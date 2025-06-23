Горячее 24 июня: «Интер Майами» Месси против «Палмейраса», «Порту» — «Аль-Ахли», Сафиуллин на Мальорке и «Газпром-Югра» — «Ухта»!

Топ-матчи вторника: «Бенфика» — «Бавария» на клубном ЧМ, теннис и финал в футзале

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: «Интер Майами» — «Палмейрас», клубный чемпионат мира — 2025, группа A, 3-й тур

Интрига: «Интер Майами» окажется в плей-офф КЧМ?

«Интер Майами» находится в шаге от выхода в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Для этого в следующем матче достаточно не уступить «Палмейрасу». Впрочем, бразильцев ничья также устроит. Нас ждёт очевидный исход? Вряд ли. Лионель Месси всегда играет на победу. Так что нет сомнений, что «Интер Майами» понесётся вперёд.

⚽️ 4:00: «Порту» — «Аль-Ахли», клубный чемпионат мира — 2025, группа A, 3-й тур

Интрига: выберется ли «Порту» в 1/8 финала?

«Порту» провёл не самые удачные матчи с «Палмейрасом» (0:0) и «Интер Майами» (1:2). Команда Мартина Ансельми занимает третье место в таблице с одним очком. Чтобы выйти в 1/8 финала КЧМ, теперь нужны победа над «Аль-Ахли» и проигрыш «Интер Майами»/«Палмейраса». Ничья в параллельной встрече не устроит португальцев.

🎾 14:30*: Роман Сафиуллин (Россия) — Хамад Меджедович (Германия, 2), Мальорка, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Сафиуллин с «наследником» Джоковича?

Роман Сафиуллин впервые с марта одержал победу на уровне ATP-тура. На старте травяного турнира на Мальорке он обыграл француза Александра Мюллера. Теперь за место в 1/4 финала россиянин сразится с «наследником» Джоковича — 21-летним сербом Хамадом Меджедовичем, который в этом сезоне впервые обыграл теннисиста топ-10 — Даниила Медведева — в полуфинале турнира в Марселе. Ранее Роман и Хамад друг с другом на корте не пересекались, а победитель встретится дальше по сетке с кем-то из пары Артур Риндеркнеш — Феликс Оже-Альяссим.

🏆⚽️ 16:30: «Газпром-Югра» — «Ухта», Суперлига, финал, шестой матч

Суперлига . Финал Суперлига . Финал 24 июня 2025, вторник. 16:30 МСК Газпром-Югра Югорск Не начался Ухта Ухта Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Ухта» первое в истории чемпионство?

«Ухта» в этом сезоне крайне близка к своему первому чемпионству в истории. В финальной серии Суперлиги ухтинцы выглядели крайне уверенно, вели 3-1. Вот только в матче, который, казалось, станет решающим, парни Вадима Яшина дрогнули (2:7). Это позволило «Газпрому-Югра» вернуться в игру (3-2). Получится ли у «Ухты» со второй попытки забрать своё или югорчане приведут серию к «золотой» встрече?

⚽️🎦 22:00: «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс», клубный чемпионат мира — 2025, группа C, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «Бока» зацепится за плей-офф?

«Бока Хуниорс» занимает третье место за тур до финиша группового этапа с одним очком. «Окленд Сити» уже попрощался с шансами на плей-офф, поэтому в 3-м туре аргентинцы получат немотивированного соперника. Хотя при любых раскладах «Бока» намного сильнее «Окленда». Но для выхода в 1/8 финала команде из Буэнос-Айреса также нужна победа «Баварии» над «Бенфикой». Другие расклады лишают «Боку» надежд на плей-офф.

⚽️ 22:00: «Бенфика» — «Бавария», клубный чемпионат мира — 2025, группа C, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Бавария» продолжит побеждать на клубном ЧМ?

«Бавария» уже вышла в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Но теперь нужно удержать первое место: для этого достаточно в 3-м туре не уступить «Бенфике». Португальцы ещё не гарантировали себе место в плей-офф, поэтому выйдут максимально заряженными на результат. Однако «Бавария» всё равно остаётся фаворитом пары. Мюнхенцы выкинут «Бенфику» с КЧМ?