«Сити» разнёс команду экс-тренера «Краснодара»! И стал ближе к первому трофею в 2025 году

«Манчестер Сити» оформил выход в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Команда Хосепа Гвардиолы во 2-м туре обыграла «Аль-Айн». Работающий в ОАЭ Владимир Ивич (экс-тренер «Краснодара») так и не придумал, как остановить англичан.

Гвардиола порадовал ещё до старта матча выбором состава. За «Сити» дебютировал защитник Райан Аит-Нури, также мы наконец-то увидели Абдукодира Хусанова. А ещё, впервые в основе вышел 19-летний Клаудио Эчеверри. Аргентинец появлялся на поле со скамейки в конце сезона-2024/2025, но теперь Пеп выпустил полузащитника с первых минут.

«Аль-Айн» в начале создал иллюзию, что не собирается сидеть в обороне весь матч. И на старте нашёл опасный момент! Нападающего Суфьяна Рахими в первой же атаке почти вывели один на один со Штефаном Ортегой, но голкипер «Сити» опередил форварда. Да и судья зафиксировал офсайд, немного успокоив Гвардиолу. Операторы показали Пепа ещё до старта матча — он выглядел напряжённым. Пропущенный мяч в начале точно не входил в планы испанца.

А «Сити» ждал своего момента. И первый же небольшой шанс конвертировался в гол. На 8-й минуте мяч после углового оказался у Илкая Гюндогана, и немец сделал закидушку в дальний угол ворот «Аль-Айна» из левой части штрафной. Красота и эстетика — 1:0.

Удивительно, но клуб из ОАЭ не растерялся после пропущенного мяча. И даже провёл хорошую атаку: на 15-й минуте Нассим Шадли получил пас в штрафной «Сити» и пробил в дальний угол. Ортеге пришлось напрячься и совершить сейв, чтобы спасти команду. Англичане же не создавали момент за моментом, а отметились качеством реализации. На 27-й минуте «Сити» заработал опасный штрафной, который исполнил Эчеверри. И аргентинец забил дебютный мяч за клуб! Он пробил со стандарта идеально в ближний угол. В тот момент на «Мерседес-Бенц Стэдиум» никто не улыбался шире Клаудио.

Клаудио Эчеверри и игроки «Манчестер Сити» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Затем «Сити» упустил парочку отличных моментов. Сначала Йошко Гвардиол пробил в штангу после подачи с углового. А на 41-й минуте Эрлинг Холанд нанёс удар с разворота чуть мимо створа. Но третий мяч англичане до перерыва всё же забили. Уже в добавленное время защитник «Аль-Айна» Рами Рабья сфолил в своей штрафной на Мануэле Аканджи. Судья Мустафа Горбаль после просмотра VAR назначил пенальти, который уверенно реализовал Холанд. В 1-м туре «Аль-Айн» уступил «Ювентусу» со счётом 0:5. «Сити» приблизился к результату туринцев уже в первые 45 минут.

Слишком большая разница в классе не позволила «Аль-Айну» Ивича оказать серьёзное сопротивление «Сити». Второй тайм стал формальностью. Команда Гвардиолы не сильно напрягалась, чтобы накидать сопернику 6-7 мячей. Получились не самые весёлые 45 минут. Хорошая новость: мы снова увидели на поле Родри (вышел и в 1-м туре с «Видадом»), постепенно возвращающего форму после травмы крестообразных связок.

Игроки «Сити» даже при минимальных затратах сил все равно забили трижды. Сначала на 73-й минуте оформил дубль Гюндоган: немец получил мяч в чужой штрафной, одним движением убрал двух защитников и перекинул голкипера Халида Эйсу. Позже Оскар Бобб воспользовался шикарным пасом от Родри и запутал вратаря, пробив в ближний угол. А затем Райан Шерки в касание пробил точно после скидки от Холанда. 6:0 — «Сити» превзошёл результат «Ювентуса» в матчах с «Аль-Айном».

Гюндоган и игроки «Манчестер Сити» Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

В 3-м туре англичане и итальянцы разыграют первое место в группе G. «Манчестер Сити» настроен побеждать в каждом матче: команда пока не взяла ни одного трофея в 2025 году. Последний титул — Суперкубок Англии в августе 2024-го. Почему бы не выиграть обновлённый клубный ЧМ и порадовать болельщиков?