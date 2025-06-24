Сенсационный вылет «Атлетико» после трёх матчей! Как прошёл день на КЧМ-2025

На клубном чемпионате мира стартовал уже 3-й тур. 23 июня мы узнали ещё трёх участников плей-офф. Рассказываем о главных событиях прошедшего игрового дня.

Индзаги пока что не побеждает с «Аль-Хилялем»

«Ред Булл Зальцбург» и «Аль-Хиляль» являются главными претендентами на второе место в группе Н. Ранее мадридский «Реал» разобрался с «Пачукой» (3:1) и возглавил квартет. А австрийцы и саудовцы разыграли, кто будет главным преследователем.

Но в итоге получилась безголевая ничья. Итог отразил ход встречи: она получилась равной, без изобилия моментов. Новый тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги пока что не может победить с командой.

«Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль» Фото: Ayman Aref/Getty Images

Перед третьими матчами «Ред Булл» занимает второе место с четырьмя очками. У «Аль-Хиляля» – два. Но в 3-м туре клуб из Зальцбурга сразится с «Реалом», а саудовцы встретятся с «Пачукой». Так что у «Аль-Хиляля» сохраняются хорошие шансы на плей-офф. Команда Индзаги пройдёт дальше, даже если «Ред Булл» сыграет вничью с «Реалом» (если одержать победу в 2+ мяча). А вот победа австрийцев гарантирует им 1/8 финала.

Экс-тренер «Краснодара» не остановил «Манчестер Сити»

«Аль-Айн» из ОАЭ потерпел второе разгромное поражение на клубном чемпионате мира. Сначала команда Владимира Ивича (экс-«Краснодар») уступила «Ювентусу» (0:5), а теперь пропустила шесть безответных мячей от «Манчестер Сити».

Интересно, что команда Хосепа Гвардиолы не сильно напрягалась, чтобы разгромить соперника. «Сити» провёл не самый интенсивный матч, показав при этом хорошую реализацию. Кстати, в прошедшей игре за англичан дебютировал новичок – защитник Райан Аит-Нури. А 19-летний полузащитник Клаудио Эчеверри забил первый мяч за «Сити».

«Манчестер Сити» — «Аль-Айн» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Английский клуб гарантировал себе место в 1/8 финала КЧМ. В 3-м туре «Сити» сыграет с «Ювентусом» за первую строчку в группе. «Аль-Айн» же попрощается с турниром: его ждёт встреча с «Видадом» (Марокко).

«ПСЖ» оформил выход в плей-офф

После двух туров действующий победитель Лиги чемпионов занимал второе место в группе. В прошлом матче «ПСЖ» неожиданно уступил «Ботафого» (0:1), выдав безыдейную игру. Наверное, худшая встреча от парижан в 2025 году. Но для выхода в 1/8 финала «ПСЖ» было достаточно одолеть в 3-м туре «Сиэтл Саундерс».

Команда Луиса Энрике без особых проблем справилась с задачей. Хотя в первом тайме «Сиэтл» даже сопротивлялся, но на 35-й минуте Хвича Кварацхелия вывел «ПСЖ» вперёд. Грузин забил курьёзный гол: Витинья нанёс неудачный удар по воротам «Сиэтла», однако мяч влетел в створ от спины вингера.

«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ» Фото: Buda Mendes/Getty Images

Во втором тайме вопросы о победителе снял Ашраф Хакими. На 66-й минуте марокканец точным ударом завершил контратаку «ПСЖ», воспользовавшись прострелом с другого фланга от Брэдли Баркола. А благодаря результату в параллельном матче группы парижане заняли итоговое первое место.

«Атлетико» вылетел с клубного чемпионата мира

«Атлетико» перед 3-м туром поставил себя в неудобное положение. Да, мадридцы обыграли «Сиэтл» (3:1), но ранее разгромно уступили «ПСЖ» (0:4). Из-за этого команда Диего Симеоне уступала в таблице парижанам (при равенстве) по итогам личной встречи. А чтобы обойти «Ботафого», испанцам нужна была победа с разницей в 3+ мяча.

С первых минут «Атлетико» пошёл вперёд. Команда набила за матч 3,03 xG (ожидаемые голы), однако мяч никак не залетал в ворота «Ботафого». Да и в конце первого тайма судья Сесар Артуро Рамос отменил пенальти для «Атлетико» после просмотра VAR. Невезение преследовало мадридцев.

Во втором тайме команда Симеоне всё же дожала «Ботафого»: на 87-й минуте Антуан Гризманн на дальней штанге замкнул прострел от Хулиана Альвареса. «Атлетико» вышел вперёд, только мадридцам нужно было забивать ещё дважды. Но на это банально не осталось времени.

«Атлетико» — «Ботафого» Фото: Harry How/Getty Images

В итоге «Ботафого» при равенстве очков опередил «Атлетико» за счёт разницы забитых и пропущенных мячей. Если бы «ПСЖ» не обыграл в параллельной игре «Сиэтл», то тогда мадридцы стали бы первыми (из-за победы над «Ботафого»). Однако при равенстве очков у трёх клубов всё решали дополнительные показатели.

Вылет «Атлетико» – сенсация КЧМ-2025. Впрочем, из этой группы в плей-офф вышли действующие победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес.

Какие матчи состоятся 24 июня: