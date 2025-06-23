«Атлетико» – в шаге от вылета, а что надо «Реалу» и «ПСЖ»? Расклады КЧМ на выход из групп

Казалось, не так давно стартовал клубный чемпионат мира, а уже позади два тура группового этапа. Изучаем расклады с точки зрения шансов на выход в плей-офф.

Если у двух или более команд равное количество очков, то смотрим на:

– очки в матчах с участием рассматриваемых команд;

– разницу мячей в матчах с участием рассматриваемых команд;

– количество забитых мячей в матчах с участием рассматриваемых команд;

– разницу мячей во всех матчах команд на групповом этапе;

– количество забитых мячей во всех матчах команд на групповом этапе;

– рейтинг фэйр-плей.

Группа А

Если «Интер Майами» и «Палмейрас» сыграют друг с другом вничью в заключительном туре, то обе команды пройдут в 1/8 финала. Это расклад, который отправит домой и «Порту», и «Аль-Ахли». Ничья оставит бразильцев на первой строчке в таблице, поскольку у них преимущество перед американским благодаря разнице мячей. Победитель матча «Интер» — «Палмейрас» гарантированно выйдет в плей-офф с первого места в группе.

Ничья во встрече «Порту» — «Аль-Ахли» оставит оба клуба без плей-офф. Как же им попасть в 1/8 финала? «Порту» нужно обязательно набирать три очка и рассчитывать на победу «Интер Майами». Если американская команда проиграет, то «Порту» пролетит мимо плей-офф, даже если догонит клуб из штата Флорида по очкам. А всё потому, что у «Интера» преимущество по личным встречам. «Аль-Ахли» не выйдет в 1/8 финала, если обыграет «Порту», но «Палмейрас» уступит американской команде.

«Палмейрас» пройдёт в плей-офф, если:

победит в матче с «Интер Майами» или сыграет с ним вничью;

проиграет «Интер Майами», а «Порту» не наберёт три очка в матче с «Аль-Ахли»;

проиграет «Интер Майами», но опередит «Порту» по разнице мячей в случае победы португальского клуба в 3-м туре.

«Интер Майами» пройдёт в плей-офф, если:

победит в матче с «Палмейрасом» или сыграет вничью;

проиграет «Палмейрасу», а «Аль-Ахли» не наберёт три очка в матче с «Порту»;

проиграет «Палмейрасу», но опередит «Аль-Ахли» по разнице мячей в случае победы африканского клуба в 3-м туре.

«Порту» пройдёт в плей-офф, если:

обыграет «Аль-Ахли» и опередит «Палмейрас» по разнице мячей в случае поражения бразильского клуба в 3-м туре.

«Аль-Ахли» пройдёт в плей-офф, если:

обыграет «Порту» и опередит «Интер Майами» по разнице мячей в случае поражения американского клуба.

Группа В

В этой группе всё достаточно запутанно. «Ботафого» одержал две победы, однако пока не обеспечил себе место в 1/8 финала. «Сиэтл» дважды проиграл, но у него всё ещё есть шансы на плей-офф. Если «Ботафого», «ПСЖ» и «Атлетико» наберут по шесть очков, то придётся считать разницу мячей в матчах с участием этих клубов. У «ПСЖ» «+4» (тут ничего не поменяется), у «Ботафого» — «+1», у «Атлетико» — «-4». Чтобы попасть в плей-офф при таком раскладе, испанской команде необходимо обыгрывать бразильскую с разницей в три мяча и более.

«Ботафого» пройдёт в плей-офф, если:

не проиграет «Атлетико»;

проиграет «Атлетико», а «ПСЖ» не победит в матче с «Сиэтлом»;

проиграет «Атлетико» с разницей менее чем в три мяча.

«ПСЖ» пройдёт в плей-офф, если:

обыграет «Сиэтл»;

сыграет вничью с «Сиэтлом», а «Атлетико» не победит в матче с «Ботафого»;

проиграет «Сиэтлу» с разницей менее чем в три мяча, а «Атлетико» проиграет «Ботафого».

«Атлетико» пройдёт в плей-офф:

если обыграет «Ботафого», а «ПСЖ» не победит в матче с «Сиэтлом»;

если сыграет вничью с «Ботафого», а «ПСЖ» не наберёт ни одного очка во встрече с «Сиэтлом»;

если обыграет «Ботафого» с разницей в три мяча.

«Сиэтл» пройдёт в плей-офф, если:

обыграет «ПСЖ» с разницей как минимум в три мяча, а «Атлетико» проиграет «Ботафого».

Группа С

Здесь всё гораздо проще. «Бавария» уже вышла в плей-офф. Ей достаточно не проиграть в матче с «Бенфикой», чтобы занять первое место в группе. «Окленд», в свою очередь, уже никак не попадёт в 1/8 финала. В случае равенства очков у «Бока Хуниорс» и «Бенфики» нужно будет считать разницу мячей. Пока она значительно лучше у португальского клуба. В заключительном туре «Бока» должна побеждать с большой разницей в счёте.

«Бенфика» пройдёт в плей-офф, если:

не проиграет «Баварии»;

проиграет «Баварии», но опередит «Бока Хуниорс» по разнице мячей.

«Бока Хуниорс» пройдёт в плей-офф, если:

обыграет «Окленд» и опередит «Бенфику» по разнице мячей в случае её поражения в матче с «Баварией».

Группа D

Фиксируем два момента. «Фламенго» точно сыграет в плей-офф. Бразильский клуб при любом раскладе сохранит первое место, поскольку у него есть преимущество перед преследователями по личным встречам. «Лос-Анджелес» – точно не попадёт в 1/8 финала. Осталось только понять, кто ещё пройдёт в плей-офф — «Челси» или «Эсперанс». В заключительном туре они играют между собой. Английскую команду устроит ничья.

«Челси» выйдет в плей-офф, если:

не проиграет «Эсперансу».

«Эсперанс» выйдет в плей-офф, если:

обыграет «Челси».

Группа E

Помните, как в 2004 году сборные Дании и Швеции сыграли так, как нужно было обеим командам для прохода в четвертьфинал чемпионата Европы? Ничья 2:2 оставила Италию без плей-офф, несмотря на пять очков. Если «Интер» и «Ривер Плейт» сыграют с таким же счётом (или 3:3, 4:4 и так далее), то обе команды пройдут дальше. При таком раскладе они точно опередят «Монтеррей» по количеству голов, забитых в личных встречах. Если мексиканский клуб обыграет «Урава Ред Даймондс», а «Интер» и «Ривер Плейт» сгоняют по нулям, то аргентинский клуб завершит выступления в турнире. Есть ещё один вариант. Если «Интер» и «Ривер Плейт» сыграют со счётом 1:1, а «Монтеррей» наберёт три очка, придётся считать разницу мячей у аргентинского и мексиканского клубов.

«Ривер Плейт» пройдёт в плей-офф, если:

обыграет «Интер»;

матч с «Интером» завершится со счётом 2:2, 3:3, 4:4 и так далее;

опередит «Монтеррей» по разнице мячей при условии, что матч с «Интером» завершится со счётом 1:1;

проиграет «Интеру», а «Монтеррей» не победит в матче с «Уравой».

«Интер» пройдёт в плей-офф, если:

не проиграет «Ривер Плейт»;

проиграет «Ривер Плейт», а «Монтеррей» не победит в матче с «Уравой».

«Монтеррей» пройдёт в плей-офф, если:

обыграет «Ураву», а «Интер» и «Ривер Плейт» завершат матч со счётом 0:0;

обыграет «Ураву» и опередит «Ривер Плейт» по разнице мячей, если тот завершит матч с «Интером» со счётом 1:1;

обыграет «Ураву», а «Интер» или «Ривер Плейт» проиграет.

Группа F

«Ульсан» потерял все шансы на выход в 1/8 финала. А вот у трёх других команд они ещё есть.

«Флуминенсе» пройдёт в плей-офф, если:

не проиграет «Мамелоди Сандаунз»;

проиграет «Мамелоди Сандаунз» и опередит «Боруссию» по разнице мячей, если та проиграет «Ульсану».

«Боруссия» пройдёт в плей-офф, если:

не проиграет «Ульсану»;

проиграет «Ульсану», но опередит «Флуминенсе» по разнице мячей, если тот не обыграет «Мамелоди Сандаунз»;

проиграет «Ульсану», а «Мамелоди» не победит в матче с «Флуминенсе».

«Мамелоди Сандаунз» пройдёт в плей-офф, если:

обыграет «Флуминенсе».

Группа G

«Ювентус» и «Манчестер Сити» уже точно сыграют в 1/8 финала. Итальянский клуб пока выше по дополнительным показателям, поэтому сохранит первое место, если сыграет вничью с командой АПЛ. «Видад» и «Аль-Айн» покинут турнир после 3-го тура группового этапа.

Группа H

В этом квартете понятно, что «Пачука» уже ни при каких раскладах не окажется в плей-офф. Если «Реал», «Ред Булл Зальцбург» и «Аль-Хиляль» наберут по пять очков, то всё решит количество голов в очных встречах. Испанской команде для выхода в плей-офф достаточно не проиграть, поскольку у неё есть преимущество перед австрийским клубом. Для «Аль-Хиляля» важно, чтобы соперники в заключительном туре не сыграли со счётом 2:2, 3:3, 4:4 и так далее.

«Реал» выйдет в плей-офф, если:

не проиграет «Зальцбургу»;

проиграет «Зальцбургу», а «Аль-Хиляль» не победит в заключительном туре.

«Ред Булл Зальцбург» выйдет в плей-офф, если:

обыграет «Реал» или матч завершится результативной ничьей, начиная со счёта 2:2 (3:3, 4:4 и так далее);

матч с «Реалом» завершится со счётом 1:1 и австрийский клуб опередит «Аль-Хиляль» по разницей мячей, если тот наберёт три очка в заключительном туре;

проиграет «Реалу», а «Аль-Хиляль» не победит в заключительном туре.

«Аль-Хиляль» выйдет в плей-офф, если:

победит в заключительном туре, а в матче «Зальцбург» — «Реал» кто-то проиграет;

победит в заключительном туре, а матч «Зальцбург» — «Реал» завершится со счётом 0:0;