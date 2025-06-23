«Реал» и в меньшинстве прибил команду Рондона! Все удары «Мадрида» в створ — голевые!

Экс-герой «Зенита», «Рубина» и ЦСКА старался, заработав удаление для Асенсио. И всё равно мадридцы бешеной реализацией забрали три очка.

«Реал» в 1-м туре не переиграл саудовский «Аль-Хиляль» (1:1). Нужно было исправляться в матче с мексиканской «Пачукой». С задачей они уверенно справились. Даже вдесятером!

Хаби Алонсо не изменил схему с двумя центральными защитниками и сделал лишь одну рокировку в старте: вместо Родриго вышел Гюлер. Мбаппе только выписали из больницы после острого гастроэнтерита, так что центр нападения вновь прикрывал 21-летний воспитанник Гонсало. У мексиканцев на аналогичной позиции играет 35-летний бывший герой РПЛ Рондон. Хосе Саломон вскоре продемонстрировал, что до сих пор в большом порядке.

Как раз на его счету дебютный момент во встрече. «Пачука» сразу же убедила, что не собирается всё время отсиживаться в обороне, и к четвёртой минуте заработала два подряд угловых. После первого венесуэлец и пробил с лёта в касание — мадридцам повезло с рикошетом, мяч пролетел чуть левее створа.

Казалось бы, ну сейчас-то «Реал» взбодрится и накажет этих наглецов. А нет. Хёйсен проспал построение офсайдной линии, не самый скоростной Рондон мчал к воротам и зачем-то оказался сбит Асенсио. Прямая красная, добрый вечер. Абсолютно детские ошибки что Дина, что Рауля. Причём второй и во встрече с «Аль-Хилялем» пенальти «привёз».

Удаление Асенсио в матче с «Пачукой» Фото: Michael Owens/Getty Images

Тчуамени опять пришлось опускаться в центр обороны — таков уж его удел. Мадридцы всё равно лезли вперёд. Статус обязывает всё-таки. И нарывались на контратаки. Одна из таких вполне могла закончиться голом, если бы не двойное спасение Куртуа: его поочерёдно расстреливали Кенеди и Палавесино.

Мадридцам требовалась передышка. Благодаря водопою они её получили. И тут же открыли счёт! «Пачука» слишком поверила в себя и упустила контрвыпад. Вальверде технично отправил в забег Франа, который промчался по флангу и нашёл возле линии штрафной Беллингема. А тот без малейшего сопротивления поразил дальний нижний угол. Так Джуд догнал по результативности на КЧМ брата Джоба: младший вчера забил дебютный гол за «Боруссию» — африканскому «Мамелоди Сандаунз».

Где первый, там и второй. Трент прострелил в центр, Гонсало в одно касание перевёл на Гюлера — Арда остался в гордом одиночестве и с близкого расстояния не промахнулся. Бедолага Морено не сделал ни одного сейва при двух пропущенных.

Гюлер забил «Пачуке» Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

На второй тайм вместо Гонсало появился Браим. Чуть позже практику получили Модрич с Себальосом. Куртуа всё равно был заметнее всех, справившись с неплохими выстрелами Гонсалеса, Санчеса и Кеннеди (не путать с его одноклубником Кенеди). Всего у него 10 спасений. Лучший! «Реал» частенько садился в оборону и, спасибо прыгучему длиннорукому бельгийцу, пропустил только один раз: Монтьелю помог рикошет от Тчуамени. Случилось это уже при 0:3 на табло.

Да, «Реал» с 70-й по 80-ю минуту вёл разгромно. С тремя ударами в створ! Браим эстетски закинул в штрафную, Вальверде юрко вынырнул из-за спин защитников. А эти парни точно в меньшинстве играли? Под конец матча, когда уже с исходом всё было ясно, немного побегал по полю Рюдигер — впервые с финала Кубка Испании.

В последнем туре мадридцев ждёт европейская дуэль с «Зальцбургом». О раскладах говорить рано, поскольку австрийцы ещё не сыграли с «Аль-Хилялем». Тем не менее победы «Реалу» для плей-офф точно хватит.