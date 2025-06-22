Клубный ЧМ страдает из-за главной погодной проблемы США. Но к организаторам нет вопросов

Клубный ЧМ стартовал всего неделю назад, но погода сказалась на тайминге уже четырёх встреч. Из-за шторма незапланированные паузы в играх составили от 40 до 130 минут.

18 июня. «Ульсан Хёндэ» – «Мамелоди Сандаунз» – 0:1. Матч начался на 60 минут позже;

19 июня. «Пачука» – «РБ Зальцбург» – 1:2. Пауза во втором тайме: 90 минут;

19 июня. «Палмейрас» – «Аль-Ахли» – 2:0. Пауза во втором тайме: 40 минут;

20 июня. «Бенфика» – «Окленд» – 6:0. Второй тайм начался на 130 минут позже.

Все эти игры проходили в восточной части США. Дважды задержки произошли в Орландо. Там случилась в том числе самая длительная пауза – перерыв продлился не 15 минут, а почти два с половиной часа. В это время чаша стадиона оставалась пуста – ни футболистов на поле, ни зрителей на секторах. Объявление на стадионе гласило, что все должны укрываться в подтрибунном помещении.

Объявление о задержке матча из-за погодных условий Фото: Alex Livesey/Getty Images

Тут возникает вопрос: почему в США настолько боятся штормов? В Англии уже давно существует мем про дождливый вечер в Стоке, а на КЧМ может ни одной капли не упасть на стадионе, но зрителей всё равно уводят с трибун. Как это было в случае с матчем «Палмейрас» – «Аль-Ахли». Дождь так и не пошёл, а футболисты практически сразу вернулись на поле, чтобы размяться перед возобновлением второго тайма.

Пауза в матче «Палмейрас» — «Аль-Ахли» Фото: кадр из трансляции

Со стороны ситуация может выглядеть странной. Организаторы испугались дождика, который даже не добрался до стадиона. Так ли необходимо было прерывать встречу и прятаться внутри арены? На самом деле, этот тот случай, когда к организаторам турнира нет вопросов. Мы уже писали о продаже билетов и прочих проблемах, однако здесь ФИФА ничего не может поделать. Тут дело в законах страны.

По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), 75% смертей, связанных с молниями, за последнее 10-летие произошло с июня по август. Протокол безопасности прописан строго: если молния ударит в радиусе 10 миль (16,09 км) от стадиона, то срабатывает автоматическая приостановка встречи. Об этом уведомляется директор матча, который, в свою очередь, просит судью остановить игру. Подобные ситуации регулярно встречаются и на других видах спорта в США. Например, во время гонок NASCAR. Такие жёсткие правила бьют и по зрителям, и по телевизионщикам, но регламент менять не планируют, потому что раньше на стадионах были случаи с летальным исходом на взрослых и юношеских турнирах по разным видам спорта.

Пилоты укрываются от дождя под зонтами во время гонок NASCAR Фото: Tom Pennington/Getty Images

Приостановки матчей с огромной вероятностью никуда не денутся и через год, когда США примут часть встреч ЧМ-2026. Жаркий и влажный климат – отличительная черта американского лета, которая притягивает молнии. Больше всего опасений вызывают Флорида и Техас, в которых пройдут матчи чемпионата мира. Эти штаты называют столицами молний в США. При этом CBS утверждает со ссылкой на исследователей, что изменение климата может увеличить количество ударов молний по всей стране.

Этот фактор явно будут учитывать команды на ЧМ-2026. Даже сейчас об этом говорят на пресс-конференциях. Например, тренер «Палмейраса» Абел Феррейра сказал: «Мы будем иметь дело не только с нашим соперником, но и с погодой». Спустя 24 часа после этих слов матч «Палмейрас» – «Аль-Ахли» был прерван. А после этой встречи уже тренер египетской команды Хосе Ривейро рассуждал о том, как бразильцам помогла пауза сразу после второго гола. Это позволило и сбить темп матча, и предоставило время тренеру «Палмейраса», чтобы перестроить команду на игру от обороны. Клубы уже поняли, что такие паузы можно использовать в своих интересах.