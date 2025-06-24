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Причины успеха бразильских команд на клубном чемпионате мира 2025 года, Фламенго, Палмейрас, Флуминенсе, Ботафого

Бразильские клубы разрывают на КЧМ! Почему они так хороши даже на фоне топов Европы?
Никита Паглазов
Бразильские клубы разрывают на КЧМ!
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Бразильские клубы впечатляют на КЧМ-2025! «Фламенго», «Палмейрас» и «Ботафого» уже обеспечил себе выход в 1/8 финала. «Флуминенсе» также с огромной вероятностью окажется в плей-офф. Как так получается, что бразильцы успешны на турнире с участием европейских топов?

У клубов из Бразилии не самые тяжёлые группы

Южноамериканские клубы приехали на КЧМ в статусе скрытых фаворитов групп. Например, «Палмейрасу» попались не самые сильные соперники: «Интер Майами», «Порту» и египетский «Аль-Ахли». «Фламенго» достался «Челси», но кроме него – «Эсперанс» из Туниса и «Лос-Анджелес» (попал на КЧМ-2025 вместо мексиканского «Леона»). «Флуминенсе» оказался в группе с дортмундской «Боруссией», южнокорейским «Ульсан Хёндэ» и «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР. Как минимум все три бразильских клуба претендовали на топ-2 ещё до старта турнира.

Футболисты «Ботафого»

Футболисты «Ботафого»

Фото: Stu Forster/Getty Images

«Ботафого» – единственное исключение. Им достался действующий победитель Лиги чемпионов – «ПСЖ», а также «Атлетико» и местный «Сиэтл Саундерс». Только вот клуб из Рио-де-Жанейро является сильнейшим в Южной Америке: в 2024 году взял Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии. По классу «Ботафого» не критично уступает «ПСЖ» и «Атлетико», что, например, доказал в очной встрече с парижанами (1:0). Мадридцам клуб из Рио уступил (0:1), однако главной задачей было не проиграть разгромно. И «Ботафого» вышел в 1/8 финала.

Все расклады на выход клубов в 1/8 финала КЧМ:
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«Атлетико» – в шаге от вылета, а что надо «Реалу» и «ПСЖ»? Расклады КЧМ на выход из групп

Множество звёзд в составе

СМИ обсуждают каждый трансфер топ-игрока в Саудовскую Аравию. Но не меньший поток качественных футболистов идёт в Бразилию. Как правило, это местные звёзды, вернувшиеся на родину. И необязательно те, кому за 30 лет. Список классных игроков в бразильских клубах на КЧМ впечатляет. Например, за «Флуминенсе» выступает легендарный Тьяго Силва, в «Палмейрасе» есть Фелипе Андерсон (экс-«Лацио»), Витор Роке (экс-«Барселона») и Эстеван (17-летний суперталант, переходит в «Челси»).

В составе «Ботафого» играют Аллан (экс-«Наполи»), Артур (экс-«Зенит»), Хоакин Корреа (экс-«Интер»), Кайо (экс-«Краснодар») и Алекс Теллес (экс-«МЮ»). А самая популярная команда Южной Америки – «Фламенго» – «напичкана» топами: Айртон (экс-«Спартак»), Данило (экс-«Ювентус», «Реал», «Манчестер Сити»), Жоржиньо (экс-«Челси» и «Арсенал»), Алекс Сандро (экс-«Ювентус»), Эвертон (экс-«Бенфика»), Педро Абреу, Бруно Энрике и возможный новичок «Зенита» Жерсон.

Жоржиньо

Жоржиньо

Фото: David Ramos/Getty Images

Клубы из Бразилии уступают по уровню составов только большим европейским грандам. Это позволяет действовать «Фламенго» или «Ботафого» уверенно даже во встречах с «ПСЖ» и «Челси».

Во «Фламенго» мечтают играть многие южноамериканцы:
Соперник «Челси» по КЧМ — главный феномен Южной Америки
Соперник «Челси» по КЧМ — главный феномен Южной Америки

Бразилия — фабрика талантов. Местный чемпионат уступает только топ-лигам

Бразильские футболисты каждый год пачками уезжают в Европу. Но качественных игроков хватает и в местной Серии А. Разница между средним бразильцем и англичанином/французом/испанцем минимальна. И нынешний КЧМ это только подтверждает.

Объективно тяжело сравнить топ-5 европейских лиг и чемпионат Бразилии. Однако Opta в конце 2024 года поставила бразильскую Серию А на шестое место в рейтинге сильнейших чемпионатов мира. Выше – только АПЛ, Серия А (Италия), Бундеслига, Примера и Лига 1. Поэтому неудивительно, что лучшие клубы Бразилии на равных играют с представителями Франции или Германии.

Матч «Фламенго» с «Челси»

Матч «Фламенго» с «Челси»

Фото: David Ramos/Getty Images

В топ-16 клубного чемпионата мира наверняка будет четыре бразильские команды. Это повышает вероятность, что хотя бы одна из них окажется минимум в полуфинале. Но такой расклад не должен удивлять. Бразильские клубы находятся на высоком уровне, а КЧМ просто подсветил эту историю для зрителей по всему миру.

А что вы думаете о фаворитах клубного ЧМ теперь:
«Реал», «ПСЖ» или кто-то не из Европы? Выбираем главного фаворита клубного ЧМ
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«Реал», «ПСЖ» или кто-то не из Европы? Выбираем главного фаворита клубного ЧМ
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