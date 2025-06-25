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Квиз правда или миф в футболе: в честь кого назвали Криштиану Роналду, за кого играл Деян Станкович, рекорды Игоря Акинфеева

Роналду назвали в честь Рональда Макдональда, у Карпина была велокоманда. Правда или миф?

Иван Бровар
Автор:
Фото: Дмитрий Голубович/«Чемпионат»
Футбольный квиз
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Отличи истину от вымысла!

Футбол – это гораздо больше, чем просто игра. Его влияние выходит далеко за рамки поля, и вокруг складываются мифы и легенды. Поэтому совместно с БК Леон мы подготовили квиз, где вам необходимо отличить правду от вымысла. Впереди 12 сложных вопросов. Проверьте свои знания. Спойлер: всё не так легко, как может показаться!

Правда ли, что раньше перекладину ворот заменяла верёвка? Английские тренеры никогда не выигрывали АПЛ? Криштиану Роналду назвали в честь Рональда Макдональда? У Валерия Карпина была своя велокоманда, а Деян Станкович играл на чемпионате мира сразу за три разные сборные? Эти и другие вопросы – в нашем тесте. Поехали!

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*Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте www.leon.ru. Розыгрыш происходит во время события.

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