трансфере молодого футболиста», — написал в соцсетях вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин.

В начале июня 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Локомотива» и оставил в силе решение ФИФА о выплате «Мариуполю» почти € 50 тыс. в качестве компенсации за Мампасси. Именно в этой сумме заключается вся проблема.

Марк Мампасси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Временно наложенный запрет на регистрацию контрактов игроков связан с так называемым «делом ФК «Мариуполь». Клуб, который в соответствии с открытыми источниками де‑факто не выступает ни в одном соревновании, тем не менее через иностранных представителей обратился в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы принудительно исполнить решение CAS в отношении ФК «Локомотив». Наш клуб, получив решение CAS, ещё в мае обратился в РФС, чтобы футбольный союз, в свою очередь, направил запрос в ФИФА с целью выяснить статус футбольного клуба «Мариуполь», существует ли вообще эта организация как субъект футбола. Тем не менее, несмотря на наличие указанного выше запроса, дисциплинарный комитет ФИФА по заявлению иностранных представителей ФК «Мариуполь» открывает производство по делу в отношении «Локомотива» о неисполнении решения CAS. Через четыре минуты после открытия данного дела ФИФА принимает решение о применении запрета на регистрацию игроков.

Учитывая сроки рассмотрения, а также отсутствие ответа относительно статуса ФК «Мариуполь», считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов. Несмотря на принятое решение, ФК «Локомотив» намерен довести до дисциплинарного комитета ФИФА свою позицию и добиться разъяснений относительно принятого решения. Мы уверены в том, что ситуация разрешится в ближайшее время и запрет будет снят», — так «Локо» прокомментировал ситуацию «Чемпионату».

Президент РПЛ Александр Алаев назвал ситуацию «политически ангажированной» и отметил, что москвичи решат проблему. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных также выразил уверенность, что в ближайшие дни запрет будет снят. «Уверен, в ближайшие дни ситуация будет снята. Найти же надо, куда выплачивать. Как я понимаю, вышли немецкие юристы, представляющие их интересы. Клуб сейчас связывается с ними, чтобы ситуацию закрыть», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».

Отметим, что если бан не будет отменён, то «Локомотив» сможет зарегистрировать новых игроков только зимой 2027 года. В нынешнее трансферное окно москвичи уже купили форварда Николая Комличенко из «Ростова», а также подписали на правах свободных агентов нападающего Александра Руденко и вингера Зелимхана Бакаева.

«Пари НН»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что на стадионе клуба планируется ремонт.

«Наличие резервной арены — это стандартная и даже обязательная практика любого футбольного клуба. И наш клуб также обязан иметь резервную арену. В начале сезона-2025/2026 на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород) будет проходить ремонт. Для этих целей выделены средства, и работа уже началась. Ремонт — необходимость, и на это время у нас появилась возможность использовать стадион для заработка. Это абсолютно логично. Службы клуба уже провели предварительную оценку потенциальных резервных стадионов для наших домашних матчей. Выбрано три площадки, которые будут соответствовать всем требованиям РФС и РПЛ в сезоне-2025/2026. Однако более точную информацию можно будет объявить ближе к старту чемпионата. Отмечу, что наш клуб сделает всё необходимое для максимального комфорта болельщиков и команды, если потребуется задействовать резервные стадионы», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

СТАДИОН В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ Фото: fcnn.ru

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что у «Пари НН» есть три варианта: «Ак Барс Арена» в Казани («Рубин»), «ВЭБ Арена» в Москве (ЦСКА) и стадион в Саранске. Самый бюджетный — третий. Также в пользу стадиона в Мордовии играет загруженность двух других арен. Так что, вероятно, болельщикам «Пари НН» придётся ездить на первые домашние матчи сезона-2025/2026 в Саранск.

«Торпедо»

Москвичи только вернулись в РПЛ, а уже угодили в крупный скандал. Возможно, крупнейший за последние несколько лет в нашем футболе. В четверг, 19 июня, в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова.

Оба были доставлены в отделение полиции для проведения следственных действий. Соболева и Скородумова подозревают в попытке дать взятку одному из судей за принятие решения в пользу клуба. Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы. Журналист Сергей Ильёв сообщил, что подозрения связаны с матчем с «Сочи». «Торпедо» одержало в нём минимальную победу после того, как главный арбитр назначил пенальти из-за вмешательства видеоассистентов.

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ И ВАЛЕРИЙ СКОРОДУМОВ Фото: fcpoltava.com/torpedo.ru

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что, если РФС запросит у «Торпедо» подтверждение финансирования, а ввиду проблем акционера соответствующих бумаг не будет предоставлено, клуб могут не допустить до участия в РПЛ. И его место займёт «Оренбург». Также о готовности заменить москвичей сообщили в «Урале». Вчера же суд арестовал трёх сотрудников «Торпедо» – Леонида Соболева (владелец клуба), Валерия Скородумова (директор) и Елену Волкову (бухгалтер).

«Крылья Советов» и «Акрон»

Клубы из Самары и Тольятти объединяет общая проблема с «Пари НН». Только если нижегородцы сыграют на чужом стадионе из-за ремонта, то у команд из Самарской области другая причина для временного переезда с «Солидарность Арены».

«Для нас главное – это баланс календаря. Мы учли ситуацию в расписании, которое будет, но клубам всё равно придётся играть на резервном стадионе. Например, осенью будет форум в Самаре. И играющим там клубам тоже придётся искать резервный стадион. У одной из команд это «Арена Химки», у другой надо уточнять», – цитирует президента РПЛ Александра Алаева «Матч ТВ».

МАГОМЕД АДИЕВ Фото: pfcks.ru

Но у «Крыльев» есть и другая головная боль. На первой тренировке Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» присутствовали всего 10 игроков. По данным телеграм-канала «Мутко против», в самарской команде пока не хватает людей для полноценного рабочего процесса. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию. Однако Алаев снова призывает не паниковать: «У меня нет сильных опасений. Есть временные сложности, но они не критические. Руководство клуба решит все проблемы».