Второй разгром от «Юве» на КЧМ! Форвард туринцев положил один из лучших мячей турнира

«Ювентус» одержал вторую разгромную победу на клубном чемпионате мира 2025 года. Команда Игора Тудора разобралась с марокканским «Видадом». Хотя встреча получилась для итальянцев не такой простой, как игра с «Аль-Айном» (5:0).

На старте игры «Видад» показал, что настроен агрессивно. Марокканцы «душили» соперника у чужой штрафной прессингом и даже создали момент благодаря этому. Уэстон Маккенни отдал неудачный пас под давлением, но форвард Самуэль Обенг нанёс не лучший удар после неожиданно полученного мяча.

А затем «Ювентус» показал, в чём заключается сила топ-команд. Туринцы реализовали свой первый момент в игре. На шестой минуте Кенан Йылдыз после отыгрыша с Кефреном Тюрам-Юльеном оказался в штрафной и прострелил вдоль ворот. А защитник «Видада» Абдельмунаим Бутуй срезал мяч в свой створ.

Но Йылдыз не остановился на достигнутом. Через 10 минут он забил уже сам. Андреа Камбьязо совершил проход по левому флангу и отдал на турка. Кенану оставалось только точно пробить – и как он это сделал! Мяч залетел прямо в девятку ворот «Видада».

Кенан Йылдыз Фото: Francois Nel/Getty Images

Казалось, что на этом интрига закончилась. Однако марокканцы не бросили играть, тем самым заслужив свой шанс. Главное, что африканский клуб его реализовал. На 25-й минуте Тембинкоси Лорч завершил атаку «Видада»: он получил мяч от Нордина Амрабата, вышел один на один и переиграл голкипера туринцев Микеле Ди Грегорио. Не всё потеряно!

Но до конца тайма команды вошли в эконом-режим. Ни «Юве», ни «Видад» не создали ни одного опасного момента. А разбудили болельщиков команды только спустя полчаса после гола марокканцев. На 57-й минуте Камбьязо пробил в штангу ворот «Видада» после углового. Не повезло.

И всё же «Ювентус» дожал соперника: на 67-й минуте Йылдыз оформил дубль, получив пас от Рандаля Коло Муани, на дриблинге убрав бедного Бутуя («автор» автогола) и пробив в дальний угол.

Игроки ФК «Ювентус» Фото: David Ramos/Getty Images

Дальше итальянцы технично довели дело до победы. А в концовке ещё и забили четвёртый мяч. Защитник «Видада» Гильерме Феррейра сфолил в своей штрафной, а Душан Влахович уверенно реализовал пенальти.

Шесть очков в двух турах – и «Юве» в 1/8 финала клубного ЧМ. А в 3-м туре итальянцы разыграют первое место в группе с «Манчестер Сити» (если англичане в предстоящем матче не уступят «Аль-Айну» из ОАЭ).