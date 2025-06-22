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Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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Расписание спортивных матчей 23 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: развязка в финальной серии плей-офф НБА, клубный ЧМ и регби
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 июня 2025 года
Аудио-версия:
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Начинаем неделю со спорта: «Ман Сити» — «Аль-Айн» и «Сиэтл» — «ПСЖ» на КЧМ, «Енисей-СТМ» — «Красный Яр» в ЧР и «Оклахома» против «Индианы»!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: «Ред Булл» Зальцбург — «Аль-Хиляль», клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 2-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 01:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Аль-Хиляль» создаст проблемы ещё одной европейской команде?

«Аль-Хиляль» в 1-м туре КЧМ сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1). Саудовцы показали классный футбол и заслужили комплименты. В следующем матче команду Симоне Индзаги ждёт битва с австрийским «Ред Булл». Клуб из Зальцбурга ранее разобрался с «Пачукой» (2:1). А победа во 2-м туре обеспечит команде выход в плей-офф. Но «Аль-Хиляль» способен забрать три очка сам.

Статистика КЧМ
Классный матч от «Аль-Хиляля» с «Реалом»:
Драма «Реала» и Алонсо на клубном ЧМ! Команда Малкома подвезла им неприятностей. Видео
Драма «Реала» и Алонсо на клубном ЧМ! Команда Малкома подвезла им неприятностей. Видео

🏆🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, финал, седьмой матч

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет чемпионом?

Отступать некуда, финальная игра за чемпионство. Кто-то впишет своё имя в историю, а кто-то останется у разбитого корыта. Кажется, у «Оклахомы» ещё будут шансы на выход в решающую серию в ближайшем будущем, а вот в то, что этого сумеет достичь «Индиана», верится с трудом. Время показать себя здесь и сейчас!

Статистика плей-офф НБА
Следите за матчем в нашем LIVE:
Кто станет чемпионом НБА? LIVE
Live
Кто станет чемпионом НБА? LIVE

⚽️ 4:00: «Манчестер Сити» — «Аль-Айн», клубный чемпионат мира — 2025, группа G, 2-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» станет ближе к плей-офф?

Второй матч обновлённого «Манчестер Сити». Ранее англичане разобрали «Видад» (2:0) из Марокко. На пути — встреча с «Аль-Айном» (ОАЭ). Команду тренирует Владимир Ивич (экс-«Краснодар»), но это не помогло избежать разгрома в 1-м туре от «Ювентуса» (0:5). Получится ли лучше с «Сити»? Или ждём лёгкой победы команды Гвардиолы?

Статистика КЧМ
Второе глобальное обновление «Сити» в эпоху Гвардиолы:
У «Сити» — революция в составе. И дело не только в уходе Де Брёйне
У «Сити» — революция в составе. И дело не только в уходе Де Брёйне

🏉 14:30: «Енисей-СТМ» — «Красный Яр», чемпионат России

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
23 июня 2025, понедельник. 14:30 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Не начался
Красный Яр
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: берег правый или берег левый?

Красноярское дерби в отечественном регби — это как ЦСКА — «Спартак» в футболе. Всегда полыхает огнём. На кону по традиции ещё и Кубок Юрия Николаева. «Енисею» в этом сезоне исполнилось 50 лет, и перед матчем намечена большая развлекательная программа. Со спортивной точки зрения победа для левобережного «Красного Яра» означает, что команда практически достанет правобережный «Енисей» в турнирной таблице. Если же выиграют юбиляры, красноярцам по итогам регулярки будет почти невозможно пробиться в топ-3.

Статистика Чемпионата России
Главные вопросы по сезону в российском регби:
Пять главных вопросов российскому регби. Будут ли ответы?!
Пять главных вопросов российскому регби. Будут ли ответы?!

⚽️ 22:00: «Атлетико» М — «Ботафого», клубный чемпионат мира — 2025, группа B, 3-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ботафого» обыграет второго фаворита группы?

«Ботафого» — единоличный лидер группы В, в которой также выступают «Атлетико» и «ПСЖ»! Неожиданный итог стартовых двух туров. Чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, в 3-м туре бразильцам достаточно не уступить «Атлетико». Мадридцам же нужна победа. Но действующий обладатель Кубка Либертадорес не так прост. Поэтому ждём очень напряжённый матч.

Статистика КЧМ
Попадётся ли «Атлетико» в бразильский капкан?
Первая сенсация на КЧМ! «ПСЖ» недооценил лучшую команду Южной Америки
Первая сенсация на КЧМ! «ПСЖ» недооценил лучшую команду Южной Америки

⚽️🎦 22:00: «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ», клубный чемпионат мира — 2025, группа B, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли победитель ЛЧ в плей-офф клубного ЧМ?

«ПСЖ» неожиданно оказался в ситуации, когда в 3-м туре КЧМ жизненно необходима победа. В прошлом матче парижане уступили «Ботафого» (0:1) и усложнили себе расклады. Теперь для выхода в 1/8 финала нужна победа над «Сиэтл Саундерс». Решаемая задача. Но если «ПСЖ» сыграет также неуверенно, как во встрече с бразильцами, то не исключена ещё одна сенсация.

Статистика КЧМ
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