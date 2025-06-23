Киношный камбэк и эффектные победы «Реала» и «Юве». Как прошёл день на КЧМ-2025

На клубном чемпионате мира 2025 года состоялся очередной игровой день. Для некоторых команд он стал ключевым в борьбе за выход в плей-офф. Традиционно подводим краткие итоги всех четырёх встреч дня.

«Флуминенсе» неожиданно «сгорал» южнокорейцам. Но перевернул всё

«Флуминенсе» планирует выйти из не самой сложной группы с дортмундской «Боруссией», южнокорейским «Ульсан Хёндэ» и «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР). Однако в 1-м туре бразильцы сыграли вничью с немцами (0:0). А во втором матче уступали «Ульсану» после первого тайма – 1:2. На гол форварда Джона Арьяса на 27-й минуте южнокорейцы ответили забитыми мячами от Ли Чжин Хьюна и Ом Вон Сана.

Однако на второй тайм «Флуминенсе» вышел заряженным. Сначала забить не получалось, а со второй половины мячи полетели в створ «Ульсан Хёндэ». Нонато, Хуан Фрейтес и Кено забили три безответных гола. Во всех ситуациях в глаза бросилась разница в классе: защита «Ульсана» слишком пассивно действовала против грозной атаки «Флуминенсе». 4:2 – заслуженная победа бразильцев.

РАДУЮЩИЕСЯ ИГРОКИ «ФЛУМИНЕНСЕ» Фото: Al Bello/Getty Images

«Ульсан» потерял шансы на выход в плей-офф. В 3-м туре два места в 1/8 финала разыграют «Флуминенсе», «Боруссия» (оба – по 4 очка) и «Мамелоди Сандаунз». Бразильцы сыграют как раз с клубом из ЮАР, дортмундцы – с «Ульсаном» (обе встречи состоятся 25 июня).

Эмоциональный матч «Ривера» с командой Рамоса. 9 жёлтых и одна красная!

Встреча клубов из Аргентины и Мексики гарантировала эмоции. Но чтобы настолько! «Ривер Плейт» и «Монтеррей» устроили побоище, заработав на двоих девять жёлтых и одну красную карточку (её получил экс-полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо). Не зря на поле вышел защитник «Монтеррея» Серхио Рамос. Весело и грубо – всё, как он любит.

КЕВИН КАСТАНЬО Фото: NurPhoto via Getty Images

«Ривер Плейт» был чуть активнее в атаке, а «Монтеррей» больше владел мячом (41% – 59%). Но голов болельщики на стадионе в Калифорнии так и не дождались. Впрочем, аргентинцев эта ситуация устроила. «Ривер» занимает первое место в группе (4 очка), «Монтеррей» – третий (2 очка). Однако впереди у команды из Буэнос-Айреса непростой матч с миланским «Интером» (также 4 очка). А «Монтеррей» ждёт игра с японской «Уравой Ред Даймондс» (0). В случае победы, у мексиканцев появляется отличный шанс забраться в 1/8 финала.

Очередная лёгкая победа «Ювентуса» и выход в плей-офф

«Ювентус» после разгрома «Аль-Айна» (5:0) ожидала вторая встреча с не самым сильным клубом. На этот раз туринцы зарубились с «Видадом» из Марокко. И уже к 16-й минуте итальянцы вели со счётом 2:0: сначала автогол забил защитник Абдельмунаим Бутуй, а затем Кенан Йылдыз положил мяч дальним ударом в девятку.

Чуть позже «Видад» отыграл один мяч и вернул интригу. Но уже во втором тайме «Ювентус» дожал соперника. Сначала Кенан Йылдыз оформил дубль, уверенно разобравшись в штрафной соперника. Турок в целом превращается в полноценного лидера команды. А окончательный счёт установил Душан Влахович, реализовавший пенальти на 90+4-й минуте. Возможно, этот мяч стал для серба последним в составе «Юве». Итальянские СМИ сообщают, что форвард близок к трансферу в «Милан».

РАДУЮЩИЕСЯ ИГРОКИ «ЮВЕНТУСА» Фото: Francois Nel/Getty Images

«Ювентус» набрал шесть очков в двух турах и оформил выход в 1/8 финала. В 3-м туре команда Игора Тудора встретится с «Манчестер Сити»: если англичане в предстоящем матче не уступят «Аль-Айну», то команды разыграют первое место в группе.

«Реал» сам себя подставил. Но всё-таки справился а «Пачукой»

Команда Хаби Алонсо пока страдает от действий Рауля Асенсио. В первом туре защитник привёз пенальти, а сейчас – удалился за фон на экс-игроке РПЛ Хосе Саломоне Рондоне. Правда, игра в меньшинстве словно пошла испанцам на пользу: высвободив пространство, они напомнили, кто на этом турнире обуздал реализацию. Три удара в створ – три гола. Они кстати на счету Беллингема, Арды Гюлера и Федерико Вальверде. Это вам не пенальти забить. Может, поэтому у мадридцев и не возникло проблем с мексиканским грандом. Который, кстати, гол престижа всё-таки в концовке завалил.

Какие матчи состоятся 23 июня