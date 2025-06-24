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Клубный чемпионат мира — 2025, обзор матчей 23 июня: ПСЖ, Манчестер Сити, Атлетико, Аль-Хиляль, Ботафого, главные события

Сенсационный вылет «Атлетико» после трёх матчей! Как прошёл день на КЧМ-2025
Никита Паглазов
Как прошёл день на КЧМ-2025, обзор матчей 23 июня
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«ПСЖ» легко разобрался с хозяевами, а «Сити» разгромил команду экс-тренера «Краснодара».

На клубном чемпионате мира стартовал уже 3-й тур. 23 июня мы узнали ещё трёх участников плей-офф. Рассказываем о главных событиях прошедшего игрового дня.

Индзаги пока что не побеждает с «Аль-Хилялем»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 01:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 0
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия

«Ред Булл Зальцбург» и «Аль-Хиляль» являются главными претендентами на второе место в группе Н. Ранее мадридский «Реал» разобрался с «Пачукой» (3:1) и возглавил квартет. А австрийцы и саудовцы разыграли, кто будет главным преследователем.

Но в итоге получилась безголевая ничья. Итог отразил ход встречи: она получилась равной, без изобилия моментов. Новый тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги пока что не может победить с командой.

«Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль»

«Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль»

Фото: Ayman Aref/Getty Images

Перед третьими матчами «Ред Булл» занимает второе место с четырьмя очками. У «Аль-Хиляля» – два. Но в 3-м туре клуб из Зальцбурга сразится с «Реалом», а саудовцы встретятся с «Пачукой». Так что у «Аль-Хиляля» сохраняются хорошие шансы на плей-офф. Команда Индзаги пройдёт дальше, даже если «Ред Булл» сыграет вничью с «Реалом» (если одержать победу в 2+ мяча). А вот победа австрийцев гарантирует им 1/8 финала.

Расклады команд для выхода в плей-офф КЧМ:
«Атлетико» – в шаге от вылета, а что надо «Реалу» и «ПСЖ»? Расклады КЧМ на выход из групп
«Атлетико» – в шаге от вылета, а что надо «Реалу» и «ПСЖ»? Расклады КЧМ на выход из групп

Экс-тренер «Краснодара» не остановил «Манчестер Сити»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
6 : 0
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Гюндоган – 8'     2:0 Эчеверри – 27'     3:0 Холанд – 45+5'     4:0 Гюндоган – 73'     5:0 Бобб – 84'     6:0 Шерки – 89'    

«Аль-Айн» из ОАЭ потерпел второе разгромное поражение на клубном чемпионате мира. Сначала команда Владимира Ивича (экс-«Краснодар») уступила «Ювентусу» (0:5), а теперь пропустила шесть безответных мячей от «Манчестер Сити».

Интересно, что команда Хосепа Гвардиолы не сильно напрягалась, чтобы разгромить соперника. «Сити» провёл не самый интенсивный матч, показав при этом хорошую реализацию. Кстати, в прошедшей игре за англичан дебютировал новичок – защитник Райан Аит-Нури. А 19-летний полузащитник Клаудио Эчеверри забил первый мяч за «Сити».

«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»

«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Английский клуб гарантировал себе место в 1/8 финала КЧМ. В 3-м туре «Сити» сыграет с «Ювентусом» за первую строчку в группе. «Аль-Айн» же попрощается с турниром: его ждёт встреча с «Видадом» (Марокко).

Подробности прошедшей встречи:
«Сити» разнёс команду экс-тренера «Краснодара»! И стал ближе к первому трофею в 2025 году
«Сити» разнёс команду экс-тренера «Краснодара»! И стал ближе к первому трофею в 2025 году

«ПСЖ» оформил выход в плей-офф

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 35'     0:2 Хакими – 67'    

После двух туров действующий победитель Лиги чемпионов занимал второе место в группе. В прошлом матче «ПСЖ» неожиданно уступил «Ботафого» (0:1), выдав безыдейную игру. Наверное, худшая встреча от парижан в 2025 году. Но для выхода в 1/8 финала «ПСЖ» было достаточно одолеть в 3-м туре «Сиэтл Саундерс».

Команда Луиса Энрике без особых проблем справилась с задачей. Хотя в первом тайме «Сиэтл» даже сопротивлялся, но на 35-й минуте Хвича Кварацхелия вывел «ПСЖ» вперёд. Грузин забил курьёзный гол: Витинья нанёс неудачный удар по воротам «Сиэтла», однако мяч влетел в створ от спины вингера.

«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»

«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Во втором тайме вопросы о победителе снял Ашраф Хакими. На 66-й минуте марокканец точным ударом завершил контратаку «ПСЖ», воспользовавшись прострелом с другого фланга от Брэдли Баркола. А благодаря результату в параллельном матче группы парижане заняли итоговое первое место.

Подробности встречи:
Забавный гол Хвичи вывел «ПСЖ» в плей-офф КЧМ. Соперника вообще не заметили!
Забавный гол Хвичи вывел «ПСЖ» в плей-офф КЧМ. Соперника вообще не заметили!

«Атлетико» вылетел с клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Гризманн – 87'    

«Атлетико» перед 3-м туром поставил себя в неудобное положение. Да, мадридцы обыграли «Сиэтл» (3:1), но ранее разгромно уступили «ПСЖ» (0:4). Из-за этого команда Диего Симеоне уступала в таблице парижанам (при равенстве) по итогам личной встречи. А чтобы обойти «Ботафого», испанцам нужна была победа с разницей в 3+ мяча.

С первых минут «Атлетико» пошёл вперёд. Команда набила за матч 3,03 xG (ожидаемые голы), однако мяч никак не залетал в ворота «Ботафого». Да и в конце первого тайма судья Сесар Артуро Рамос отменил пенальти для «Атлетико» после просмотра VAR. Невезение преследовало мадридцев.

Во втором тайме команда Симеоне всё же дожала «Ботафого»: на 87-й минуте Антуан Гризманн на дальней штанге замкнул прострел от Хулиана Альвареса. «Атлетико» вышел вперёд, только мадридцам нужно было забивать ещё дважды. Но на это банально не осталось времени.

«Атлетико» — «Ботафого»

«Атлетико» — «Ботафого»

Фото: Harry How/Getty Images

В итоге «Ботафого» при равенстве очков опередил «Атлетико» за счёт разницы забитых и пропущенных мячей. Если бы «ПСЖ» не обыграл в параллельной игре «Сиэтл», то тогда мадридцы стали бы первыми (из-за победы над «Ботафого»). Однако при равенстве очков у трёх клубов всё решали дополнительные показатели.

Вылет «Атлетико» – сенсация КЧМ-2025. Впрочем, из этой группы в плей-офф вышли действующие победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес.

Вспоминаем, что произошло 22 июня:
Киношный камбэк и эффектные победы «Реала» и «Юве». Как прошёл день на КЧМ-2025. Видео
Киношный камбэк и эффектные победы «Реала» и «Юве». Как прошёл день на КЧМ-2025. Видео

Какие матчи состоятся 24 июня:

  • 4:00 мск. «Интер Майами» (США) – «Палмейрас» (Бразилия);
  • 4:00 мск. «Порту» (Португалия) – «Аль-Ахли» (Египет);
  • 22:00 мск. «Окленд Сити» (Новая Зеландия) – «Бока Хуниорс» (Аргентина);
  • 22:00 мск. «Бенфика» (Португалия) – «Бавария» (Германия).
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