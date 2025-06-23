«Золотой мяч» надо отдать звезде «ПСЖ». Но не Дембеле, а Витинье

«Важно, что Витинья делал в этом сезоне. Это игрок, который играл важную роль во всех победах «ПСЖ». Думаю, благодаря стилю и эффективности он заслуживает «Золотой мяч», – сказал тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. Испанец не одинок в своём мнении: кандидатуру Витиньи также продвигал, например, Сантьяго Канисарес. А в рейтинге главных претендентов на «ЗМ» от TNT Sports португалец сместил результативного Усмана Дембеле. Насколько реальны шансы полузащитника на престижную награду?

В Витинью не верили. Теперь он ведущий опорник Европы

Молодой Витинья в дубле «Порту» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Переход на взрослый уровень дался Витинье непросто. Когда португальцу было 19 лет, «Порту» выделял игроку совсем крошечное игровое время, а из ярких достижений у него был только финал юношеского Евро. Ситуация пугала: «драконы» обычно подводят ярких воспитанников к основе уже в 17-18 лет, а 19-летний Витинья сидел в глухом запасе. Что-то шло не так.

Сезон-2020/2021 португалец провёл уже в аренде в «Вулверхэмптоне», но в Англии у него не срослось: всего 513 минут в АПЛ. «Вулвз» отказались от выкупа Витиньи, так что летом 2021-го он бесславно вернулся в «Порту». Однако Сержиу Консейсау, возглавлявший команду, наконец что-то заметил в игроке. Раньше тренер был уверен, что 77-й номер на спине Витиньи обозначал время, после которого полузащитника можно выпускать на поле. Но в сезоне-2021/2022 португалец быстро завоевал место в основе, оформил 4+5 во всех турнирах и помог «Порту» набрать рекордное 91 очко в чемпионате.

Витинья в «ПСЖ» с Лионелем Месси Фото: MB Media/Getty Images

Менеджеры «Вулвз» определённо схватились за голову, услышав летом 2022 года об интересе топ-клубов к Витинье. Прозорливее всех оказался «ПСЖ», заплативший «Порту» € 41,5 млн. Парижане как раз обновляли среднюю линию, заодно прикупив Фабиана Руиса и Карлоса Солера. Впрочем, и во Франции у португальца получилось не сразу. В первой половине сезона трио Лионель Месси – Килиан Мбаппе – Неймар громило всех подряд, а весной магия исчезла. По слухам, лидеры атаки возложили вину на полузащитников. L’Equipe сообщал, что на одной из тренировок Месси так сильно разозлился на Витинью после игрового столкновения, что сказал: «Ты не только плох, но ещё и делаешь мне больно». А после проигрыша «Монако» (1:3) Неймар сетовал, что уровень состава снизился из-за таких футболистов, как португалец.

Зато возглавивший парижан в 2023-м Луис Энрике сразу оценил игровое мастерство хавбека – видимо, поэтому избавился от потенциальных хейтеров Витиньи в лице Месси и Неймара. Сезон-2023/2024 полузащитник провёл на хорошем уровне, а уже через год продемонстрировал настоящий мастер-класс. В момент, когда Энрике превратил его в опорника.

Луис Энрике и Витинья Фото: Michael Regan — UEFA/UEFA via Getty Images

Звучит, конечно, странно. На первый взгляд, Витинья – хлипкий и маленький футболист. Как такой будет разрушать чужие атаки? Но сейчас опорникам предъявляют другие требования. Они должны излучать уверенность при владении мячом, не теряться под прессингом, мгновенно просчитывать дальнейшие варианты развития игры и ежесекундно предлагать себя под передачи. Витинья блестяще исполняет эти функции.

Дополнительно португальцу помогает стиль команды. Не странно, что «ПСЖ» Энрике владеет мячом чуть ли не больше всех в Европе – Витинья может полностью концентрироваться именно на созидательных задачах. По среднему количеству передач за игру (98) он лучше 99% полузащитников из ведущих лиг. У него схожие показатели и по точности передач (93%), и по продвигающим передачам (в среднем 8,0 за игру). Кроме того, Витинья стал лучшим игроком Лиги 1 по количеству передач в финальную треть (257).

Финал Лиги чемпионов с «Интером» лишь подтвердил мощь полузащитника. Он показал прекрасную сыгранность с Руисом и Жоау Невешем, вскружил голову миланским оппонентам за счёт мгновенных решений с мячом, а также запустил две голевые атаки «ПСЖ». Португалец здорово проявлял себя и в других матчах с топ-соперниками – например, не поддался прессингу «Ливерпуля» на «Энфилде», почти не теряя мяч. Если бы спецагенту Итану Ханту из «Миссия невыполнима» дали задание запугать Витинью при владении мячом, франшиза закончилась бы на первом фильме.

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Он стал одним из лучших полузащитников в мире. Он способен играть на всех позициях: на фланге, в качестве центрального полузащитника, в качестве шестого номера, а ещё обладает способностью приближаться к зоне соперника и забивать голы. Витинья – идеальный игрок для такого тренера, как я. Он не теряет мяч, а это именно то, чего мы хотим с нашим стилем игры. Витинья может оставаться между линиями, совершать забеги, забивать».

Так же, как и остальные футболисты «ПСЖ», Витинья неоднократно меняет своё расположение на поле во время игры. Но, в отличие от Невеша и Руиса, которые номинально стартуют выше и могут прибежать на фланг или в чужую опорную, португалец налаживает коммуникацию между обороной и атакой. Так что зачастую полузащитник становится дополнительным защитником, а получая мяч, отдаёт его ближнему полузащитнику или забрасывает на нападающих.

За счёт доминирующего стиля игры хавбек также вносит большой вклад в создание голевых моментов (в среднем создает 3,38 шанса за матч). Статистика также подчёркивает, что Витинья – один из самых активных полузащитников топ-5 лиг. Он совершает чуть ли не больше всех касаний в центре поля (67) и в атакующей трети (25) в среднем за матч.

Витинья празднует гол за «ПСЖ» Фото: Lars Baron/Getty Images

На словах звучит весьма банально. Казалось бы, Витинья делает всё, что должен уметь любой центральный полузащитник. На практике же не все футболисты способны столь стабильно выполнять функции и задачи португальца. По статистике такое постоянство демонстрирует только Йозуа Киммих. И ещё один футболист.

Значит, Витинья сможет выиграть «Золотой мяч»?

Прошлогодний «Золотой мяч» показал, что эксперты обращают внимание не только на сухую результативность, а шансы на победу есть не только у нападающих. Собственно, такую же стабильность, как у Витиньи, демонстрирует ещё и Родри, выигравший награду в 2024 году. Хотя испанец по функционалу кажется чуть более совершенным – как минимум в плане физики. Впрочем, в этом году он не конкурент Витинье. К тому же давайте не забывать, что португалец выиграл ещё и Лигу наций со сборной – это точно добавит ему очков.

Родри с «Золотым мячом» Фото: Naomi Baker/Getty Images

Успех Родри доказывает, что победа опорника в борьбе за главную индивидуальную награду вполне возможна. Другой вопрос: можно ли считать португальца самым ярким и полезным футболистом минувшего сезона? Надо отметить, что при распределении голосов эксперты учитывают прошлые заслуги футболистов. Витинья был прекрасен в сезоне-2024/2025, но он впервые показал столь высокий уровень. Почти такая же ситуация у другого претендента – Дембеле. Однако Усман показывал сильную игру и в прошлом сезоне – просто в 2025-м вышел на совсем космические показатели.

У того же Родри в конкурентах был Винисиус, который провёл не совсем ровный сезон – у него была шикарная вторая половина с плей-офф ЛЧ, но первые месяцы бразилец скрывался в тени Джуда Беллингема. К тому же вингер раздражал всех своим поведением, а фэйр-плей – немаловажный фактор при распределении голосов. Преимущества Родри – испанец показывал стабильно топовый футбол на протяжении долгих лет, ни разу не выпадал в сезоне-2023/2024 и не участвовал в скандалах.

Витинья празднует победу в ЛЧ-2025 Фото: Xavier Laine/Getty Images

При этом Родри был настолько влиятельным персонажем в «Манчестер Сити» и сборной Испании, что его игру отмечали не только футбольные гики, но и простые зрители. Даже в 2023 году опорник занял пятое место в голосовании за «ЗМ». А про награду Витинье громко заговорили только пару месяцев назад, тогда как Усмана продвигают уже полгода – не будем скрывать, медийная составляющая крайне важна для победной кампании.

Несмотря на веру некоторых букмекерских компаний и спортивных ресурсов, трудно поверить в первое место Витиньи. Есть реальные шансы попасть в тройку – эксперты точно отметят влияние португальца на игру. Но первое место – сомнительно.

Зато это будет отличной отправной точкой для следующих походов за наградой. Опять-таки пример Родри вселил надежду многим полузащитникам.