«Краснодар» укрепил оборону, «Локо» — атаку. Главные трансферы недели в РПЛ

20 июня в РПЛ открылось трансферное окно. Теперь у клубов есть возможность официально регистрировать и заявлять новичков. Изучаем главные трансферные сделки последних дней. Суммы приведены по данным Transfermarkt. Исключение — трансферы «Ахмата» (там пока нет точной информации).

Максим Осипенко: «Ростов» → «Динамо» (€ 2,9 млн)

Максим Осипенко Фото: fcdynamo.ru

В начале 2020 года «Ростов» купил Осипенко у «Тамбова» за € 250 тыс. С того момента защитник провёл 171 матч в составе донского клуба и забил 26 мячей. В минувшем сезоне Максим оформил девять голов в 30 встречах РПЛ — очень приличные цифры для футболиста его амплуа. Теперь Осипенко снова работает под руководством Валерия Карпина — на этот раз в московском «Динамо». 31-летний защитник подписал контракт до лета 2028 года. По информации «Чемпионата», зарплата Максима в новом клубе составит € 1,5 млн + бонусы.

Роберто Фернандес: «Боливар» → «Акрон» (€ 500 тыс.)

Роберто Фернандес Фото: fcakron.ru

«Акрон» — второй российский клуб в карьере флангового защитника (ранее он играл за «Балтику»). В сентябре 2024 года Фернандес перешёл в команду из Тольятти на правах аренды. 22 матча во всех турнирах, два гола — статистика боливийца в прошедшем сезоне. Игра Роберто пришлась по душе представителям «Акрона». Итог — выкуп прав на футболиста у «Боливара». За его трансфер клуб РПЛ заплатил € 500 тыс., а сам защитник подписал контракт на три года.

Александр Корякин: «Родина» → «Краснодар» (€ 500 тыс.)

Александр Корякин Фото: fckrasnodar.ru

Чемпион России искал нового вратаря после ухода Юрия Дюпина. Ни у кого нет сомнений, что основным голкипером «Краснодара» в новом сезоне снова будет Станислав Агкацев. Но ему нужен сменщик. И «Краснодар» решил этот вопрос — заплатил «Родине» € 500 тыс. за Корякина. Александру 23 года, и он пока ни разу не выходил на поле в РПЛ. В сезоне-2024/2025 вратарь провёл 29 встреч во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 13 раз отыграл «на ноль». Очевидно, что в «Краснодаре» игровой практики будет гораздо меньше, однако сам Корякин наверняка рад, что оказался в клубе РПЛ.

Виталий Стежко: «Черноморец» → «Краснодар» (€ 450 тыс.)

Виталий Стежко Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» оформил трансфер российского защитника из Первой лиги. Стежко — воспитанник академии «быков». Правда, Виталий отыграл за основную команду всего два матча. В 2022 году он перешёл в «Енисей», а в 2024-м — в «Черноморец». Стежко был очень хорош на уровне Первой лиги и прекрасно показал себя в верховых единоборствах. Его признали лучшим российским игроком 2024 года по итогам голосования среди экспертов и болельщиков. 30 матчей, два гола, один результативный пас, восемь жёлтых карточек — статистика 28-летнего защитника в прошедшем сезоне.

Андрей Ивлев: «Факел» → «Пари НН» (€ 450 тыс.)

Андрей Ивлев Фото: fakelfc.ru

Ивлев в своё время был в академии «Спартака», а в начале 2023 года оказался в «Факеле». Сначала играл за вторую команду, потом — за первую. Воронежский клуб проведёт новый сезон в Первой лиге, а «Пари НН» не пожалел € 450 тыс. за 18-летнего футболиста. В сезоне-2024/2025 Ивлев отыграл 27 встреч (1314 минут) и отдал две голевые передачи. «Факел» покинул РПЛ, но Андрей остался в элитном дивизионе российского футбола. Его контракт с клубом из Нижнего Новгорода рассчитан на три года.

Тимур Сулейманов: «Локомотив» → «Ростов» (€ 400 тыс.)

Тимур Сулейманов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Можно сказать, что «Ростов» и «Локомотив» обменялись форвардами. Комличенко уехал в столицу, а Сулейманов — в город на Дону. Правда, трансфер Николая обошёлся железнодорожникам дороже (в € 1,5 млн). Тимур вернулся в родной клуб в 2023 году. Сначала «Локомотив» арендовал его, а потом забрал в статусе свободного агента. За это время Сулейманов отыграл в московской команде 68 матчей, забил 17 мячей и отдал четыре голевые передачи. Впрочем, он так и не стал твёрдым футболистом стартового состава, так что пришлось сменить клуб.

Ростислав Солдатенко: «Черноморец» → «Торпедо» (€ 80 тыс.)

Ростислав Солдатенко Фото: torpedo.ru

«Черноморец» обидным образом пролетел мимо стыков за право сыграть в РПЛ. Новороссийский клуб не прошёл лицензирование из-за проблем со стадионом, а теперь продаёт футболистов в клубы Премьер-Лиги. Защитник Стежко ушёл в «Краснодар», вратарь Солдатенко — в «Торпедо». 28-летний голкипер начал прошлый сезон в «Алании», а потом перебрался в Новороссийск. Суммарно отыграл 33 матча и оформил 16 «сухарей». Впрочем, сейчас московский клуб заинтересовал многих не покупкой новичка, а криминальными новостями, связанными с руководителями «Торпедо».

Зелимхан Бакаев: «Зенит» → «Локомотив» (свободный агент)

Зелимхан Бакаев Фото: fclm.ru

Летом 2022 года Бакаев решился на серьёзный шаг — сменил «Спартак» на «Зенит». Правда, Зелимхан так и не закрепился в составе клуба из Санкт-Петербурга. В результате сначала была аренда в клуб ОАЭ «Аль-Вахда», а потом — в «Химки». Бакаев набрал 9 (6+3) очков по системе «гол+пас» в минувшем сезоне. «Химки» прекратили существование, а Зелимхан ушёл из «Зенита» в связи с истечением срока контракта. Теперь его ждёт игра за «Локомотив» — контракт подписан на два года. Любопытно, что из шести голов Бакаева в прошедшем сезоне четыре пришлись на матчи с «Локо».

Александр Руденко: «Химки» → «Локомотив» (свободный агент)

Александр Руденко Фото: fclm.ru

Ещё один бывший футболист, кто перешёл в «Локомотив» в статусе свободного агента. Руденко отыграл в подмосковном клубе 2,5 года, а в прошедшем сезоне забил семь мячей и отдал три голевых паса. «Локомотив» заключил с 26-летним нападающим контракт на три года. Московский клуб укрепил линию атаки тремя футболистами с российским паспортом. Помимо Бакаева и Руденко, состав красно-зелёных пополнил Николай Комличенко.

Эгаш Касинтура: «Динамо» Мх → «Ахмат» (?)

Эгаш Касинтура Фото: ФК «Ахмат»

«Очень жаль, потому что мы потеряли нашего ведущего игрока, — сетовал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев. — С одной стороны, это новый вызов для игрока, и его устраивают условия, которые предлагает «Ахмат». А для нас это вынужденная мера — расставаться с ведущим игроком. Сожалеем, но у нас нет другого выхода». «Ахмат» — третий российский клуб в карьере 27-летнего Касинтуры после «Уфы» и махачкалинского «Динамо». В прошлом сезоне нападающий забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи в 32 встречах. Его контракт с «Ахматом» рассчитан три года.

Абакар Гаджиев: «Динамо» Мх → «Ахмат» (?)

Абакар Гаджиев Фото: ФК «Ахмат»

Гаджиев, как и Касинтура, уехал в Чечню из Дагестана. Правда, его контракт рассчитан на четыре года. Абакар моложе Эгаша — Гаджиеву 21 год. Он оказался в системе «Махачкалы» в 2020-м. Именно на базе этого клуба позднее возродили махачкалинское «Динамо». В прошлом сезоне Абакар провёл 35 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Как проявят себя экс-футболисты «Динамо» в форме «Ахмата»?

Максим Сидоров: «Оренбург» → «Ахмат» (?)

Максим Сидоров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник с опытом игры в РПЛ (43 встречи, две голевые передачи) подписал контракт с «Ахматом» на три сезона. Перед этим Сидоров прошёл медосмотр, а потом присоединился к новой команде на сборе в Новогорске. Предыдущим местом работы Максима был «Оренбург», а до этого он выступал за «Кубань», «Долгопрудный» и «Урожай». Сидоров оказался востребованным на уровне РПЛ и остался в лиге, получив предложение от грозненского клуба.

Брайан Мансилья: «Оренбург» → «Ахмат» (?)

Брайан Мансилья Фото: ФК «Ахмат»

Ещё один футболист, который сменил вылетевший в Первую лигу «Оренбург» на «Ахмат». Мансилья приехал в Россию летом 2023 года. С того момента он отыграл 84 матча в составе «Оренбурга», забил 13 мячей и отдал 15 результативных передач. В прошедшем сезоне Брайан слабо провёл первую часть — оформил всего один гол. Весной дела пошли веселее, и Мансилья забил четыре мяча, а в заключительном туре РПЛ совершил 2 (1+1) результативных действия. «Ахмат» купил уже четырёх новичков. И все в прошедшем сезоне играли в Премьер-Лиге.

Даниил Одоевский: «Зенит» → «Ростов» (аренда)

Даниил Одоевский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» согласовал новую аренду вратаря «Зенита» Даниила Одоевского. В прошлом сезоне голкипер играл за клуб с юга России — 13 матчей, 16 пропущенных мячей, три встречи «на ноль». Очевидно, что у Даниила было очень мало шансов пробиться в основу «Зенита». Там есть Евгений Латышонок и Денис Адамов, а продливший контракт Михаил Кержаков будет третьим вратарём клуба. Аренда в команду РПЛ — неплохой вариант для всех сторон.

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