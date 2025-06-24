Самый молодой тренер топ-лиг — теперь в Италии! Пробился через соцсети и помогал Артете

Во всём виноват Симоне Индзаги! Он ушёл из «Интера» в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. В результате миланская команда хотела забрать Фабрегаса из «Комо», но смогла договориться только с Киву из «Пармы». Румынский тренер вернулся в «Интер», где уже руководил юношескими командами. В свою очередь, пармезанцы 10 дней оставались без главного тренера, а потом объявили о назначении 29-летнего Карлоса Куэсты. Его уже представили официально.

Карлос Куэста Фото: Parma Calcio 1913 via Getty Images

Этот выбор стал неожиданным, потому что тренер незнаком широкой аудитории. И вообще он стал самым молодым в топ-5 лигах Европы. Раньше этим статусом обладал 32-летний Фабиан Хюрцелер из «Брайтона». За всю историю Серии А был только один тренер моложе – в 1939-м «Триестиной» руководил Элио Лоски, который был на два месяца моложе, чем сейчас Куэста.

Почему «Парма» выбрала именно Куэсту?

В прошедшем сезоне 73-летний Клаудио Раньери показал отличную работу в «Роме», которая, несмотря на все проблемы, в начале сезона вышла в Лигу Европы. Другие тренеры с солидным опытом вроде Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини легко находят себе новые команды в Серии А. Однако «Парма» регулярно делает ставку именно на молодых специалистов. В последнее время приглашали в том числе Киву и Энцо Мареску (оба – 1980 года рождения).

Правда, 29-летний Куэста – это нестандартное решение даже по меркам «Пармы». Вероятно, новому тренеру будет чуть проще освоиться, потому что у этого клуба молодой состав. В прошлом сезоне средний возраст составлял 25 лет – моложе всех среди команд Серии А. В составе есть лишь четыре футболиста старше 30 лет, в том числе запасной вратарь Ричард Марконе (32 года). И, кстати, Эрнани (31 год), который известен по выступлениям за «Зенит».

Эрнани Фото: Simone Arveda/Getty Images

Судя по всему, в назначении Куэсты играло роль то, что его лично знал генеральный директор «Пармы» Фредерико Керубини. Он 12 лет работал в структуре «Ювентуса» и ещё в 2018 году нанял Куэсту в академию туринцев. «Мы внимательно изучили его биографию и остались убеждены, что он – тот, кто нужен для нового цикла «Пармы». Мы верим, что его молодость и опыт нам подходят», – сказал Керубини.

«Куэста был бы рискованным вариантом, только если за ним не стояла бы фигура такого способного человека, как Керубини», – сказала на днях легенда «Пармы» Джанлуиджи Буффон.

Чем вообще известен Куэста?

Испанец родился на Мальорке и играл в футбол на юношеском уровне. Уже в 15 лет пробовал тренировать детей, а в 18 лет закончил играть сам и пошёл учиться футбольному менеджменту. Он активно писал о футбольной тактике в соцсетях, а ещё подписался на всех сотрудников «Реала» и «Атлетико», которые были указаны в аккаунтах клубов. В ответ на Куэсту подписались лишь двое, но благодаря упорству и рассылке сообщений в 19 лет ему удалось попасть в структуру «Атлетико».

Карлос Куэста Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Как он сам признавался, в мадридском клубе он оказался в том числе благодаря «Твиттеру». За четыре года в столичной команде он успел съездить во многие командировки в Европе, изучая методы работы тренеров. Тратил для этого в том числе свои личные деньги. Зато получил возможность познакомиться с занятиями «Манчестер Сити» и с его тренерским штабом. Именно тогда Куэста впервые встретился с Микелем Артетой, который на тот момент работал помощником Хосепа Гвардиолы.

После «Атлетико» Куэста попал в «Ювентус». Туда его позвал как раз нынешний генеральный директор «Пармы» Керубини. В Турине испанец работал помощником тренера, который руководил юношеской командой U17, а затем и U23. А спустя два года отправился в «Арсенал», к которому присоединился летом 2020 года. Причём сразу в штаб Артеты, а первым же матчем стала победа в Суперкубке Англии. Правда, посты в соцсетях на этом закончились.

Карлос Куэста в «Арсенале» Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Куэсте было легко освоиться в команде, потому что он знал шесть языков. Ему доверили проведение тренировок, а это не только свистки по секундомеру, распределение манишек, но и объяснение упражнений большому интернациональному составу. В Англии отмечают, что Куэсте было легко находить контакт с футболистами, однако при этом он хорош и в футбольной тактике.

Гранит Джака экс-полузащитник «Арсенала» «Он знает, что делает: понимает, как говорить с игроками, что им требуется. То, как Карлос совершенствовался — день за днём, месяц за месяцем, год за годом — было невероятно. Индивидуальные встречи, которые мы с ним проводили, всегда были по существу, очень понятны, и я был очень благодарен за то, что узнал много нового».

Куэста – далеко не самый популярный человек в штабе Артеты. В минувшем сезоне много говорили о Николя Жовере, который отвечает за стандартные положения. Однако именно испанец был человеком, которого звали главным тренером в другие команды. Например, полтора года назад сообщалось, что его рассматривал «Норвич». Однако тогда Куэста остался в «Арсенале». И только теперь попробует работать самостоятельно, но уже в Италии.

Напоследок – короткий факт о Куэсте. The Athletic рассказывал, что у тренера на заставке телефона изображён трофей Лиги чемпионов. Фотография для личной мотивации, чтобы помнить, к чему он стремится.