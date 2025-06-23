Как же «Спартаку» повезло с календарём РПЛ! А вот «Зениту» и «Краснодару» будет сложно

В этот раз РПЛ стоит похвалить. Хоть президент лиги Александр Алаев и утверждал, что после публикации полного состава участников чемпионата России сезона-2025/2026 лиге потребуется несколько недель на составление календаря, но всё прошло куда быстрее. В начале недели мы узнали, что «Пари НН» остался в элите, а к её концу получили расписание. Правда, в этот раз без фактурных объяснений по его составлению, как в прошлый.

Тогда было 18 вариантов, а в 2023-м – вообще 62. Теперь Алаев разве что упоминал о нескольких, однако в итоге с его слов должен был быть выбран оптимальный. Наверняка с учётом разных обстоятельств – транспортной доступности, государственных праздников и, в конце концов, зимы. Как и в прошлом сезоне, календарь едва ли показывался клубам до публикации – и утверждался исключительно большими руководителями из лиги и федерации. При этом некоторые пожелания, возможно, были учтены.

Но явно не все – ведь тот же «Пари НН», который начал ремонт стадиона и заодно организовал на нём крупный форум, три матча из пяти на старте сезона сыграет дома. Условно. Вероятно, клуб заявит арену в Казани как резервную, так что болельщикам придётся ехать туда. Ещё интересный момент с ареной Самары. В 20-х числах октября там пройдёт международный форум «Россия – спортивная держава». Очевидно, потребуется какое-то количество времени на монтаж необходимых сооружений и их последующий демонтаж. Губернатор Федорищев уже сообщил, что какие-то встречи «Крылья» и «Акрон» проведут на резервных аренах. Однако речь идёт скорее о тольяттинцах, у которых два тура РПЛ сейчас под угрозой. Забавно, что их резервная арена – как раз в Нижнем Новгороде.

Стадион в Нижнем Новгороде Фото: fcnn.ru

Ещё одно важное отличие – в этот раз календарь публиковался без матчей Кубка России. Так что сейчас сложно оценить процент смежных встреч, когда одни и те же клубы сыграют друг с другом по два-три раза за короткий промежуток времени. Об этом узнаем позже.

А пока – к конкретным командам: «Краснодар» вряд ли может быть доволен первыми турами. Никакого пространства для разгона и набора формы. Сначала вылет на матч с «Пари НН», потом две домашние встречи, но с топами – «Локо» и «Динамо», а дальше – снова в Москву – на игру с «Торпедо». Зимние встречи более привычны: три холодных тура подряд команда проведёт на своём поле. Однако это в какой-то степени скажется на частоте выездных матчей. А ещё в этот раз в РПЛ решили уйти от двухлетней традиции и поставили судьбоносную встречу с «Динамо» пораньше – на 29-й тур. А на заключительный – игру с «Торпедо» на своём поле.

Мурад Мусаев в «Краснодаре» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

У «Зенита» тоже не будет много времени на то, чтобы вкатиться в сезон. Крепкие «Ростов» и «Рубин» – на старте, а потом – ЦСКА, выезд в Грозный и «Спартак». Так что в хорошей форме петербуржцам желательно быть сразу. Хоть и повторить прошлогодний старт будет тяжело. Ещё интересный момент: у Питера относительно простой календарь перед зимней паузой, где «Крылья», «Пари НН» и «Рубин» с «Акроном». Но жёсткий – после возобновления: пара туров на то, чтобы включиться, а потом – «Спартак», «Динамо», «Крылья» и «Краснодар». Три топа за четыре тура. И всё это – на тяжёлых полях в начале весны.

Вообще, с точки зрения баланса самый приемлемый календарь – у «Спартака». Интересно, что такая ситуация второй сезон подряд – в прошлом году у команды Деяна Станковича как минимум было не самое сложное начало сезона. В новом – на протяжении всего розыгрыша как-то всё адекватно. Нет по два-три топ-соперника подряд на коротких отрезках (по крайней мере, до появления календаря Кубка), отсутствуют неприятные гостевые блоки, большие матчи уже в 1-м туре или на финише сезона. В этом плане спартаковцам действительно повезло.

Валерий Карпин в «Динамо» Фото: fcdynamo.ru

А вот «Динамо» повезло в меньшей степени. Хотя бы если посмотреть на финальные туры: в 28-м – «Локомотив», потом – «Краснодар», а затем ещё и ехать в Калининград. Не самый лёгкий отрезок, если представить, что к тому моменту команда Валерия Карпина будет в числе претендентов на титул. После возобновления сезона динамовцам тоже придётся нелегко: с 6 марта мощный этап – гостевой матч с ЦСКА, выезд к «Ростову», а затем – домашняя встреча с «Зенитом». Так что вопросы к составителям при желании обозначить можно.

У ЦСКА же всё неплохо – кроме убойного августа. При том что стартуют армейцы идеально – с матчей с «Торпедо» и «Ахматом». После чего – «Зенит», «Рубин», «Динамо», «Акрон» и «Краснодар». Те самые три топа за короткий отрезок. Так что новому главному тренеру не позавидуешь. У «Локомотива», в свою очередь, проблема, аналогичная динамовской: «Зенит», «Крылья», «Динамо», «Балтика» и ЦСКА – три топа в пяти заключительных турах. Не самый благоприятный расклад.

Очевидно, что недовольные найдутся всегда. Сейчас главное – сохранить расписание, ещё лучше – детально объяснить, почему оно составлено именно так. А то раньше уже бывали случаи корректировок, которые далеко не всем пришлись по душе.