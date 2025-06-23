Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 24 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Бенфика» — «Бавария» на клубном ЧМ, теннис и финал в футзале
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 24 июня 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Горячее 24 июня: «Интер Майами» Месси против «Палмейраса», «Порту» — «Аль-Ахли», Сафиуллин на Мальорке и «Газпром-Югра» — «Ухта»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 июня в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: «Интер Майами» — «Палмейрас», клубный чемпионат мира — 2025, группа A, 3-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Не начался
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер Майами» окажется в плей-офф КЧМ?

«Интер Майами» находится в шаге от выхода в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Для этого в следующем матче достаточно не уступить «Палмейрасу». Впрочем, бразильцев ничья также устроит. Нас ждёт очевидный исход? Вряд ли. Лионель Месси всегда играет на победу. Так что нет сомнений, что «Интер Майами» понесётся вперёд.

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
Великий!
Месси — первый игрок в истории, достигший 1250 результативных действий
Истории
Месси — первый игрок в истории, достигший 1250 результативных действий

⚽️ 4:00: «Порту» — «Аль-Ахли», клубный чемпионат мира — 2025, группа A, 3-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Аль-Ахли
Каир, Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выберется ли «Порту» в 1/8 финала?

«Порту» провёл не самые удачные матчи с «Палмейрасом» (0:0) и «Интер Майами» (1:2). Команда Мартина Ансельми занимает третье место в таблице с одним очком. Чтобы выйти в 1/8 финала КЧМ, теперь нужны победа над «Аль-Ахли» и проигрыш «Интер Майами»/«Палмейраса». Ничья в параллельной встрече не устроит португальцев.

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
Что нужно каждому клубу для выхода в плей-офф КЧМ:
«Атлетико» – в шаге от вылета, а что надо «Реалу» и «ПСЖ»? Расклады КЧМ на выход из групп
«Атлетико» – в шаге от вылета, а что надо «Реалу» и «ПСЖ»? Расклады КЧМ на выход из групп

🎾 14:30*: Роман Сафиуллин (Россия) — Хамад Меджедович (Германия, 2), Мальорка, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мальорка. 2-й круг
24 июня 2025, вторник. 14:30 МСК
Роман Сафиуллин
75
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Хамад Меджедович
73
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

Интрига: справится ли Сафиуллин с «наследником» Джоковича?

Роман Сафиуллин впервые с марта одержал победу на уровне ATP-тура. На старте травяного турнира на Мальорке он обыграл француза Александра Мюллера. Теперь за место в 1/4 финала россиянин сразится с «наследником» Джоковича — 21-летним сербом Хамадом Меджедовичем, который в этом сезоне впервые обыграл теннисиста топ-10 — Даниила Медведева — в полуфинале турнира в Марселе. Ранее Роман и Хамад друг с другом на корте не пересекались, а победитель встретится дальше по сетке с кем-то из пары Артур Риндеркнеш — Феликс Оже-Альяссим.

ATP-500. Мальорка-2025. Турнирная сетка
Роман удачно начал турнир на Мальорке:
Павлюченкова отыграла 6 матчболов на старте Истбурна! А Сафиуллин победил впервые с марта
Павлюченкова отыграла 6 матчболов на старте Истбурна! А Сафиуллин победил впервые с марта

🏆⚽️ 16:30: «Газпром-Югра» — «Ухта», Суперлига, финал, шестой матч

Суперлига . Финал
24 июня 2025, вторник. 16:30 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Не начался
Ухта
Ухта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Ухта» первое в истории чемпионство?

«Ухта» в этом сезоне крайне близка к своему первому чемпионству в истории. В финальной серии Суперлиги ухтинцы выглядели крайне уверенно, вели 3-1. Вот только в матче, который, казалось, станет решающим, парни Вадима Яшина дрогнули (2:7). Это позволило «Газпрому-Югра» вернуться в игру (3-2). Получится ли у «Ухты» со второй попытки забрать своё или югорчане приведут серию к «золотой» встрече?

Статистика Суперлиги
«Ухта» потерпела болезненное поражение в важнейшем матче:
Неподдельная интрига в финале Суперлиги! «Газпром-Югра» не дал «Ухте» стать чемпионом
Неподдельная интрига в финале Суперлиги! «Газпром-Югра» не дал «Ухте» стать чемпионом

⚽️🎦 22:00: «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс», клубный чемпионат мира — 2025, группа C, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Не начался
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бока» зацепится за плей-офф?

«Бока Хуниорс» занимает третье место за тур до финиша группового этапа с одним очком. «Окленд Сити» уже попрощался с шансами на плей-офф, поэтому в 3-м туре аргентинцы получат немотивированного соперника. Хотя при любых раскладах «Бока» намного сильнее «Окленда». Но для выхода в 1/8 финала команде из Буэнос-Айреса также нужна победа «Баварии» над «Бенфикой». Другие расклады лишают «Боку» надежд на плей-офф.

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
Манчестерская диаспора в «Боке»:
Бывшие звёзды «МЮ» скопились в одном клубе на КЧМ. Как Кавани и остальные попали в «Боку»?
Бывшие звёзды «МЮ» скопились в одном клубе на КЧМ. Как Кавани и остальные попали в «Боку»?

⚽️ 22:00: «Бенфика» — «Бавария», клубный чемпионат мира — 2025, группа C, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» продолжит побеждать на клубном ЧМ?

«Бавария» уже вышла в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Но теперь нужно удержать первое место: для этого достаточно в 3-м туре не уступить «Бенфике». Португальцы ещё не гарантировали себе место в плей-офф, поэтому выйдут максимально заряженными на результат. Однако «Бавария» всё равно остаётся фаворитом пары. Мюнхенцы выкинут «Бенфику» с КЧМ?

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
«Бавария» заработала хорошую сумму за форварда:
Новая звезда «Ливерпуля» и большие сделки «Реала» и «Барсы». Трансферы недели в Европе
Новая звезда «Ливерпуля» и большие сделки «Реала» и «Барсы». Трансферы недели в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android