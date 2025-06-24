Месси ждёт встреча с «ПСЖ»? Кто с кем сыграет в плей-офф КЧМ-2025. LIVE

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Клубный чемпионат мира — главный футбольный турнир лета. В основную стадию попали 32 клуба с разных континентов, однако по итогам группового этапа их количество сократится вдвое. По две лучшие команды из восьми групп попадут в 1/8 финала. Дальше нас ждёт классическая система с матчами на выбывание.
Когда пройдут встречи в плей-офф? Матчи 1/8 финала турнира состоятся с 28 июня по 2 июля. Четвертьфиналы запланированы на 4 и 5 июля, полуфиналы — на 8 и 9 июля, а финал — на 13-е число. Игра за третье место не предусмотрена. Вылетел в полуфинале — едешь домой.
В первом раунде плей-офф встретятся соперники из соседних квартетов. Победитель группы А сыграет со второй командой из группы В, победитель группы В — со второй командой из группы А. Победитель группы С — со второй командой группы D, победитель группы D — со второй командой группы С. И далее по списку.
Пока места в плей-офф гарантировали себе «Бавария», «Фламенго», «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ботафого».
А плей-офф будет выглядеть следующим образом:
Победитель группы А — «Ботафого»
Победитель группы С — вторая команда группы D
Победитель группы E — вторая команда группы F
Победитель группы G — вторая команда группы H
«ПСЖ» — вторая команда группы A
«Фламенго» (Бразилия) — вторая команда группы С
Победитель группы F — вторая команда группы E
Победитель группы H — вторая команда группы G