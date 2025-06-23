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Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
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Клубный чемпионат мира — 2025, обзор матчей 22 июня: Реал Мадрид, Ювентус, Ривер Плейт, Флуминенсе, главные события

Киношный камбэк и эффектные победы «Реала» и «Юве». Как прошёл день на КЧМ-2025
Никита Паглазов
Клубный ЧМ-2025, обзор матчей 22 июня
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А «Ривер Плейт» энергично закусился с командой Рамоса.

На клубном чемпионате мира 2025 года состоялся очередной игровой день. Для некоторых команд он стал ключевым в борьбе за выход в плей-офф. Традиционно подводим краткие итоги всех четырёх встреч дня.

«Флуминенсе» неожиданно «сгорал» южнокорейцам. Но перевернул всё

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
4 : 2
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
1:0 Арьяс – 27'     1:1 Хьюн – 37'     1:2 Сан – 45+3'     2:2 Нонато – 66'     3:2 Фрейтес – 83'     4:2 Кено – 90+2'    

«Флуминенсе» планирует выйти из не самой сложной группы с дортмундской «Боруссией», южнокорейским «Ульсан Хёндэ» и «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР). Однако в 1-м туре бразильцы сыграли вничью с немцами (0:0). А во втором матче уступали «Ульсану» после первого тайма – 1:2. На гол форварда Джона Арьяса на 27-й минуте южнокорейцы ответили забитыми мячами от Ли Чжин Хьюна и Ом Вон Сана.

Однако на второй тайм «Флуминенсе» вышел заряженным. Сначала забить не получалось, а со второй половины мячи полетели в створ «Ульсан Хёндэ». Нонато, Хуан Фрейтес и Кено забили три безответных гола. Во всех ситуациях в глаза бросилась разница в классе: защита «Ульсана» слишком пассивно действовала против грозной атаки «Флуминенсе». 4:2 – заслуженная победа бразильцев.

РАДУЮЩИЕСЯ ИГРОКИ «ФЛУМИНЕНСЕ»

РАДУЮЩИЕСЯ ИГРОКИ «ФЛУМИНЕНСЕ»

Фото: Al Bello/Getty Images

«Ульсан» потерял шансы на выход в плей-офф. В 3-м туре два места в 1/8 финала разыграют «Флуминенсе», «Боруссия» (оба – по 4 очка) и «Мамелоди Сандаунз». Бразильцы сыграют как раз с клубом из ЮАР, дортмундцы – с «Ульсаном» (обе встречи состоятся 25 июня).

Клубному ЧМ мешают нефутбольные обстоятельства:
Клубный ЧМ страдает из-за главной погодной проблемы США. Но к организаторам нет вопросов
Клубный ЧМ страдает из-за главной погодной проблемы США. Но к организаторам нет вопросов

Эмоциональный матч «Ривера» с командой Рамоса. 9 жёлтых и одна красная!

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
0 : 0
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Удаления: Кастаньо – 90+1' / нет

Встреча клубов из Аргентины и Мексики гарантировала эмоции. Но чтобы настолько! «Ривер Плейт» и «Монтеррей» устроили побоище, заработав на двоих девять жёлтых и одну красную карточку (её получил экс-полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо). Не зря на поле вышел защитник «Монтеррея» Серхио Рамос. Весело и грубо – всё, как он любит.

КЕВИН КАСТАНЬО

КЕВИН КАСТАНЬО

Фото: NurPhoto via Getty Images

«Ривер Плейт» был чуть активнее в атаке, а «Монтеррей» больше владел мячом (41% – 59%). Но голов болельщики на стадионе в Калифорнии так и не дождались. Впрочем, аргентинцев эта ситуация устроила. «Ривер» занимает первое место в группе (4 очка), «Монтеррей» – третий (2 очка). Однако впереди у команды из Буэнос-Айреса непростой матч с миланским «Интером» (также 4 очка). А «Монтеррей» ждёт игра с японской «Уравой Ред Даймондс» (0). В случае победы, у мексиканцев появляется отличный шанс забраться в 1/8 финала.

Очередная лёгкая победа «Ювентуса» и выход в плей-офф

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 1
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Бутуй – 6'     2:0 Йылдыз – 16'     2:1 Лорч – 25'     3:1 Йылдыз – 69'     4:1 Влахович – 90+4'    

«Ювентус» после разгрома «Аль-Айна» (5:0) ожидала вторая встреча с не самым сильным клубом. На этот раз туринцы зарубились с «Видадом» из Марокко. И уже к 16-й минуте итальянцы вели со счётом 2:0: сначала автогол забил защитник Абдельмунаим Бутуй, а затем Кенан Йылдыз положил мяч дальним ударом в девятку.

Чуть позже «Видад» отыграл один мяч и вернул интригу. Но уже во втором тайме «Ювентус» дожал соперника. Сначала Кенан Йылдыз оформил дубль, уверенно разобравшись в штрафной соперника. Турок в целом превращается в полноценного лидера команды. А окончательный счёт установил Душан Влахович, реализовавший пенальти на 90+4-й минуте. Возможно, этот мяч стал для серба последним в составе «Юве». Итальянские СМИ сообщают, что форвард близок к трансферу в «Милан».

РАДУЮЩИЕСЯ ИГРОКИ «ЮВЕНТУСА»

РАДУЮЩИЕСЯ ИГРОКИ «ЮВЕНТУСА»

Фото: Francois Nel/Getty Images

«Ювентус» набрал шесть очков в двух турах и оформил выход в 1/8 финала. В 3-м туре команда Игора Тудора встретится с «Манчестер Сити»: если англичане в предстоящем матче не уступят «Аль-Айну», то команды разыграют первое место в группе.

«Ювентус» догонит «Баварию» по голам на КЧМ?
Второй разгром от «Юве» на КЧМ! Форвард туринцев положил один из лучших мячей турнира
Второй разгром от «Юве» на КЧМ! Форвард туринцев положил один из лучших мячей турнира

«Реал» сам себя подставил. Но всё-таки справился а «Пачукой»

Команда Хаби Алонсо пока страдает от действий Рауля Асенсио. В первом туре защитник привёз пенальти, а сейчас – удалился за фон на экс-игроке РПЛ Хосе Саломоне Рондоне. Правда, игра в меньшинстве словно пошла испанцам на пользу: высвободив пространство, они напомнили, кто на этом турнире обуздал реализацию. Три удара в створ – три гола. Они кстати на счету Беллингема, Арды Гюлера и Федерико Вальверде. Это вам не пенальти забить. Может, поэтому у мадридцев и не возникло проблем с мексиканским грандом. Который, кстати, гол престижа всё-таки в концовке завалил.

Подробнее о встрече:
«Реал» и в меньшинстве прибил команду Рондона! Все удары «Мадрида» в створ — голевые!
«Реал» и в меньшинстве прибил команду Рондона! Все удары «Мадрида» в створ — голевые!

Какие матчи состоятся 23 июня

  • 1:00 мск, «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия);
  • 4:00 мск, «Манчестер Сити» (Англия) – «Аль-Айн» (ОАЭ);
  • 19:00 мск, «Атлетико» (Испания) – «Ботафого» (Бразилия);
  • 22:00 мск, «Сиэтл Саундерс» (США) – «ПСЖ» (Франция).
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