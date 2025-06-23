На замену «Торпедо» есть три кандидата. Но готовы ли эти клубы к РПЛ?

У «Торпедо» большие проблемы. Акционер клуба Леонид Соболев арестован на два месяца. Его обвиняют в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования. Сообщалось, что речь может идти о попытке дачи взятки судье Максиму Парезве, который обслуживал три матча команды в Первой лиге. Сторона защиты при этом всё отрицает. Адвокат Александр Добровинский заявил, что в деле отсутствует факт передачи денег, а обвинение строится только на показаниях арбитра. Соболев же даже отказался давать показания. И свою вину не признаёт.

Параллельно встречи команды анализирует департамент защиты игры РФС. После чего документы, вероятно, могут быть переданы в КДК. И, согласно статье 124.2 Дисциплинарного регламента, клубу может грозить либо штраф до 50 млн рублей, либо старт сезона с -15 очками (что, по сути, вероятно, сведётся к вылету команды), либо исключение из РПЛ. Судя по всему, для этого даже необязательно иметь решения суда.

Один из самых обсуждаемых в медиа вариантов – последний. Хотя официально чиновники РФС и РПЛ его не подтверждали. Но намекали.

Если «Торпедо» исключат (решат, что клуб не сможет финансово соответствовать РПЛ или именно так накажут за нарушение закона), очевидных кандидатов на замену – трое:

«Оренбург», который играл в РПЛ и вылетел по спортивному принципу с 15-го места;

«Факел», который вылетел из РПЛ с 16-го места;

«Урал», который играл в стыковых матчах, но не прошёл «Ахмат».

Если, конечно, чиновники не решат переделывать календарь кардинально и оставлять в РПЛ 15 команд. В такое верится с трудом. Однако важно понимать – кто из кандидатов на возможную замену «Торпедо» действительно готов зайти в элиту российского футбола.

«Урал»: поменял тренера, сохранил руководство и мечтает вернуться в РПЛ

После поражения в стыковых матчах в «Урале» запустилась перестройка. Под вопросом было даже будущее Григория Иванова, но по итогам всевозможных заседаний президент клуба сохранил пост. Как и бюджет, позволяющий в новом сезоне бороться за выход в РПЛ. Однако совсем без кадровых изменений не обошлось. Олег Шатов и Сергей Томаров покинули тренерский штаб, а с должности спортивного директора ушёл Игорь Смольников.

Олег Шатов Фото: fc-ural.ru

Новым главным стал Мирослав Ромащенко, который уже сформировал опытный штаб с Фёдором Щербаченко и Андреем Сосницким. При этом важно, что и состав пока полностью сохранён: ушёл разве что Мингиян Бивеев. По остальным, в том числе Александру Селихову, продолжаются разговоры. Сам Иванов недавно признался: клуб готов заменить «Торпедо».

Григорий Иванов президент «Урала» «С руководством РПЛ не общаемся по вопросу «Торпедо». Только вчера новость вышла — не знаю всех причин. «Урал» готов заменить «Торпедо». У нас есть состав, любой клуб можем заменить. Не хотелось бы, чтобы «Торпедо» не по спортивным причинам не смогло принять участие в РПЛ. Ребята заслужили всё-таки. Не знаю, как дальше будет разворачиваться ситуация. Пока эта информация только в прессе, конкретики никакой нет».



А что у «Оренбурга»?

Именно этот клуб в первые часы после появления новостей о «Торпедо» называли главным кандидатом на замену. Хотя им, конечно, не позавидуешь. Сначала клуб участвовал в фантомном противостоянии с «Пари НН» за право остаться в РПЛ. Тогда большинством голосов были поддержаны нижегородцы. Соответственно, оренбуржцы стали полноценно готовиться к первому дивизиону. А тут ещё одна новость – теперь они могут заменить «Торпедо».

Для тех, кто примерно понимает структуру функционирования клуба, очевидно – такая неопределённость не даёт ничего хорошего. Во-первых, клуб не может сформировать понятный бюджет на следующий сезон. Во-вторых – поработать на трансферном рынке. Да, в связи с истечением сроков контракта «Оренбург» уже покинули Малых, Башич, Флорентин и Марин. В Аргентину продали Муро, в «Ахмат» – Мансилью. Но нужно думать и об усилении. А под какую лигу его делать – непонятно.

В «Оренбурге» публично не говорили о готовности зайти в РПЛ, как сделали в «Урале». Однако если клубу это предложат – вряд ли там будут сомнения. Есть сильный спонсор, который точно не хотел вылета команды в ФНЛ.

Игроки «Оренбурга» на сборах в 2025 году Фото: fcorenburg.ru

«Факел»: особо и не стремятся назад?

Воронежцы словно раньше других стали готовиться к Первой лиге. И это объяснимо. Всё же сохраниться с 16-го места даже по регламентным нормам сложнее, чем с 15-го. Так что перестройка уже вовсю идёт: ушли часть лидеров – Беленов, Гудиев, Квеквескири, Ломовицкий, Мертенс, Калинин, Божин. Вместо них – футболисты, которые хорошо знают Первую лигу. Георгий Гонгадзе и Юрий Журавлёв раньше играли за «СКА-Хабаровск», Бутта Магомедов — за «Химки», Равиль Нетфуллин — за «Торпедо», Нури Абдоков — за «Нефтехимик», Даниил Фролкин — за «Черноморец».

При этом бюджет клуба стараются сохранить на прежнем уровне. Во многом благодаря привлечению новых спонсоров, так как некоторые старые сокращают вложения ввиду смены дивизиона. Однако даже если условно завтра «Факелу» предложат вернуться – вряд ли клуб будет к этому готов. В первую очередь – по спортивной составляющей. Нужна перезагрузка. Как минимум на один сезон.