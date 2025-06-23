«Лучший вратарь сезона в Испании». На кого «Барселона» скандально меняет тер Штегена

Марк-Андре тер Штеген был главным вратарём «Барселоны» в течение восьми лет. Когда нужно было клубу, понижал зарплату. Последний сезон он в основном провёл в лазарете. Немецкий вратарь мог бы сыграть в решающих матчах, но как раз из-за этого и поссорился с тренером. Ханс-Дитер Флик отказался выпускать соотечественника на полуфинал Лиги чемпионов с «Интером», несмотря на его просьбы, и бесповоротно включил блокировку.

Конфликт окончательно поставил крест на перспективах Марка-Андре в Каталонии. Судя по информации Fanatik, тер Штеген скоро окажется в «Галатасарае». Неизвестно, правдив ли данный слух. Доверие к турецким инсайдерам невелико. А вот что понятно наверняка, так это занятые вакансии в обойме «Барсы».

Войцех Щенсны продлил контракт, согласившись на статус второго номера. «Барселоне» нужен был первый, и она выплатила отступные € 25 млн за 24-летнего Жоана Гарсию из «Эспаньола». Кто это? Чего он достиг и достойный ли сменщик появляется в «Барсе»? Давайте знакомиться.

Гарсия обязан воспитанием любимчику Буффона

В испанском футболе довольно противоречивые нравы. Нико Уильямс тоже готовится стать частью каталонской семьи, и его изображение на памятном мурале «Атлетика» фанаты уже стёрли. Что уж говорить про Гарсию, который представлял «Эспаньол» — географического соседа «Барселоны». Клуб давно не составляет конкуренцию «Барсе». Тем не менее прямой переход фанаты воспринимают весьма болезненно. Особенно своего воспитанника.

Жоан находился в системе «Эспаньола» с 15 лет: прошёл все молодёжные команды и летом 2021-го дорос до главной. Сначала Гарсия сидел под возрастным Диего Лопесом. Будущий вратарь «Барсы» набирался опыта у 37-летнего экс-мадридисты и до сих пор считает его одним из своих наставников — они периодически созваниваются. Тем не менее больше всего его прокачал Тома Н'Коно. Возможно, это имя вам ни о чём не говорит. Но к мнению Джанлуиджи Буффона вы же прислушаетесь?

Джиджи назвал в честь камерунца сына, что уже говорит о многом: «Это имя носил мой кумир Н'Коно — голкипер сборной Камеруна на чемпионате мира 1990 года, благодаря которому я полюбил вратарское ремесло. Я влюбился в сборную Камеруна, а выступление её голкипера перевернуло ход моей карьеры, ведь в юношеской команде я играл в полузащите. Кстати, Н'Коно звонил и поздравил меня с рождением своего тёзки».

Тома Н'Коно Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Тома прокачивал Жоана в течение шести лет, хотя вообще-то был не тренером вратарей «Эспаньола», а техническим ассистентом. «Вижу, как он приходит самым первым на тренировки. Уходит — последним. Я учу вратарскому ремеслу, но такое отношение, которое мне всегда так нравилось, у Гарсии никогда не менялось», — усердием новичок покорил легенду.

Гарсия не захотел быть вторым в «Арсенале». И дорос до главного в «Барсе»

В 2022-м Лопес ушёл в «Райо Вальекано», а на его месте появился другой ветеран — Фернандо Пачеко. Жоан поначалу проигрывал ему конкуренцию, однако иногда молодому всё-таки доверяли. Гарсия сыграл в Ла Лиге с «Эльче». Чтобы дважды пропустить и устроить самокопание: «Худший вечер в жизни. Я не доказал состоятельность, и это сильно ударило по мне. Мне помогали партнёры и тренеры. Буду благодарен им всю жизнь».

В следующем сезоне Гарсия научился терпеть и повысил статус: полсезона отсидел на лавке, а в марте 2024-го воспользовался шансом и стал основным. Пачеко поссорился с тренером Маноло Гонсалесом и потерял место в старте. Жоан отыграл 11 из 18 встреч «насухо», пропустил всего восемь раз и помог «Эспаньолу» вернуться в Ла Лигу. Тогда же к нему обратился сам «Арсенал». Гарсия не поддался на английский соблазн и решил отплатить «Эспаньолу» за доверие. Да и справедливости ради в Лондоне его в качестве первого номера не рассматривали.

Решение оказалось максимально дальновидным. Жоан провёл блестящий сезон: многократно выручал и, по статистике, должен был пропустить на 8,4 гола больше своих 51. Это с отрывом лучший показатель в Ла Лиге. Тер Штеген лишь однажды показал результат круче — 9,15 в сезоне-2022/2023. Тогда «Барса» засушила аж 26 матчей.

Гарсия делал 10 спасений в игре с «Реалом», девять — с «Бетисом», семь — с «Атлетико», по шесть — с «Барсой», «Валенсией» и «Сельтой». Его средний рейтинг статистического портала Sofascore — 7,39. Следующий — Леандро Кабрера с оценкой 7,00. То есть понятно, кто затащил «Эспаньол» на 14-е место.

Жоан Гарсия в «Эспаньоле» Фото: Javier Borrego/Getty Images

Всего у Жоана 140 спасений — тоже главный показатель в испанском чемпионате. А его доля отражённых ударов (75,5%) уступает лишь цифрам Уная Симона из «Атлетика» (79%), Луиса Жуниора из «Вильярреала» (78,8%), Яна Облака из «Атлетико» (78,1%) и Хулена Ахирресабалы (76,5%) тоже из «Атлетика». У Щенсного, для сравнения, — 66,7%, у Пеньи — 69,8%, у тер Штегена — вообще 63,6%.

Другой козырь — отражение пенальти. В прошедшем сезоне в его ворота били шесть 11-метровых. Два из них оказались отражены. «Всё, что я делаю — ловлю мяч. Если кто и заслужил комплименты, то это мои партнёры», — излишне скромничал каталонский вратарь.

Гарсия потрясающе реагирует на ленточке и нейтрализует выходы один на один. Ну и ногами играет немало. Жоан за сезон Ла Лиги сделал 1040 пасов. Больше — только у Алекса Ремиро из «Реала Сосьедад». Ну чисто барселонский вратарь. Да, подкачала точность (66,9%), но стиль короткого розыгрыша «Барсы» явно подправит статистику.

«У него есть качества, которых я никогда не видел у топ-вратарей. Рефлексы, смелость, работа ногами, лидерство, надёжность. На тренировках он отражает все 200 ударов подряд», — говорил Серхи Гомес. «Хочу похвалить Гарсию. Думаю, он был лучшим вратарём Ла Лиги в этом сезоне, у него большое будущее», — слова Щенсного после каталонского дерби. Будто знал, под кем будет сидеть на лавке.

Жоан Гарсия на презентации Фото: fcbarcelona.com

Гарсию называют «крысой» и «предателем». Но вообще-то он с детства за «Барсу»

После новости о договорённости Гарсии с «Барсой» в родном городе вратаря, Сальене, появились не самые приятные надписи: «Жоан — крыса», «Жоан — предатель», «Puta Barça» (по-испански это значит «нафиг «Барсу»). Но дело в том, что, как только стало известно о переходе Гарсии в «Барселону», тут же сыщики из интернета нашли его детские фото с сине-гранатовым мерчем. Вот как он сам прокомментировал трансфер:

«Счастлив, очень счастлив. Честно, я с нетерпением ждал этого дня, и он наконец настал. Безумно счастлив. Хочу продолжать расти как вратарь и, конечно, многое выиграть, достигнуть прекрасных результатов с командой. Поэтому я и перешёл сюда. Молодая команда с такими хорошими игроками — это очень интересный проект. Мне также посчастливилось знать некоторых из них. Так что да, я жажду приступить к работе и встретиться с ними.

Считаю себя смелым вратарём, которому нравится помогать команде во всех ситуациях. У меня хорошие рефлексы, в игре на втором этаже тоже стараюсь внести свой вклад и помочь всем, чем смогу». К слову про «второй этаж». Рост Жоана — 191 см. Выше, чем у тер Штегена (187 см) и тем более Пеньи (184 см).

Гарсия привык быть главным лицом команды. «Барса» — далеко не «Эспаньол», где его нещадно грузили ударами. Придётся держать концентрацию и ждать шанса себя проявить. Как получится — одна из главных интриг предстоящего сезона.