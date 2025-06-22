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Овьедо — Мирандес — 3:1, Санти Касорла помог Овьедо вернуться в Ла Лигу, как он играл в этом сезоне, история травмы

Касорла исполнил мечту в 40 лет. Героически вернул клуб детства в Ла Лигу спустя 24 года!
Кирилл Закатченко
Санти Касорла помог «Овьедо» вернуться в Примеру
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А ведь в 2017-м испанец избежал ампутации и пропустил почти два года.

Определён состав участников Примеры на новый сезон. Последним право сыграть в высшем дивизионе испанского футбола завоевал «Овьедо». К слову, там команда не была с далёкого 2001 года.

Испания — Сегунда . Final. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
3 : 1
ДВ
Мирандес
Миранда-де-Эбро
0:1 Паничелли – 16'     1:1 Cazorla – 39'     2:1 Шаир – 52'     3:1 Портильо – 103'    
Удаления: Костас – 120' / Постиго – 74', Эгилус – 119'

Три клуба из второго испанского дивизиона получают возможность сыграть в первом по итогам сезона. Две команды выходят напрямую, а третью определяют в результате мини-турнира. В нём принимают участие клубы, занявшие места с третьего по шестое. «Овьедо» завершил регулярный чемпионат на третьей строчке в таблице — до второго места не хватило всего двух очков. Следовательно, команде нужно было пробиваться через стыки.

Сначала она встретилась с «Альмерией». «Овьедо» справился с соперником на выезде (2:1), а дома сыграл вничью (1:1). Далее — финал с «Мирандесом». И здесь «Овьедо» уступил в гостях (0:1), после чего дожал соперника в домашней встрече в дополнительное время — 3:1. Отдельно отметим выступление 40-летнего Санти Касорлы. Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании вернулся в «Овьедо» два года назад.

В прошлом сезоне ветеран провёл на поле 1057 минут во всех турнирах и не забил ни одного мяча. «Овьедо» остановился в шаге от возвращения в Примеру — уступил в финале стыков «Эспаньолу» (1:0, 0:2). На этот раз всё было иначе. Во-первых, Касорла отыграл в сезоне более двух тысяч минут. Во-вторых, забил три мяча в регулярном чемпионате и два — в плей-офф. Добавьте к этому пять голевых передач — неплохая статистика для 40-летнего футболиста, который не наделён талантом уровня Криштиану Роналду.

Санти Касорла (в центре) был полезен и в 40 лет

Санти Касорла (в центре) был полезен и в 40 лет

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Именно с гола Касорлы в ответном матче с «Мирандесом» стартовал камбэк (или ремонтада, если угодно) «Овьедо». Санти реализовал пенальти и сравнял счёт, а потом его команда добила гостей. Кстати, Касорла выступал за «Овьедо» в юности — с 1996 по 2003 год. Далее в его карьере были «Вильярреал», «Малага», «Арсенал» и катарский «Аль-Садд».

Восемь лет назад врачи требовали, чтобы Санти завершил карьеру. Футболист перенёс около десятка серьёзных операций на травмированном голеностопе. Касорле занесли инфекцию, и она частично «съела» его ахиллово сухожилие. Санти был в шаге от ампутации ноги, однако всё обошлось. Правда, пришлось сделать частичную пересадку кожи — её взяли с руки испанца.

Касорла прошёл через страшные мучения:
«Я был в шаге от ампутации ноги». Адская история травмы Касорлы
«Я был в шаге от ампутации ноги». Адская история травмы Касорлы

Касорла не играл в течение 619 дней. Несмотря на это, он продолжал упорно работать. Бассейн, велосипед, массаж. Несгибаемый характер позволил испанцу вернуться в большую игру. И теперь он добился успеха с клубом своего детства. Санти даже думал играть за «Овьедо» бесплатно, однако правила испанского футбола запрещают это делать. Ветеран получает минимальный оклад, а 10% дохода от имиджевых прав переводят в академию клуба.

Даже тренер «Реала» Хаби Алонсо не обошёл стороной успех команды и Касорлы: «Поздравляю «Овьедо» с выходом в Ла Лигу! Это исторический клуб. Я рад за них и за моего большого друга Санти Касорлу».

«Чувствую себя самым счастливым человеком, — утверждал Касорла после ответной встречи с «Мирандесом». — У меня в карьере были разные клубы, с которыми я выигрывал трофеи, была сборная Испании. Но ничто не сравнится с этим успехом. К «Овьедо» у меня более глубокие чувства, нежели к другим клубам. Я вырос здесь, тут мои друзья, семья. По правде говоря, всё ещё не могу прийти в себя. Это была тяжёлая работа, однако она окупилась. Я мечтал приехать домой и вернуть команду в Примеру. Очень рад, что осуществил эту мечту».

Санти Касорла с трофеем за победу на Евро-2012

Санти Касорла с трофеем за победу на Евро-2012

Фото: Carmelo Rubio Sanchez/Getty Images

Контракт Санти с «Овьедо» истекает 30 июня 2025 года. Сам футболист пока не знает, продолжит ли выступления в форме родного клуба: «Пока ничего не могу сказать по поводу будущего. Не хочу быть обузой для команды, но хочу играть, пока в состоянии приносить пользу. Сейчас нужно наслаждаться моментом, а потом можно сесть и всё обсудить».

Нельзя не отметить и главного тренера «Овьедо» Велько Пауновича. Он выступал за клуб в 2001 году — его арендовали у «Атлетико». Тогда серб играл в одной команде вместе с российским защитником Виктором Онопко. Однако по итогам сезона-2000/2001 «Овьедо» покинул высший испанский дивизион. Возвращение состоялось спустя 24 года, а Паунович помог команде в статусе тренера. Кстати, в бытность футболистом Велько выступал и в России — в 2007 году играл за «Рубин» (18 матчей, два гола).

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