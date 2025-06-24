Ещё один топ-трансфер «Ливерпуля»! Слот получает лучшего левого защитника АПЛ

«Ливерпуль» совершает уже третий топ-трансфер за лето! После покупки Жереми Фримпонга и Флориана Вирца у «Байера» мерсисайдцы забирают защитника «Борнмута» Милоша Керкеза. Инсайдер The Athletic Давид Орнштейн сообщает, что сделка обойдётся клубу примерно в £ 40 млн. Ожидается, что игрок сборной Венгрии пройдёт медобследование во вторник, 24 июня, и подпишет с «Ливерпулем» контракт сроком на пять лет.

Себастьян Керкез, отец футболиста, также подтвердил, что переход практически завершён. «Для нас есть только «Ливерпуль», мы не будем разговаривать с другими клубами. Всё решено [в плане личного контракта], осталось просто уладить некоторые детали, но, по сути, дело закрыто. Ричард Хьюз (нынешний спортивный директор «Ливерпуля». — Прим. «Чемпионата») привёл нас в «Борнмут». Если он сказал, что мы едем в Индию, значит, мы едем в Индию. Всё согласовано, остались только мелочи», — сказал он в подкасте Super Indirektno.

Керкез – венгр, но родился в Сербии и начал играть в футбол именно там (клуб «Врбас»). Затем выступал в юношеских командах австрийского «Рапида», венгерских «Ходмезёвашархея» и «Дьёра», а также итальянского «Милана». Милош – футболист-космополит! Он мог выступать за сборную Сербии, однако в итоге получил венгерское гражданство по отцовской линии.

За основной состав «Милана» Керкез так и не поиграл: в 2022-м его продали в нидерландский АЗ. И уже через год венгр заслужил повышение в АПЛ: за € 17,8 млн его купил «Борнмут».

Милош Керкез в АЗ Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

Новый тренер команды Андони Ираола получил защитника нужного для себя профиля: быстрого, агрессивного, атлетичного. Однако Керкез слишком часто заигрывался в атаке, лез в дриблинг и терял позицию. Поэтому сезон-2023/2024 получился не самым успешным для Милоша. «Прошлый сезон помог мне понять, что такое лига, какова её скорость и физическая составляющая», — говорил венгр в интервью The Athletic летом 2024 года.

Ираола в межсезонье продуктивно поработал с «Борнмутом» (и Керкезом в том числе). Скорость, подключения в атаку и прессинг у венгра никуда не делись. Но к этому присоединилась чуть более уверенная игра в защите и более рациональные решения с мячом в нападении. В сезоне-2024/2025 Керкез забил два мяча и оформил сразу пять ассистов. Милош стал идеальным левым защитником для контратакующего «Борнмута».

Однако Керкез крут не только из-за классных рывков по флангу. Он похож на другого левого защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона: Милош здорово и неустанно прессингует. Он не только грамотно давит при позиционной обороне, но и включается в отбор при потерях на чужой половине поля. Кстати, о Робертсоне: в сезоне-2024/2025 чуть регрессировал, однако не собирается уступать конкуренцию Керкезу. «Я не могу изменить свой возраст, но я всё ещё верю, что могу многое дать команде, и именно на этом я сосредоточен. Я сосредоточен на себе — нельзя концентрироваться на других людях или на тех, с кем ты соревнуешься», — сказал Эндрю в начале июня.

Милош Керкез в «Борнмуте» Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

По итогам сезона-2024/2025 Керкеза номинировали на награду лучшему молодому футболисту АПЛ. В шорт-лист номинантов также вошли: нападающий Лиам Делап («Челси», экс-«Ипсвич»), защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли и Дин Хёйсен («Реал», экс-«Борнмут»), вингер «Арсенала» Итан Нванери и полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс. У Милоша отличные шансы на победу!

В «Ливерпуле» Керкеза ждёт соотечественник – Доминик Собослаи. На протяжении последних двух месяцев игроки активно комментировали друг у друга посты в соцсетях. «Подогрев» трансфера получился отличным. Теперь болельщики «Ливерпуля» надеются, что Милош будет так же ярко показывать себя на поле.