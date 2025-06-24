Бразильские клубы разрывают на КЧМ! Почему они так хороши даже на фоне топов Европы?

Бразильские клубы впечатляют на КЧМ-2025! «Фламенго», «Палмейрас» и «Ботафого» уже обеспечил себе выход в 1/8 финала. «Флуминенсе» также с огромной вероятностью окажется в плей-офф. Как так получается, что бразильцы успешны на турнире с участием европейских топов?

У клубов из Бразилии не самые тяжёлые группы

Южноамериканские клубы приехали на КЧМ в статусе скрытых фаворитов групп. Например, «Палмейрасу» попались не самые сильные соперники: «Интер Майами», «Порту» и египетский «Аль-Ахли». «Фламенго» достался «Челси», но кроме него – «Эсперанс» из Туниса и «Лос-Анджелес» (попал на КЧМ-2025 вместо мексиканского «Леона»). «Флуминенсе» оказался в группе с дортмундской «Боруссией», южнокорейским «Ульсан Хёндэ» и «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР. Как минимум все три бразильских клуба претендовали на топ-2 ещё до старта турнира.

Футболисты «Ботафого» Фото: Stu Forster/Getty Images

«Ботафого» – единственное исключение. Им достался действующий победитель Лиги чемпионов – «ПСЖ», а также «Атлетико» и местный «Сиэтл Саундерс». Только вот клуб из Рио-де-Жанейро является сильнейшим в Южной Америке: в 2024 году взял Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии. По классу «Ботафого» не критично уступает «ПСЖ» и «Атлетико», что, например, доказал в очной встрече с парижанами (1:0). Мадридцам клуб из Рио уступил (0:1), однако главной задачей было не проиграть разгромно. И «Ботафого» вышел в 1/8 финала.

Множество звёзд в составе

СМИ обсуждают каждый трансфер топ-игрока в Саудовскую Аравию. Но не меньший поток качественных футболистов идёт в Бразилию. Как правило, это местные звёзды, вернувшиеся на родину. И необязательно те, кому за 30 лет. Список классных игроков в бразильских клубах на КЧМ впечатляет. Например, за «Флуминенсе» выступает легендарный Тьяго Силва, в «Палмейрасе» есть Фелипе Андерсон (экс-«Лацио»), Витор Роке (экс-«Барселона») и Эстеван (17-летний суперталант, переходит в «Челси»).

В составе «Ботафого» играют Аллан (экс-«Наполи»), Артур (экс-«Зенит»), Хоакин Корреа (экс-«Интер»), Кайо (экс-«Краснодар») и Алекс Теллес (экс-«МЮ»). А самая популярная команда Южной Америки – «Фламенго» – «напичкана» топами: Айртон (экс-«Спартак»), Данило (экс-«Ювентус», «Реал», «Манчестер Сити»), Жоржиньо (экс-«Челси» и «Арсенал»), Алекс Сандро (экс-«Ювентус»), Эвертон (экс-«Бенфика»), Педро Абреу, Бруно Энрике и возможный новичок «Зенита» Жерсон.

Жоржиньо Фото: David Ramos/Getty Images

Клубы из Бразилии уступают по уровню составов только большим европейским грандам. Это позволяет действовать «Фламенго» или «Ботафого» уверенно даже во встречах с «ПСЖ» и «Челси».

Бразилия — фабрика талантов. Местный чемпионат уступает только топ-лигам

Бразильские футболисты каждый год пачками уезжают в Европу. Но качественных игроков хватает и в местной Серии А. Разница между средним бразильцем и англичанином/французом/испанцем минимальна. И нынешний КЧМ это только подтверждает.

Объективно тяжело сравнить топ-5 европейских лиг и чемпионат Бразилии. Однако Opta в конце 2024 года поставила бразильскую Серию А на шестое место в рейтинге сильнейших чемпионатов мира. Выше – только АПЛ, Серия А (Италия), Бундеслига, Примера и Лига 1. Поэтому неудивительно, что лучшие клубы Бразилии на равных играют с представителями Франции или Германии.

Матч «Фламенго» с «Челси» Фото: David Ramos/Getty Images

В топ-16 клубного чемпионата мира наверняка будет четыре бразильские команды. Это повышает вероятность, что хотя бы одна из них окажется минимум в полуфинале. Но такой расклад не должен удивлять. Бразильские клубы находятся на высоком уровне, а КЧМ просто подсветил эту историю для зрителей по всему миру.