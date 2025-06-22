Топ-события понедельника: развязка в финальной серии плей-офф НБА, клубный ЧМ и регби

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 23 июня в Матч-центре
- ⚽️ 1:00: «Ред Булл» Зальцбург — «Аль-Хиляль», клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 2-й тур
- 🏆🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, финал, седьмой матч
- ⚽️ 4:00: «Манчестер Сити» — «Аль-Айн», клубный чемпионат мира — 2025, группа G, 2-й тур
- 🏉 14:30: «Енисей-СТМ» — «Красный Яр», чемпионат России
- ⚽️ 22:00: «Атлетико» М — «Ботафого», клубный чемпионат мира — 2025, группа B, 3-й тур
- ⚽️🎦 22:00: «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ», клубный чемпионат мира — 2025, группа B, 3-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
⚽️ 1:00: «Ред Булл» Зальцбург — «Аль-Хиляль», клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 2-й тур
Интрига: «Аль-Хиляль» создаст проблемы ещё одной европейской команде?
«Аль-Хиляль» в 1-м туре КЧМ сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1). Саудовцы показали классный футбол и заслужили комплименты. В следующем матче команду Симоне Индзаги ждёт битва с австрийским «Ред Булл». Клуб из Зальцбурга ранее разобрался с «Пачукой» (2:1). А победа во 2-м туре обеспечит команде выход в плей-офф. Но «Аль-Хиляль» способен забрать три очка сам.
🏆🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, финал, седьмой матч
Интрига: кто станет чемпионом?
Отступать некуда, финальная игра за чемпионство. Кто-то впишет своё имя в историю, а кто-то останется у разбитого корыта. Кажется, у «Оклахомы» ещё будут шансы на выход в решающую серию в ближайшем будущем, а вот в то, что этого сумеет достичь «Индиана», верится с трудом. Время показать себя здесь и сейчас!
⚽️ 4:00: «Манчестер Сити» — «Аль-Айн», клубный чемпионат мира — 2025, группа G, 2-й тур
Интрига: «Сити» станет ближе к плей-офф?
Второй матч обновлённого «Манчестер Сити». Ранее англичане разобрали «Видад» (2:0) из Марокко. На пути — встреча с «Аль-Айном» (ОАЭ). Команду тренирует Владимир Ивич (экс-«Краснодар»), но это не помогло избежать разгрома в 1-м туре от «Ювентуса» (0:5). Получится ли лучше с «Сити»? Или ждём лёгкой победы команды Гвардиолы?
🏉 14:30: «Енисей-СТМ» — «Красный Яр», чемпионат России
Интрига: берег правый или берег левый?
Красноярское дерби в отечественном регби — это как ЦСКА — «Спартак» в футболе. Всегда полыхает огнём. На кону по традиции ещё и Кубок Юрия Николаева. «Енисею» в этом сезоне исполнилось 50 лет, и перед матчем намечена большая развлекательная программа. Со спортивной точки зрения победа для левобережного «Красного Яра» означает, что команда практически достанет правобережный «Енисей» в турнирной таблице. Если же выиграют юбиляры, красноярцам по итогам регулярки будет почти невозможно пробиться в топ-3.
⚽️ 22:00: «Атлетико» М — «Ботафого», клубный чемпионат мира — 2025, группа B, 3-й тур
Интрига: «Ботафого» обыграет второго фаворита группы?
«Ботафого» — единоличный лидер группы В, в которой также выступают «Атлетико» и «ПСЖ»! Неожиданный итог стартовых двух туров. Чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, в 3-м туре бразильцам достаточно не уступить «Атлетико». Мадридцам же нужна победа. Но действующий обладатель Кубка Либертадорес не так прост. Поэтому ждём очень напряжённый матч.
⚽️🎦 22:00: «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ», клубный чемпионат мира — 2025, группа B, 3-й тур
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: выйдет ли победитель ЛЧ в плей-офф клубного ЧМ?
«ПСЖ» неожиданно оказался в ситуации, когда в 3-м туре КЧМ жизненно необходима победа. В прошлом матче парижане уступили «Ботафого» (0:1) и усложнили себе расклады. Теперь для выхода в 1/8 финала нужна победа над «Сиэтл Саундерс». Решаемая задача. Но если «ПСЖ» сыграет также неуверенно, как во встрече с бразильцами, то не исключена ещё одна сенсация.