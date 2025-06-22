«Интер» на последних минутах вырвал победу у героических японцев! Итоги дня на КЧМ

На клубном чемпионате мира прошёл очередной игровой день. И он точно запомнится. Традиционно подводим краткие итоги всех четырёх встреч дня.

«Эсперанс» приговорил команду Жиру и Льориса

«Лос-Анджелес» и «Эсперанс» на фоне «Фламенго» и «Челси» изначально выглядели аутсайдерами группы D. 1-й тур это подтвердил: англичане без труда разобрались с американцами, бразильцы — с тунисцами (по 2:0). Чтобы хоть как-то поцепляться за плей-офф, в очном матче отстающих устраивала только победа. У «Лос-Анджелеса» в наличии и домашний статус, и звёзды в лице Уго Льориса с Оливье Жиру. Ему это не помогло.

Американцы в первом тайме забили дважды. И радовались в обоих случаях недолго, потому что голы аннулировали. Всё веселье команды отложили на вторую половину. Белайли был близок к пенальти, а после вмешательства VAR остался лишь с жёлтой карточкой. Зато на 70-й минуте он забил, удачно сориентировавшись на слабый вынос защитника и прошив ближний угол. На 90+7-й «Лос-Анджелес» заработал 11-метровый и мог добиться хотя бы ничьей. Буанга не справился и не переиграл Бен Саида.

Американцам в последнем туре бодаться с «Фламенго». Есть неплохой шанс набрать на КЧМ хотя бы одно очко, потому что бразильцев для первого места устроит ничья. «Эсперансу» нужна исключительно победа над «Челси».

«Бавария» помучилась с «Бока Хуниорс». Кейн проснулся

«Бавария» не пожалела «Окленд Сити» и добилась двузначной разницы (10:0). С «Бока Хуниорс» же пришлось помучиться — как и «Бенфике» в 1-м туре (2:2). Мюнхенцы сразу же начали привычный раскат и даже быстро забили прямым ударом с углового. Правда, пока Майкл Олисе крутил «сухой лист», Серж Гнабри толкал Маркесина, так что на табло сохранились нули. Ну а затем в дело вступил Гарри Кейн, оформив первое голевое действие на турнире: подкараулил скидку Кингсли Комана и прицельно поразил правый угол.

Тут же «Бавария» и второй должна была забивать, но Коман каким-то неведомым образом не замкнул прострел Олисе. Хотя находился в паре метров от пустых ворот. Кейн вполне претендовал на дубль. Против был Маркесин, отразив его выстрел в ближний угол. Всё шло к мюнхенскому голу. А забил в середине второго тайма Мерентьель! Причём в контратаке он ускользнул и от Жонатана Та, и от Йосипа Станишича. И всё же в финальное слово осталось за Олисе: пас Кейна, чёткий выстрел в левый нижний угол, победа.

Теперь главное для «Баварии» — не проиграть «Бенфике», и лидирующая позиция никуда не денется от фаворита группы. Ну а «Бока Хуниорс» устроит только победа. Плюс нужно забить как можно больше голов в ворота «Окленд Сити», чтобы обойти португальцев по разнице голов. Она пока заметно в пользу европейцев — 8:2 и 3:4.

«Боруссия» пропустила три гола от африканцев! Но и сама забила немало

Пока что самый яркий матч на турнире выдали дортмундская «Боруссия» и «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР. Африканцев называют бразильцами за схожий цвет формы. Те показали, что достойны такого звания и по-футбольному. Они вообще не стали отсиживаться в обороне и заметно напрягали немцев скоростными атаками. А Рибейро выдал перформанс, который будет сниться им в кошмарах: легчайше убежал от двоих, чтобы состоялся выход «три в одного»! Комментировавший встречу Александр Еремиев прав: известный мем «памагити» (именно с таким написанием) подходит сюда реально лучше всего.

выход африканской команды «три в одного» Фото: кадр из трансляции

Дальше настало уже время «Боруссии». Сначала вратарь африканцев Уильямс зачем-то не глядя выпнул мяч прямо на Феликса Нмечу. Следом отбор Паскаля Гроса на чужой половине поля привёл к подаче Юлиана Брандта и замыканию головой Серу Гирасси. В конце тайма Джоб Беллингем подкараулил спасение Уильямса, принял на грудь и забил дебютный за дортмундцев гол.

К 60-й минуте счёт стал и вовсе разгромным: Свенссон прострелил, Мудау срезал мяч прямо в ворота. Всё, финиш? Нет! Мокоена мягко забросил со стандарта, а Рейнерс попал в штангу и сам же добил за собой! 2:3! Грегор Кобель не поставил стенку — она бы не помешала. Судья добавил шесть минут. Они пришлись кстати для «Мамелоди Сандаунз», потому что незадолго до этого они вновь отличились: Рюэрсон позволил обоскрасть себя Летлаку, и тот проникающей передачей вывел к воротам Мотибу.

На большее африканцев не хватило, и всё равно их поход за ничьей был грандиозен. 16:8 по ударам, 2,61 хG против 2,19 хG по ожидаемым голам — по этим параметрам они оказались сильнее. Победа в первом туре над «Ульсан Хёндэ» оставляет надежду на выход из группы. Далее «Мамелоди» ждёт матч с бразильским «Флуминенсе». А «Боруссия» проэкзаменует южнокорейцев — победа гарантирует 1/8 финала.

Героические японцы дрогнули перед «Интером» только на последних минутах

«Интер» претендовал на требл и всё упустил. Кубок Италии? В финал шагнули земляки из «Милана». Серия А? Поражения от «Болоньи» и «Ромы» в апреле, упущенная в концовке победа над «Лацио» в мае. Лига чемпионов? 0:5 от «ПСЖ». Уже и тренер сменился, но и с Кристианом Киву миланцы продолжают страдать. В первом туре не удалось пересилить мексиканский «Монтеррей» (1:1). Во втором — урок реализации и плотной обороны продемонстрировала «Урава Ред Даймондс».

Японцы держали внутри штрафной по шесть футболистов. «Интер» будто бился о стену и никак не мог её проломить. В первом тайме владели мячом 84% времени, постоянно навешивали, нанесли девять ударов. А что толку? В створ ни разу не попали. Разве что Лаутаро Мартинес стрельнул головой в перекладину. «Урава» тем временем спокойно защищалась и использовала первый же из малочисленных контрвыпадов: Канеко прострелил, Ватанаби исполнил приговор в одно касание.

Игроки «Урава Ред Даймондс» Фото: Buda Mendes/Getty Images

«Ривер Плейт» вскрыл «Ураву Ред Даймондс» трижды. «Интер» же практически не создавал реальной угрозы. Генрих Мхитарян из убойной позиции стрельнул мимо створа, и к 77-й минуте японцы удерживали победу. Стоило миланцам впервые попасть — и сразу забили. Причём весьма изящно: Николо Барелла подал угловой, и Лаутаро исхитрился пробить в падении через себя.

Ничья стала бы для японцев тоже чудесной. Валентин Карбони был против! На 90+2-й минуте защитники «Уравы» заблокировали удар Петара Сучича, а на добивание подоспел как раз Карбони! Спасибо азиатской команде за самоотдачу, но скоро пора домой. «Интер» против «Ривер Плейт» — одна из главных афиш третьего тура. «Урава» же сразится за престиж с «Монтерреем».

Какие матчи состоятся 22 июня: