«Тяжело работать, не получая полгода зарплату». Экс-игроку «Химок» больно за клуб

В прошлом сезоне Сергей Терехов второй раз пришёл в «Сочи» — и решил с клубом главную задачу на сезон — вернуть клуб в РПЛ. В интервью «Чемпионату» Терехов рассказал, почему снова покинул команду, как работалось под руководством экс-тренера сборной Испании и что думает о ситуации с не чуждыми ему «Химками».

— Когда стало понятно, что не продолжите карьеру в «Сочи»?

— После сезона. Закончился контракт, и стало ясно, что у нас с клубом разные пути. Состоялся разговор с руководством, где приняли такое решение.

— Это был ваш не первый заход в «Сочи», почему решили перейти в команду?

— Стояла задача выйти в РПЛ. Было интересно. Это не чужой для меня клуб, даже я бы сказал — один из значимых в карьере. Очень хотелось помочь ему встать на правильный путь, выйти в РПЛ, чтобы он продолжил развитие.

Сергей Терехов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Перед первым уходом из «Сочи» вы говорили, что не видели смысл оставаться в клубе, который борется за 10-е место. Сейчас это другая команда?

— Ну тогда команда играла в РПЛ. Не был понятен вектор развития клуба, результаты говорили сами за себя. В итоге так и получилось — к сожалению, вылетели из Премьер-Лиги. Однако в этот раз была другая лига. Во-вторых, по составу было видно, что команда способна решить задачу выхода в РПЛ.

— Довольны, как сложился этот сезон?

— Если брать целиком, то, конечно, нет. Сезон получился скомканным. Была непонятная история с «Химками». К сожалению, клуб закрылся. «Сочи» хоть и решили задачу, но всё равно немножко не на те места рассчитывал лично я. Однако мои личные амбиции должны уходить на второй план. Главное, что команда решила задачу.

— Семья переехала в Сочи с вами?

— Нет, это была кратковременная поездка. Не было смысла переезжать на несколько месяцев.

— В вашем интервью после первого ухода из «Сочи» сквозила обида на клуб.

— Обиды точно не было. Это футбол, я думаю, сейчас нет смысла ворошить прошлое. Просто не нашли точек соприкосновения. У каждого будет своя правда.

— Перед возвращением в клуб ту историю не вспоминали?

— Спокойно принял предложение, даже с радостью, потому что это очень значимый клуб в моей карьере. С «Сочи» связана бо́льшая часть достижений моей карьеры.

— Новости о смене руководства клуба удивили?

— Абсолютная неожиданность! И Дмитрий Рубашко, и Андрей Орлов покинули свои посты. Даже не знаю, с чем это может быть связано. Непонятно, как сейчас выстроены процессы в клубе без спортивного отдела.

— При вас ничего не предвещало перестановок?

— Всё было спокойно, готовились. Когда выиграли стыки, все начали готовиться к Премьер-Лиге. Ничего не предвещало этого.

— Как вам опыт работы с Морено?

— Интересный опыт. Скажу так — иностранным тренерам в ФНЛ очень тяжело работать, потому что специфический чемпионат и не все с этим справляются. Он хотел играть в атакующий, сбалансированный футбол. А в Первой лиге, если ты решаешь задачу, это больше про борьбу, характер. Команды меньше дают играть в футбол. Поэтому «Сочи» буксовал, не всё получалось в плане игры.

— Как в команде воспринимали новости о возможном уходе Роберта?

— Никак не давило и не обсуждалось внутри. Поехали на ответную стыковую игру в полной уверенности, что сможем решить поставленную задачу. Наоборот, ребята сплотились. Тренер из молодёжного состава сделал очень большое дело — объединил, вдохновил, управлял игрой. Я думаю, это заслуга всех.

— Не удручала посещаемость домашних матчей «Сочи»?

— Не скажу, что у клуба проблемы с посещаемостью. В среднем на Первую лигу ходило четыре-пять тысяч. Возможно, из-за больших размеров стадиона кажется, что очень мало людей. Думаю, клуб прогрессирует потихонечку в этом вопросе. В Премьер-Лиге будет проще привлекать болельщиков. Тысяч шесть-семь на матчи в РПЛ станут ходить.

Домашний стадион ФК «Сочи» Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

— В городе вообще ощущается интерес к футболу?

— Это курортный город, в основном преобладают туристы. Когда ты живёшь в Адлере, в Сириусе, где все основные гостиницы, конечно, ты не будешь ощущать, что там вообще какой-либо вид спорта есть — ни хоккей, ни футбол. Круглый год жара!

— Вас не удивило, как долго решалась ситуация, кто будет выступать в РПЛ?

— Нет. Когда «Химки» объявили о неполучении лицензии, перестал следить. Ситуация со стыками перестала интересовать. Тогда больше волновал вопрос с лицензией подмосковного клуба, чтобы рассчитался с долгами. Но, к сожалению, лицензию не получили.

— Как вы находили мотивацию играть за «Химки», когда были проблемы с невыплатами зарплат?

— Проблемы не были — они остались. Когда я ушёл из «Химок», клуб задолжал зарплату за шесть месяцев. Тяжело концентрироваться на работе, когда ты не получаешь столько времени зарплату за свой труд, а тебя продолжают кормить завтраками. Но ребята молодцы! На фоне всех проблем выдали хорошую весну. Сделали свою работу, сохранили команду по спортивному принципу в Премьер-Лиге. Поэтому сейчас у многих есть предложения, ребята расходятся по другим командам.

Сергей Терехов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как-то ситуация с невыплатами решилась?

— Как она может решиться? Только по доброй воле инвестора, который говорил, что закроет все долги, сдержит свое слово. Клуб – банкрот. Кто будет оплачивать долги?

— Сейчас есть понимание, почему клуб разорвал с вами контракт?

— Я даже не уточнял. Как мне сказали, это была воля тренера.

— А с Артигой был разговор?

— Мы за два тура до зимней паузы говорили с ним, перед «Локомотивом». Артига говорил, что у него нет ко мне претензий, хотел ставить в состав, однако руководство сказало отстранить от игр. Я в подробности не углублялся, только спросил, могу ли тренироваться. Артига разрешил до конца зимней паузы. А руководство в итоге сказало, что это решение Артиги выставить меня на трансфер.

— Обида на клуб осталась?

— Я не маленький мальчик, какие обиды? Неприятно, что не заплатили. Туфан говорил, что при любых раскладах рассчитается.

— Какой Туфан человек?

— Абсолютно адекватный, часто приезжал на базу, разговаривал. Нормальный бизнесмен, инвестор. Он был вовлечён в жизнь команды. Наверное, из-за последних событий с ним зимой так получилось. Но повторюсь, что он не раз говорил, что все обязательства перед футболистами будут выполнены при любых раскладах — будет клуб или не будет. Хочется верить, что рано или поздно это произойдёт.

— Когда Артига приходил в «Химки», понимал, куда идёт?

— При Артиге всё было нормально. Мы вышли в Премьер-Лигу. С финансами всё было стабильно, никаких задержек. Он приходил в нормальный клуб.

— Удивляет радостная реакция многих на банкротство клуба?

— Вызывает недоумение, почему люди радуются. Футболисты, более 50 сотрудников клуба потеряли работу. Остались без денег, без зарплат за шесть месяцев. Людям больше нравится злорадствовать. На «Химки» не ходили болельщики. Отчасти эта проблема связана с Fan ID — фанаты бойкотировали игры с паспортом болельщика. Клуб, наверное, недостаточно работал с аудиторией, чтобы ходили на матчи. Радость от исчезновения клуба на футбольной карте России мне вообще непонятна. Надо бить в колокола, чтобы такого не происходило, а не радоваться, что клуб исчез.

— Кого назовёте лучшим тренером из тех, с кем работали?

— Федотов. На втором месте – Юрий Фарзунович Газзаев. С Владимиром Валентиновичем я добился самых больших результатов — при нём получил вызов в сборную России. Понимал тренера, его чёткие требования, какую игру он хочет видеть от каждой позиции. У него всё было разложено по полочкам. Федотов — хороший мотиватор, тренер. Он умеет находить индивидуальный подход к игрокам.

К Юрию Форзуновичу я попал в сложный момент своей карьеры — в начале пути. Я ему очень благодарен, он очень много отдал мне, поднял на ноги. Под его руководством я обратил на себя внимание других клубов. При нём я перешёл из «Волгаря» в московское «Динамо». Моя карьера начала расти вверх.

Владимир Федотов Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

— Удивляет, что Федотов без работы?

— И да, и нет. Наверное, Валентинович ждёт какого-то хорошего варианта. Он достоин бороться с командой за самые высокие места. Доказал это и с ЦСКА, и с «Сочи». Думаю, он не торопится с выбором. Хочет не промахнуться. Это его право.

— В этом сезоне сменился чемпион России. Это плюс для нашего футбола?

— Это показывает, что есть конкуренция. Многие клубы хотят стать чемпионами. Самое главное, что это определяется в спортивной борьбе. Каждый чемпионат интересно смотреть. Неважно, кто становится чемпионом.

— Как-то переживали за «Краснодар»?

— Нет, но было интересно, чем всё закончится. Никак не переживал ни за «Краснодар», ни за «Зенит».

— Карпин для «Динамо» — хороший вариант?

— Время покажет. Ближе к зиме будет понятно, хороший или плохой вариант. Он хотел работать с командой. Это каждодневный труд. Я так понимаю, что руководители клуба давно хотели его пригласить. Ну вот посмотрим, что из этого выйдет.

Сергей Терехов Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

— «Динамо» способно бороться за чемпионство?

— Пять клубов способны бороться. Каждый год все ставят задачу. Но чемпион у нас будет только один.

— Согласны с мнением, что в отсутствие еврокубков ценность имеет только первое место?

— Всё зависит от бюджета команды. Думаю, что для первой пятёрки так. Для нижних команд любое место значимо. Это важно для их будущего существования, продвижения.

— Какие у вас сейчас планы?

— Есть варианты продолжения карьеры. Всё в процессе обсуждения. Я полон сил, тренируюсь, работаю пока индивидуально.

— Первая лига или РПЛ?

— Приоритет, конечно, РПЛ. Но если команда ставит задачу в Первой лиге, то рассмотрю, конечно.