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Ювентус — Видад — 4:1, обзор матча клубного чемпионата мира, голы, Йылдыз, Лорч, Влахович, статистика, 22 июня 2025

Второй разгром от «Юве» на КЧМ! Форвард туринцев положил один из лучших мячей турнира
Никита Паглазов
Отчёт «Ювентус» — «Видад» — 4:1
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Итальянцы уже оформили выход в 1/8 финала.

«Ювентус» одержал вторую разгромную победу на клубном чемпионате мира 2025 года. Команда Игора Тудора разобралась с марокканским «Видадом». Хотя встреча получилась для итальянцев не такой простой, как игра с «Аль-Айном» (5:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 1
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Бутуй – 6'     2:0 Йылдыз – 16'     2:1 Лорч – 25'     3:1 Йылдыз – 69'     4:1 Влахович – 90+4'    

На старте игры «Видад» показал, что настроен агрессивно. Марокканцы «душили» соперника у чужой штрафной прессингом и даже создали момент благодаря этому. Уэстон Маккенни отдал неудачный пас под давлением, но форвард Самуэль Обенг нанёс не лучший удар после неожиданно полученного мяча.

А затем «Ювентус» показал, в чём заключается сила топ-команд. Туринцы реализовали свой первый момент в игре. На шестой минуте Кенан Йылдыз после отыгрыша с Кефреном Тюрам-Юльеном оказался в штрафной и прострелил вдоль ворот. А защитник «Видада» Абдельмунаим Бутуй срезал мяч в свой створ.

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Но Йылдыз не остановился на достигнутом. Через 10 минут он забил уже сам. Андреа Камбьязо совершил проход по левому флангу и отдал на турка. Кенану оставалось только точно пробить – и как он это сделал! Мяч залетел прямо в девятку ворот «Видада».

Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Фото: Francois Nel/Getty Images

Казалось, что на этом интрига закончилась. Однако марокканцы не бросили играть, тем самым заслужив свой шанс. Главное, что африканский клуб его реализовал. На 25-й минуте Тембинкоси Лорч завершил атаку «Видада»: он получил мяч от Нордина Амрабата, вышел один на один и переиграл голкипера туринцев Микеле Ди Грегорио. Не всё потеряно!

Но до конца тайма команды вошли в эконом-режим. Ни «Юве», ни «Видад» не создали ни одного опасного момента. А разбудили болельщиков команды только спустя полчаса после гола марокканцев. На 57-й минуте Камбьязо пробил в штангу ворот «Видада» после углового. Не повезло.

И всё же «Ювентус» дожал соперника: на 67-й минуте Йылдыз оформил дубль, получив пас от Рандаля Коло Муани, на дриблинге убрав бедного Бутуя («автор» автогола) и пробив в дальний угол.

Игроки ФК «Ювентус»

Игроки ФК «Ювентус»

Фото: David Ramos/Getty Images

Дальше итальянцы технично довели дело до победы. А в концовке ещё и забили четвёртый мяч. Защитник «Видада» Гильерме Феррейра сфолил в своей штрафной, а Душан Влахович уверенно реализовал пенальти.

Шесть очков в двух турах – и «Юве» в 1/8 финала клубного ЧМ. А в 3-м туре итальянцы разыграют первое место в группе с «Манчестер Сити» (если англичане в предстоящем матче не уступят «Аль-Айну» из ОАЭ).

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