Топ-матчи воскресенья: «Реал» и «Ювентус» на КЧМ, волейбольная Лига наций и UFC

Лучший спорт 22 июня: клубный чемпионат мира по футболу, а также бои Физиева и Хилла на турнире в Баку. Следите вместе с нами!

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Время в материале указано по Москве.

👊 00:00*: Рафаэль Физиев (Азербайджан) — Игнасио Бахамондес (Чили), UFC on ABC 8

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Физиев череду неудач?

В ночь с 21 на 22 июня на турнире UFC Баку проведёт свой поединок Рафаэль Физиев. Представитель Азербайджана идёт на серии поражений, но горит желанием исправиться. В соперниках оказался крепкий чилиец Игнасио Бахамондес, который после нескольких побед подряд рвётся в топ. Поединок может стать для Атамана определяющим. Поэтому он выложится на максимум, чтобы вернуться на ведущие позиции в дивизионе.

👊 0:30*: Джамал Хилл (США) — Халил Раунтри (США), UFC on ABC 8

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет на шаг ближе к бою с Анкалаевым?

В главном событии турнира UFC Баку сойдутся представители полутяжёлого веса. Причём важно, что оба они были близки к чемпионскому титулу. А Джамалу Хиллу он даже принадлежал. Но сейчас американец идёт на серии поражений. И если уступит соотечественнику, то может окончательно выпасть из гонки за поясом. У Халила Раунтри всё тоже не так просто. Американец уступил в последнем поединке Алексу Перейре. И теперь тоже не хочет сильно откатываться в рейтинге. Для каждого из парней бой будет иметь определяющее значение.

⚽️ 1:00: «Флуминенсе» — «Ульсан Хёндэ», клубный чемпионат мира — 2025, группа F, 2-й тур

Интрига: удивят ли южнокорейцы?

Бразильские клубы выступают на КЧМ крайне удачно. «Палмейрас» лидирует в группе А. «Ботафого» – в группе В, ещё и с победой над «ПСЖ». «Фламенго» – в группе D, расправившись с «Челси». «Флуминенсе» не дал обыграть себя «Боруссии» Д в 1-м туре, так что все дороги в плей-офф для него открыты. «Ульсан Хёндэ» же с нулём очков терять нечего: либо цепляешься за последние шансы, либо вылетаешь. Прижатые к стенке южнокорейцы подарят сенсацию?

⚽️ 4:00: «Ривер Плейт» — «Монтеррей», клубный чемпионат мира — 2025, группа E, 2-й тур

Интрига: команда Рамоса уже огорчила главного фаворита группы

На очереди следующий? «Монтеррей», за который выступает Серхио Рамос, пропустил всего лишь один раз от финалиста ЛЧ «Интера», заработав одно очко. «Ривер Плейт» – соперник тоже весомый. Тем не менее мексиканцы уже показали, что способны огорчать фаворитов. Аргентинцы в 1-м туре без проблем разобрались с «Урава Ред Даймонс». Теперь их ждёт испытание куда серьёзнее. Если они добьются победы, то гарантированно шагнут в плей-офф.

⚽️🎦 19:00: «Ювентус» — «Видад», клубный чемпионат мира — 2025, группа G, 2-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: туринцы продолжат веселиться?

1-й тур стал для «Юве» разминкой. 3:0 за 31 минуту, 4:0 — за первый тайм, общие 5:0 — итальянцы вообще не заметили «Аль-Айн» из ОАЭ. А что насчёт марокканского «Видада»? По идее, его состав ещё слабее, чем у предыдущего соперника «Ювентуса». Было изначально понятно: туринцы и «Манчестер Сити» в группе G – тяжеловесы, которых заставляют бороться с карликами. Но вдруг фаворит расслабится и аутсайдер этим воспользуется?

🏐 19:30: Турция — Бразилия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: останется ли Турция непобеждённой и после второй недели Лиги наций?

Турецкие волейболистки уверенно держатся в тройке лидеров Лиги наций и в домашнем туре пока радуют свою публику, идя без поражений. Победительницы турнира 2023 года и трижды призёры этих соревнований, сборная Турции в прошлом году впервые не попала в полуфинал. Также мимо пьедестала прошла и Бразилия. Удивительно, но команда этой страны ни разу не выигрывала Лигу наций. Трижды бразильянки доходили до финала и становились серебряными, но год назад заняли четвёртое место. Поэтому у обеих сборных амбициозные планы на этот розыгрыш. Турчанки дома усилились своими яркими звёздами: диагональными Мелиссой Варгас и Эбрар Каракурт, блокирующей Зехрой Гюнеш, связующей Джансу Озбай и либеро Гизем Орге Гюнер. Поможет ли это Турции и вторую неделю пройти без осечек? Или Бразилия сумеет огорчить команду Даниэле Сантарелли? Тем более что в прошлом году бразильянки уже выносили турецкую команду в трёх партиях.

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Пачука», клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 2-й тур

Интрига: мадридцы уже допустили осечку. Состоится ли вторая?

«Реал» переломил ход неудачно складывающегося матча с саудовским «Аль-Хилялем» и должен был побеждать. Но Федерико Вальверде не реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время, и мадридцы довольствовались одним очком. Что ж, «Пачуке» не позавидуешь: скорее всего, на ней станут вымещать злость. Сама она уступила «Зальцбургу», поэтому едва ли может рассчитывать на выход из группы. Самое время забить на результат и показать красивый футбол. Тем более «Реал» только начал перестраиваться с Хаби Алонсо.