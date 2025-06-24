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Как Ахмат меняется перед сезоном-2025/2026 в РПЛ, кто ушёл, кого купили, Касинтура, Мансилья, Сидоров, Гаджиев

Самая мощная трансферная закупка в РПЛ прямо сейчас
Кирилл Закатченко
«Ахмат» купил четырёх новичков
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«Ахмат» назначил нового тренера и купил четырёх новичков с опытом игры в Премьер-Лиге.

Самым активным клубом РПЛ на трансферном рынке в последние дни стал «Ахмат». Клуб из Чечни оформил сразу четыре перехода. Команда активно обновляет состав и пытается избежать сценария прошлого сезона.

Клуб из Грозного поменял тренера и попрощался с большой группой футболистов

«Ахмат» с большим трудом сохранил место в РПЛ. Ради этого пришлось продираться через стыки, а там команду ждал «Урал». Сергей Ташуев подал в отставку сразу после первого матча в Екатеринбурге (1:2), и к ответной встрече клуб из Грозного готовил Фёдор Щербаченко.

«Не буду делать глубокий анализ, но, когда зашёл в раздевалку после матча, понял по глазам футболистов, что что-то не то, — утверждал Ташуев после увольнения. — У нас была шикарная «химия» с ними после сборов, однако она ушла. Я говорил ребятам, что влюбился в них по работе. Так все великолепно работали. Но вмешались какие-то потусторонние силы. Так что надо было кому-то уходить».

Как «Ахмат» остался в РПЛ:
Спартаковец спас «Ахмат» от вылета! Но «Урал» будет вне себя от судейства
Спартаковец спас «Ахмат» от вылета! Но «Урал» будет вне себя от судейства

Перемены встряхнули команду. Она обыграла «Урал» (2:0) дома и осталась в РПЛ. Через пару недель после этого руководство «Ахмата» определилось с новым главным тренером — им стал Александр Сторожук. За 2,5 года в тульском «Арсенале» ему не удалось вернуть команду в РПЛ. Самый реальный шанс был в сезоне-2023/2024. Тогда «Арсенал» добрался до переходных матчей, однако там не справился с «Пари НН» (2:1, 0:2). В прошедшем сезоне тульский клуб финишировал только на 10-й строчке в Первой лиге.

Александр Сторожук снова попробует себя в РПЛ

Александр Сторожук снова попробует себя в РПЛ

Фото: fc-akhmat.ru

У Сторожука есть опыт работы в РПЛ — «Краснодар» под его руководством одержал 13 побед в 29 матчах. Спустя 2,5 года тренер получил новый шанс в Премьер-Лиге. В межсезонье «Ахмат» покинула большая группа футболистов. Трое арендованных игроков вернулись в свои клубы. Арсен Адамов уехал в «Зенит», Даниил Уткин — в «Ростов» (потом полузащитника отправили в «Балтику»), а Даниил Зорин — в «Спартак». Самая серьёзная потеря — Адамов. Всё-таки у него был самый высокий показатель по количеству игрового времени (2565 минут) среди всех футболистов «Ахмата» в прошедшем сезоне РПЛ.

Помимо этого, грозненский клуб покинули защитники Александр Жиров и Лео Гогличидзе, полузащитники Евгений Харин, Минкаил Мацуев и Владислав Камилов, нападающий Родриго Руис Диас. А чуть позже «Ахмат» расторг контракт с Ясмином Челиковичем. В топ-15 команды по проведённому времени из них были Жиров и Камилов. Харин же пропустил бо́льшую часть сезона из-за травмы ахиллова сухожилия.

Все новички «Ахмата» в прошлом сезоне выступали в РПЛ. Трое – играли важную роль в бывших клубах

«Ахмат» ударно поработал на трансферном рынке в течение предыдущих дней. 20 июня пресс-служба клуба объявила о покупке трёх новичков, а 22-го числа — ещё об одном трансфере. У каждого из этих футболистов есть опыт игры в РПЛ. Более того, они все выступали там в сезоне-2024/2025. Трое из них владеют русским языком.

Эгаш Касинтура — второй бомбардир махачкалинского «Динамо» в прошлом сезоне

Эгаш Касинтура — второй бомбардир махачкалинского «Динамо» в прошлом сезоне

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эгаш Касинтура оказался в России в 2021 году. Сначала играл в «Уфе», потом — в махачкалинском «Динамо». И там, и там пост генерального директора занимал Шамиль Газизов. У нападающего есть паспорт Анголы, однако он женился на россиянке. И периодически даёт флеш-интерью на языке той страны, в которой играет. В прошлом сезоне Эгаш занял четвёртое место в «Динамо» по игровым минутам в РПЛ (2128), второе — по голам (4) и по системе «гол+пас» (7, 4+3).

Президент махачкалинского клуба Гаджи Гаджиев выразил сожаление в связи с уходом Касинтуры: «Очень жаль, потому что мы потеряли ведущего игрока. С одной стороны, это новый вызов для футболиста, и его устраивают условия, которые предлагает «Ахмат». А для нас это вынужденная мера — расставаться с ведущим игроком. Сожалеем, но у нас нет другого выхода».

Изучаем главные трансферы последних дней в РПЛ:
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Однако Касинтура не единственный футболист, кто сменил Махачкалу на Грозный. Ещё одним новичком «Ахмата» стал Абакар Гаджиев. Парню всего 21 год, в прошлом сезоне он забил четыре мяча во всех турнирах. В марте боец UFC Ислам Махачев назвал Гаджиева лучшим футболистом России. А бывший тренер грозненского клуба Магомед Адиев включил Абакара в пятёрку лучших молодых игроков страны. В начале 2025 года Гаджи Гаджиев сообщил, что за футболистом следили скауты российских и зарубежных клубов.

«Кто-то сравнивал с Ди Марией, кто-то — с Асенсио, Роббеном и другими левоногими футболистами. С Ди Марией мы немного похожи внешне, а Асенсио называли из-за штрафных ударов», — говорил Абакар в интервью «Чемпионату». Зимой даже появились слухи об интересе к игроку со стороны «Наполи». Газизов подтвердил, что за футболистом следят представители европейских клубов, но отказался от комментариев по поводу неаполитанской команды.

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«Уверен — и в Европе смогу зажечь». Зачем «Наполи» талант из Махачкалы?

Получается, «Ахмат» ослабил конкурента. На всякий случай – «Динамо» завершило прошлый сезон на более высоком месте. Ещё двух новичков «Ахмат» выдернул из «Оренбурга», который вылетел в Первую лигу. В клубе из Грозного оказались защитник Максим Сидоров и нападающий Брайан Мансилья. Первый перешёл в «Оренбург» летом 2023 года. Говорит, была пара предложений из-за рубежа, однако не сложилось. Сидоров — лидер «Оренбурга» по игровому времени (2289 минут) в прошлом сезоне РПЛ. Максим способен закрыть любой из флангов обороны.

Максим Сидоров чаще других игроков «Оренбурга» был на поле в прошлом сезоне РПЛ

Максим Сидоров чаще других игроков «Оренбурга» был на поле в прошлом сезоне РПЛ

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мансилья занял третье место в «Оренбурге» по игровому времени (2212 минут). А ещё он был вторым в команде по количеству голов (5) и первым — по системе «гол+пас» (9, 5+4). После трансфера Мансилья подчеркнул, что очень рад снова попасть в один клуб со своим другом Сидоровым. Брайан играет в России с лета 2022 года. Сначала «Оренбург» арендовал его у аргентинского «Расинга», а потом оформил полноценный трансфер. «Ахмат» приобрёл четырёх новичков, каждый из которых знает, что такое борьба за выживание в РПЛ.

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