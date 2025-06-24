Забавный гол Хвичи вывел «ПСЖ» в плей-офф КЧМ. Соперника вообще не заметили!

Перед матчем формально и «Сиэтл Саундерс», и «ПСЖ» сохраняли шансы на выход из группы. Однако американскую команду после двух поражений могло спасти только чудо. А именно – победа над «ПСЖ» минимум в три мяча и поражение «Атлетико» от «Ботафого» в параллельной встрече. В свою очередь, парижанам для выхода из группы могло хватить и победы, и ничьей, и даже поражения. Однако, чтобы не оглядываться на матч конкурентов, нужно было побеждать хозяев поля.

«ПСЖ» начал игру, привычно выбив мяч за боковую линию и сразу забрав инициативу. Только вот удары получались не особо опасными, за исключением одного момента у Дуэ. «Саундерс» оборонялись низко, и гостям приходилось часто бить издали. У американцев не получалось толком создавать моменты у чужих ворот, но помог Доннарумма. Итальянский вратарь пошёл в обводку на линии штрафной и подарил мяч соперникам, однако Хесус Феррейра ударил выше ворот, которые покинул голкипер.

Джанлуиджи Доннарумма теряет мяч Фото: Кадр из трансляции

После этого «ПСЖ» продолжил бить из-за штрафной. Чаще всего это делал Витинья, который караулил подборы. Очередной удар португальца мимо ворот обернулся голом. Мяч шёл явно не в створ, но задел спину Хвичи и зашёл в сетку. Грузин явно не бил, а уворачивался, однако получилось идеально для его команды. Возможно, самый курьёзный гол в карьере Хвичи. Как и наверняка самый нелепый ассист в карьере Витиньи.

В перерыве команды обошлись без замен, а вот спустя час у «ПСЖ» появились на поле Заир-Эмери и Баркола. Последний стал ключевым игроком в контратаке французов, когда они забили второй раз. Вингер вошёл с мячом в чужую штрафную, выждал момент и отдал ассист на Хакими, про которого все забыли на дальней штанге. Защитник оказался один на один с вратарём и уверенно пробил в ближний угол. На этом результат был сделан.

Брэдли Баркола и Ашраф Хакими Фото: FIFA via Getty Images

В конце встречи «ПСЖ» выглядел ещё более раскованно и, кажется, получал удовольствие от игры в пас. Редкие атаки «Саундерс» длились, как правило, не больше 10-15 секунд. В такой ситуации Луис Энрике выпустил в том числе 17-летнего Мбайе. В конце матча главным хайлайтом стал сейв Толо на линии ворот, когда казалось, что гол Заира-Эмери неминуем. Впрочем, победа в два мяча получилась также весьма комфортной.

Таким образом, «ПСЖ» набрал шесть очков в группе B и вышел с первого места. В 1/8 финала французы сыграют со второй командой группы А.