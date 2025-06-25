В топ-клубах «зависли» несколько крутых игроков. Их будущее — под большим вопросом

Европейские топ-клубы вовсю работают на трансферном рынке. Однако у многих команд остаются проблемные активы. На некоторых игроков нет спроса, кто-то капризничает, а есть и те, кого выгоняют вопреки их воле. Ниже – «зависшие» в своих клубах топ-футболисты.

Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)

Дарвин Нуньес Фото: Julian Finney/Getty Images

Главные европейские инсайдеры ещё в мае сообщили, что уход Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» – решённый вопрос. Однако до сих пор уругваец остаётся игроком мерсисайдцев. Издание Liverpool Echo сообщило, что клуб до сих пор не получил предложений по Нуньесу. Спортивный отдел переживает, что Дарвина не удастся продать. Хотя Фабрицио Романо 23 июня обнадёжил болельщиков: Нуньес дал первоначальное согласие на переход в «Наполи» после того, как тренер Антонио Конте представит ему проект. Теперь сделка зависит от финансовых запросов «Ливерпуля», а также от зарплаты самого игрока.

Ансу Фати/Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

Марк-Андре тер Штеген/Ансу Фати Фото: Getty Images

«Барса» не в первый раз пытается избавиться от Ансу Фати. Ранее каталонцы обходились арендой в «Брайтон», а в 2024 году оставили воспитанника в команде, не дождавшись предложений. Теперь «Барселона» снова выставила Ансу на продажу. Среди главных претендентов – «Монако». Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что монегаски согласовывают последние детали с «Барселоной». Переговоры на заключительном этапе, их завершение ожидается в ближайшее время. «Монако» арендует 22-летнего вингера с опцией выкупа за € 12 млн. Однако сделка до сих пор не заключена. Ждём развязки.

Также «Барса» готова к расставанию с Марком-Андре тер Штегеном. Почему? Руководству «Барселоны» не понравилось поведение голкипера. Он был недоволен, что его не заявили на ответный полуфинал Лиги чемпионов с «Интером» (3:4). По информации Sport.es, Марк-Андре отказался от поездки с командой в Италию и остался работать по индивидуальной программе в Каталонии. Подобное отношение капитана сделало атмосферу в раздевалке напряжённее. Вторая причина — в «Барселоне» сомневаются, что Марк-Андре вернёт себе былую форму после тяжёлой травмы колена.

Ранее тер Штеген уже отверг предложение «Галатасарая». А журналист ESPN Самуэль Мардсен сообщает, что голкипер счастлив в команде и отказывается покинуть Испанию. Однако «Барса» уже купила вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию. А спортивный директор Деку очень холодно высказался о перспективах тер Штегена в клубе: «Моя обязанность — создать для тренера максимально качественную команду. Кроме того, нет контракта, в котором я указывал бы, что футболист будет играть. С этого момента выбор делает тренер, однако у каждого игрока есть амбиции. Я очень уважаю Марка, но, приглашая Жоана, мы принимали решение о настоящем и будущем. Что ж, тренеру придётся подумать».

Рафаэл Леау/Тео Эрнандес («Милан»)

Рафаэл Леау/Тео Эрнандес Фото: Getty Images

Две главные звезды «Милана» близки к уходу из клуба. Однако невзрачное выступление в сезоне-2024/2025 отпугивает потенциальных покупателей. Единственный претендент на Тео – «Аль-Хиляль». Ранее Эрнандесом также интересовался «Атлетико», но мадридцы переключились на Эндрю Робертсона. А саудовский клуб договорился с «Миланом» о покупке Тео, однако до сих пор не получил согласие от самого француза. Сделка ещё может состояться, но она далека от финиша.

За Рафаэлом Леау охотится «Бавария». Ранее мюнхенцы рассчитывали на трансфер Нико Уильямса, однако испанец выбрал «Барселону». Именно португалец был планом «Б» для «Баварии». Фабрицио Романо сообщает, что мюнхенцы вернулись к варианту с Леау. Потенциальная сумма трансфера – € 75-85 млн. Инсайдер Николо Скира отмечает, что «Аль-Хиляль» также думает о покупке португальца. Но приоритет Леау — остаться в Европе. Посмотрим, чем закончится эта сага.

Маркус Рашфорд/Антони/Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

Маркус Рашфорд/Антони/Джейдон Санчо Фото: Getty Images

Проблемная троица «Манчестер Юнайтед». Все трое в прошлом сезоне выступали в арендах за разные клубы: Рашфорд зимой 2025-го отправился в «Астон Виллу», Антони – в «Бетис», а Санчо ещё осенью 2024 года перебрался в «Челси». Первые двое показали себя отлично в новых клубах. Но у «Астон Виллы» и «Бетиса» нет денег на выкуп футболистов «МЮ». А Санчо не убедил «Челси», что с ним будет лучше.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» активно ищет новые клубы для Маркуса, Антони и Джейдона. На Рашфорда претендует «Барселона», Санчо мы можем увидеть в «Наполи» или дортмундской «Боруссии», а бразильца думает пригласить «Байер». Однако ни по одному из футболистов до сих пор не поступало предложений. У боссов «МЮ» есть надежда, что хотя бы двух игроков удастся скинуть до августа. Тогда у манкунианцев появятся дополнительные деньги на трансферы.

Кайл Уокер («Манчестер Сити»)

Кайл Уокер Фото: Carl Recine/Getty Images

Уокер покинул «Манчестер Сити» зимой 2025 года и на правах аренды перебрался в «Милан». Однако слабая игра и проблемы со здоровьем не убедили итальянцев выкупить Кайла. А главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не взял Уокера на клубный ЧМ. Инсайдер Фабрицио Романо ещё в апреле сообщил, что Кайл покинет Манчестер при любых обстоятельствах. Но до сих пор никто не пришёл за 35-летним англичанином. The Telegraph сообщает, что в услугах футболиста заинтересован «Эвертон». Но до конкретных переговоров дело ещё не дошло.

Виктор Дьёкереш («Спортинг»)

Виктор Дьёкереш Фото: Getty Images

Дьёкереш поругался с президентом «Спортинга» Фредерику Варандашем из-за своего будущего. По информации Record, игрок поставил лиссабонцам ультиматум: он не выйдет на поле, если его не продадут по заранее оговорённой цене. Ранее сообщалось, что швед перед прошлым сезоном согласился остаться в «Спортинге», договорившись, что сумма отступных в размере € 100 млн не станет препятствием для возможного трансфера в будущем. Руководство пообещало, что рассмотрит и менее выгодные предложения по футболисту, но на данный момент боссы клуба снова пытаются повысить ценник потенциального перехода.

Отношения между клубом и игроком испорчены, совместное будущее тяжело представить. Однако и до трансфера далеко. The Guardian сообщает, что Дьёкереш отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» и ждёт перехода в «Арсенал». Главной причиной стремления форварда присоединиться к лондонцам является желание выступать в Лиге чемпионов. Но «Арсенал» отдаёт приоритет нападающему «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко. Так что Дьёкереш покинет «Спортинг» в лучшем случае в июле. Возможно, покупатели активизируются после КЧМ-2025.

Виктор Осимхен («Наполи»)

Виктор Осимхен Фото: Getty Images

И снова Осимхен, и снова попытка сбежать из «Наполи». В прошлый раз Виктору удалось только уйти в аренду в «Галатасарай». Летом 2025 года игрок и итальянский клуб снова ищут пути окончательного расставания. Сам Осимхен хочет выступать в Европе: ранее он отклонил предложение саудовского «Аль-Хиляля». Клуб предлагал ему зарплату в размере € 40+5 млн в год! В покупке нигерийца заинтересованы «Галатасарай», «Ювентус» и клубы АПЛ («МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал»). Однако никто пока не сделал конкретного предложения «Наполи». История далека от развязки.

Жоау Феликс («Челси»)

Жоау Феликс Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Феликс, как и Уокер, перебрался в «Милан» зимой на правах аренды. Однако португалец снова был нестабилен. Поэтому итальянцы отправили Жоау обратно в «Челси». Лондонцы не включили форварда в заявку на клубный чемпионат мира 2025 года. Очевидно, что в клубе мечтают расстаться с Феликсом. Но пока что покупателей на Жоау не нашлось. Вероятнее, что португальца снова арендуют: его выкуп станет авантюрой. Из-за нестабильности форварда.